华为参与5G建设？德国情报局长深表疑虑

（德国之声中文网）在周二（10月29日）举行的联邦议院监控委员会的听证会上，德国联邦情报局长布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）表示，他的机构得出这样的结论："基础设施不适合交给一个你不能完全信任的康采恩。"

卡尔局长称，人们不能完全信任一个与共产党有千丝万缕关系的国有康采恩。他表示，可以想象可能会有一些华为可以参与的领域，但若涉及"核心利益"，则完全不能考虑。

尽管尤其是美国有安全顾虑，德国政府迄今不愿将华为彻底排除在5G移动通信网络的建设之外。

当晚，华为在一份声明中强调，它不是国有企业，"而是一家纯粹私营的、完全为其工作人员所有的企业"。声明称，华为既独立于中共，也与中国安全机构无关，相反的说法毫无事实根据。

根据德国安全当局所掌握的情况，中国情报机构在德搜集情报活动不断扩展至新领域。德国宪法保护局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）在监控委员会每年一次的公开会议上指出，过去，中方的网络攻击行为的主要对象是德国企业和高科技，而现在，"中国也对德国外交和经济政策感兴趣"。他表示，在国防政策领域，也发生了疑似由中国黑客实施的网络攻击。他称，俄罗斯是第二个重要的攻击者。他称，俄罗斯黑客旨在搜集情报，使破坏性攻击行为成为可能。他表示，"我们必须积极反制"。

凝炼/乐然（德新社）