华为参与德国电信5G移动网络扩建

（德国之声中文网）没有图像，没有声音--有我们。周二（6月16日）凌晨，许多手机用户是多么希望德国电信公司履行这句早已被遗忘的服务承诺。对于这次的电信连接故障，位于波恩的德国电信公司总裁霍特格斯（Timotheus Höttges）做了如下解释："这是由于我们目前正在积极进行网络重建。"现在终于清楚的是：电信公司正在将部分网络改用新的5G移动通信标准。

从理论上来说，从周三（6月17日）开始，将有成千上万的德国手机用户可以全部或者部分享受5G数据传输。到目前为止，5G数据传输仅能在测试区域享用。当然，前提是手机要具有承载5G数据传输的功能。德国电信公司致力于发展新的移动通信标准。 德国电信集团德国公司总经理沃斯纳（DirkWössner）表示："从今天起，我们为德国1600万人提供5G，占总人口的20％。"沃斯纳说："到7月中旬，德国一半的人口将能够使用5G"，比原计划要快。

不光说也行动

为了使新技术对客户和未来客户具有吸引力，周五（6月19日）。恰巧是在举行德国电信股东大会的当天，我们将开展大规模的广告宣传活动，介绍新标准的优势，强调以及扩大德国电信的市场领先地位。 沃斯纳说："当别人只是停留在口头上的时候，我们则已卷起袖子，建造了网络。在新冠疫情期间，在最近几周, 几个月甚至几年的时间里都在这样做。现在，我们开始收获劳动成果。"

作为德国电信和其他电信公司的供应商，中国电信技术公司华为也参与了将传统传输塔改用新技术的工作。对华为的参与引起争议，批评人士担心因此让北京的间谍活动钻空子。尤其是美国一直致力于阻止华为发展5G网络，并对华为实行制裁。

华为会怎样？

正如《商报》星期三所报道的，德国电信在一份内部文件中谈到了十亿美元的损失。据称，如果联邦政府反对使用中国移动技术，该公司预计将至少花费30亿欧元。

当沃斯纳周三被问，如果华为被排除，德国电信在5G建设上倒退的程度将会有多大时，他没有直接做出回答。沃斯纳说："该网络由来自各家制造商的许多组件组成。所有组件全部使用华为产品也不在讨论之列。我们已经说过，我们网络的核心部分将不会使用中国制造商的产品。"

上海的华为5G基站

柏林执政联盟长期以来一直在争论是否让华为参与5G扩建。 出于安全原因，社民党希望排除非法治国家的供应商。联邦总理默克尔（Angela Merkel）和经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）迄今始终对此表示反对。他们担心惹恼中国会给德国经济造成不利影响。

业内专家们还担心的是，没有华为的参与，德国的5G建设将耗时更长，成本也更高。德国电信不仅将不得不求助于其他供应商，而且还要淘汰已经安装在关键部位的技术，这也包括当前的4G网络（LTE）。根据德国电信的内部文件，该过程可能需要长达五年的时间。联邦网络管理局最后强调，不要专门排除哪家供应商，但是必须满足安全方面的严格要求。