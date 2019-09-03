华为发布新产品 没有谷歌照样行？

（德国之声中文网）没有了人们习惯使用的谷歌应用程序，这样的智能手机在中国以外的国际市场是否能取得成功？观察人士纷纷提出这样的疑问。或者华为已经找到办法，让用户依然能够通过其他方式安装这些常用程序？

对于以上疑问，华为保持神秘。德国时间周四当天中午时分，答案便将揭晓，届时华为将推出最新产品：Mate30和Mate30Pro。

今年5月，在中美贸易战的大背景之下，华为被美国政府列入"黑名单"。从此之后，美国企业便被禁止与华为进行商业来往。美国总统特朗普及其政府怀疑华为从事间谍活动。

这一制裁的后果便是，最新款的华为Mate手机将运行在一个较为特殊的免费版安卓系统之上。美国科技巨头谷歌公司所拥有的安卓系统是最为广泛采用的智能手机操作系统。

在操作系统的层面，华为Mate30的用户可能并不会察觉到很大差异。但缺少了谷歌应用商店（Play Store），他们将无法安装数十万的第三方应用和游戏，可能会感到非常别扭。

这些应用中也包括了一些在中国之外的互联网上堪称家喻户晓的名字，比如Whatsapp、Instagram和谷歌地图。

科技媒体报道称，部分商家对于是否要进货华为Mate30及Mate30Pro较为犹豫，担心用户会因为不习惯没有这些应用而蜂拥退货。

负责手机市场的华为消费者业务CEO余承东在柏林9月举行的本年度国际消费电子展（IFA）期间表示，华为的工程师们发现了一个"非常简单"的方法，让用户可以在没有谷歌应用商店的情况下安装热门应用程序。

观察家们估计，华为可能会提供一个较为初步版本的"华为应用商店"，在市场上与谷歌和苹果的类似平台展开竞争。

长期而言，华为可能会仿效美国硅谷的竞争者们，尝试围绕自己的产品打造"生态系统"，以便更为牢固的绑定用户。

华为8月9日推出鸿蒙系统

作为三星之后的世界第二大智能手机生产商，华为本月初曾推出自主研发的鸿蒙系统，以作为安卓系统的潜在替代品。

尽管周四发布的Mate30并不会安装鸿蒙系统，但后者依然可能引发新一轮"操作系统大战"，正如此前延续数十年的微软视窗系统与苹果Mac OS系统之间的竞争，还有安卓系统和苹果iOS之间的较量。

与此同时，目前担任华为轮值总裁的徐直军呼吁欧洲打造谷歌和苹果的替代品。

这将让华为在拥有5亿高端消费者的欧洲市场站稳脚跟，并对谷歌和苹果发起挑战。

徐直军对德国《商报》表示："如果欧洲拥有自己的智能设备生态系统，华为将会采用……这将解决欧洲在数字领域过于依赖（美国）"的问题。

他进一步表示，华为愿意出资与欧洲共同研发这一项目。

石涛/李鱼（法新社）