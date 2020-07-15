华为员工若涉侵害人权 美将实施签证限制

(德国之声中文网)周三(7月15日)，美国国务卿蓬 佩奥表示，针对华为等被美国判定为协助中国政府打压人权的中国企业，美国政府将会对其员工实施旅游禁令。

蓬佩奥告诉记者，华为员工若被证实为政权在世界各地打压人权提供材料，将会被施加制裁。

美国指责华为受到北京的指使，并说如果由该公司主导世界第五代互联网的发展，全球以及个人的数据安全都将面临危机。

蓬佩奥说，由于华为放任中国政府暗中监察异议人士、在新疆协助北京进行监控，华为已经需要为违反人权负起责任。

他也提醒世界各国的高科技公司，要谨记与华为做生意就等于是与侵害人权者做生意。

华为在回应声明中强调，华为是独立于中国政府运作的公司，是一个「私人的、由员工拥有的企业」。对于签证禁令将影响到在世界各地辛勤工作、为科技创新奉献的员工，华为感到「非常失望」、「非常不公平」。

英国宣布全面禁用华为之后，蓬佩奥宣布他将在下周一访问伦敦、丹麦，并且将在会谈中提起中国议题。

美国安顾问警告欧盟

美国国家安全顾问奥布赖恩（Robert O'Brien）在周一抵达法国，展开三天会谈。他在巴黎与欧盟高官会面时提及华为，警告他们华为可能会窃取政府资料、收集大量个人信息。

他告诉记者: 「欧洲开始认知到中国的威胁。」他说: 「想像一下，向中国这样的国家，如果他们知道在地球上每个人的大小事，可以干预选举。」

华为拒绝美国批评，要求美国拿出更多证据。在美国的压力和禁令之下，华为的营收在今年上半年仍然享有二位数的成长。

张慈/邹宗翰 (美联社、法新社)