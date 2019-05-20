 华为四面楚歌：手机销售遇阻 松下也要“断供”？ | 经济纵横 | DW | 23.05.2019

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经济纵横

华为四面楚歌：手机销售遇阻 松下也要“断供”？

谷歌停止向华为提供安卓系统技术支持，打乱了华为在欧洲等地市场的销售计划。与此同时，华为在日本和韩国的业务伙伴遇到的压力也在增大。

China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

（德国之声中文网）英国两大移动网络运营商EE和沃达丰(Vodafone)宣布，由于谷歌中止对华为手机提供安卓系统支持，将暂停向5G用户提供华为手机。

据英国广播公司BBC报道，英国的芯片制造商ARM由于部分产品的设计包含来自美国的技术，也将暂停与华为的业务。

据《纽约时报》报道英国最大的手机运营商EE将于下周开通5G网络，原本计划同时推出华为与三星、一加手机搭配这项服务。该公司表示，谷歌停止安卓系统支持的声明意味着，EE没有提供销售5G手机的长期合约所需的"服务保证"。

原计划于今夏启动华为手机预定，配合7月开始运行5G网络的沃达丰也表示，将暂停华为Mate 20X手机在英国的预订。"在新的华为5G设备仍存在不确定的情况下，这是一项临时措施"，该公司在邮件声明中称，将对形势进行持续评估。

华为对EE和沃达丰的决定做出回应："我们珍视与合作伙伴的密切关系，但也认识到，由于出于政治动机的决定，它们中的一些所面临的压力。"华为是英国最受欢迎的手机品牌之一。

Vodafone Abhörskandal (REUTERS)

欧洲市场恐陷落？

在日本，电信网络运营商雅虎移动(Yahoo Mobile)宣布，将延迟推出华为P30系列低配版的计划，该系列原定于5月底在日本出售。 另一家公司NTT都科摩(NTT DoCoMo)称，将暂停华为P30 Pro的预订。

华为目前已是全球第二大智能手机制造商，其年出货量仅次于三星。欧洲则是华为手机的第二大市场，仅次于中国本土市场。根据美国市场研究公司IDC今年年初的报告，华为手机在欧洲占据了高达29%的市场份额。在日本市场，华为的份额并不高，排在苹果的iPhone和索尼、夏普等日本制造商之后。

除了中国市场外，全球销售的绝大多数安卓手机都预装了GMAIL、谷歌地图、谷歌PLAY商店等谷歌应用软件，许多第三方应用软件更是依赖于谷歌框架服务。一些媒体分析认为，如果华为手机今后不预装这些谷歌应用，将会失去对欧洲消费者的吸引力，极端情况下甚至有可能被迫放弃欧洲的智能手机市场。

松下暂停供应部分零部件？

另有报道称，日本松下电器(Panasonic)为遵守美国的出口限制，已暂停向华为供应部分零部件。据《金融时报》等媒体报道，松下公司已发出一份"内部通知，要求暂停与遭美国政府封杀的华为及其68家附属公司交易"。

Japan Tokyo Panasonic Logo (Reuters/K. )

但在周四，中国官媒环球网刊发了松下集团发来的辟谣声明，否认"断供华为"。声明称，"目前松下集团向华为公司供货正常，对于网络媒体上所提及的断货等表现均为不实之词"。

松下主要生产用于智能手机、汽车和工厂自动化设备的各种设备。该公司主要的零部件生产基地并不在美国境内，但松下表示美国的禁令适用于含25％或更多美国技术或材料的产品。

华盛顿向首尔施压

据路透社援引韩国媒体报道，美国政府正在向首尔施压，要求韩国企业不再使用华为产品。据韩国《朝鲜日报》援引不愿具名的韩国界人士报道，美国国务院官员在会晤韩国外交官时要求，将使用华为产品的LG公司"排除在韩国7个敏感领域之外"。而长期目标则是将华为"赶出"韩国市场。

报道称，美国政府通过不同的外交渠道，多次向韩国外交部传递信息：使用华为产品可能带来安全隐患。美国驻首尔大使馆和韩国外交通商部均未对有关报道置评。而LG公司的发言人对路透社表示，该公司没有收到外交部或美国方面提出的任何有关使用华为产品的要求。

 

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