华为参加德国5G网络建设？外长、防长都有质疑

（德国之声中文网）德国防长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）认为，联邦政府是有可能禁止华为参与德国5G网络建设的。她在柏林的一场网络安全年度会议上说： “ 对我来说至关重要的是：我们可以安全地排除所有风险吗？”

德国政府最初计划给所有参与招标过程的电信供应商定义一个安全标准，以此避免外国政府对重要的基础设施施加影响力。克朗普-卡伦鲍尔说：“如果行不通，那么我们就得像其他国家那样，将华为排除在外。”

德国外长马斯（Heiko Maas）对媒体表示，作为中国企业，华为有义务遵守中国《国家情报法》，这意味着从事情报活动是这家科技巨头的义务。因此，德国计划增加一项5G可信度测试机制，对其技术进行评估。

德国当局会评估公司是否会受到法律约束，被迫提供实际上应该受到保护的信息和数据："这是华为可能遇到的状况。"

迄今为止，德国外长马斯的表态是柏林方面对华为采取更强硬态度的最强信号，可能至少会在部分5G网络建设上，将华为排除在外。

不久前，马斯与香港示威运动代表人物黄之锋在柏林进行了会面。这引发了德中口水战: 中国驻德国大使对此表达了强烈不满和坚决反对，德国驻华大使则是因此被中国外交部召见。另一方面德国外交部则是立即驳斥中方的批评，强调外长与各国公民社会的代表会晤是正常行为。外长马斯本人强调，未来会继续与人权运动人士会面。

德国官员上个月证实，最新版的德国安全规则手册草案显示，德国将会就技术层面等进行评估，会为设备供应商创造一个公平的竞争环境，不会预先排除任何厂商。德国政府发言人塞伯特在10月中旬在柏林的一场新闻会上表示，"我们不会先发制人地来禁止任何一方或者任何公司"。

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华为是全球领先的电信设备供应商，该公司全球市场份额占比为28%。美国指责这家科技巨头与中国政府关系紧密，并对盟国发出警告，认为华为或在网络设备上设置"后门"，让中国能够监视其他国家。

这家总部位于深圳的公司否认指控，5月，美国将华为列入出口管制黑名单，华为发展受阻，恐难保持市场领先地位。

文木 / 罗法 （路透社等）