 华为参加德国5G网络建设？外长、防长都有质疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

华为参加德国5G网络建设？外长、防长都有质疑

德国外长马斯本周一表示，德国正计划推出5G可信度测试机制，评估公司是否会受到法律约束，被迫提供实际上应受到保护的信息。德国防长也对这家科技巨头发出了质疑。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

美国指责华为与中国政府关系紧密

（德国之声中文网）德国防长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）认为，联邦政府是有可能禁止华为参与德国5G网络建设的。她在柏林的一场网络安全年度会议上说： “ 对我来说至关重要的是：我们可以安全地排除所有风险吗？”

德国政府最初计划给所有参与招标过程的电信供应商定义一个安全标准，以此避免外国政府对重要的基础设施施加影响力。克朗普-卡伦鲍尔说：“如果行不通，那么我们就得像其他国家那样，将华为排除在外。”

德国外长马斯（Heiko Maas）对媒体表示，作为中国企业，华为有义务遵守中国《国家情报法》，这意味着从事情报活动是这家科技巨头的义务。因此，德国计划增加一项5G可信度测试机制，对其技术进行评估。

DW.COM

德国联邦情报局认为，中国网络装备商华为若参与德国新一代移动通信网络建设，将给德国国家安全带来风险。 (30.10.2019)

德国5G网络建设将不排除华为，引发德语报刊高度关注。《图片报》警告，华为背后的中国政府是专制政权。《新奥斯纳布吕克报》认为，至少目前而言，5G网络的建设速度更重要。《总汇报》指出，柏林的这一决定具有政治动机。《每日镜报》希望，尽快摆脱对中国的依赖。 (15.10.2019)

德国当局会评估公司是否会受到法律约束，被迫提供实际上应该受到保护的信息和数据："这是华为可能遇到的状况。"

迄今为止，德国外长马斯的表态是柏林方面对华为采取更强硬态度的最强信号，可能至少会在部分5G网络建设上，将华为排除在外。

不久前，马斯与香港示威运动代表人物黄之锋在柏林进行了会面。这引发了德中口水战: 中国驻德国大使对此表达了强烈不满和坚决反对，德国驻华大使则是因此被中国外交部召见。另一方面德国外交部则是立即驳斥中方的批评，强调外长与各国公民社会的代表会晤是正常行为。外长马斯本人强调，未来会继续与人权运动人士会面。

德国官员上个月证实，最新版的德国安全规则手册草案显示，德国将会就技术层面等进行评估，会为设备供应商创造一个公平的竞争环境，不会预先排除任何厂商。德国政府发言人塞伯特在10月中旬在柏林的一场新闻会上表示，"我们不会先发制人地来禁止任何一方或者任何公司"。

观看视频 02:16

华为德国副总：我们的产品没有“后门”

华为是全球领先的电信设备供应商，该公司全球市场份额占比为28%。美国指责这家科技巨头与中国政府关系紧密，并对盟国发出警告，认为华为或在网络设备上设置"后门"，让中国能够监视其他国家。

这家总部位于深圳的公司否认指控，5月，美国将华为列入出口管制黑名单，华为发展受阻，恐难保持市场领先地位。

 

文木 / 罗法 （路透社等）

 

相关音频视频

华为德国副总：我们的产品没有“后门”  

相关内容

5G und Huawei Logo

匈牙利计划让华为参与本国5G网络建设 05.11.2019

尽管有着尤其是来自美国的安全疑虑，匈牙利将让中国网络装备商华为参与本国5G网络建设项目。

5G und Huawei Logo

华为参与5G建设？德国情报局长深表疑虑 30.10.2019

德国联邦情报局认为，中国网络装备商华为若参与德国新一代移动通信网络建设，将给德国国家安全带来风险。

Illustration 5G

德语媒体：华为的5G 柏林的两难 28.10.2019

德国政府没有将华为排除出本国的5G网络建设，这一决策依然是德语报刊密切关注的话题。《世界报》警告，一旦在5G技术上依赖中国人，后患无穷。《法兰克福汇报》指出，德国面对中国时的矛盾，就是经济利益与自由民主价值观之间的矛盾。

广告

评论分析

COP23 UN Klimakonferenz in Bonn Protest (Reuters/W. Rattay)

评论：特朗普退出气候保护条约没啥大不了

美国总统现在宣布退出《巴黎气候变化协定》并不令人感到惊讶。尽管如此，这一决定还是上了新闻报道的头条。 本台评论员Jens Thurau认为，全球范围的气候保护比某些人的预期更稳定。  