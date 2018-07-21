华为否认退场 英伦再遇审查

(德国之声中文网) 韩国媒体日前引述消息人士称，华为因为面对美国政府连番封杀，决定撤出美国市场，把现有的3处办公据点全数裁走。包括凤凰网等多家中国媒体报道，华为8月6日否认此传闻，指它是不实消息。

国际资讯数据调查公司 IDC (International Data Corporation) 最近公布，华为的生产量超越苹果，成为全球第二大智慧型手机製造商，仅次于韩国的三星。华为更加豪言，明年能够取代三星的榜首位置。

软件缺陷存保安风险

另一方面，华为在欧美市场面对的阻力有增无减，最新一波调查来自英国。

路透社报道，英国政府指华为使用的软件过时，可能引起安全风险，而该软件是由一家美国公司卖给华为。事源英国政府一个监督委员会7月完成报告，发现华为的软件供应链「有缺陷」，或会令英国通讯网络暴露于新的安全威胁。

报道引述三名知情人士指，其中一个问题是华为使用由美国加州Wind River Systems公司出产的VxWorks作业系统，其採用的版本将于2020年停止保安更新，导致英国通讯系统容易受到攻击。三名消息人士都认为，暂时没有迹象显示华为蓄意使用有漏洞的作业系统。

目前无法得知华为哪些产品有使用这套作业系统，以及公司会如何解决这个问题。华为发言人拒绝评论报道，只重申会改善英国当局关注的问题﹕「网络安全是华为的优先考虑，我们会持续改善工程程序和风险管理。」Wind River Systems发言人亦说无法评论此消息，声称公司一向有协助顾客更新软件。

美澳碰壁 转战英伦

美国和澳洲国会都相继以安全为理由收紧对华为产品的管制，以免助长中国间谍活动。华为一直否认这些指控，并寻求与英国加深合作关係，包括向该国最大供应商英国电讯 (BT) 提供宽频设备，以及向流动电讯巨头沃达丰 (Vodafone) 提供移动网络。

在这些国家重要基础建设上使用华为产品，在英国社会引来争议，但伦敦政府一直宣称能有效解决其安全问题，这也依赖政府和情报机关的监督。除了华为使用VxWorks的安全漏洞以外，今年的报告也提出科技安全人员难以检查产品内部编码等问题。

李芊/夏立民 (路透社等)