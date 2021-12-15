 华为去年是欧洲申请专利最多的企业 | 经济纵横 | DW | 10.04.2022

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经济纵横

华为去年是欧洲申请专利最多的企业

去年一年，美国是在欧洲申请专利最多的国家。但按照企业分类的话，中国的华为堪称老大，申请的专利比三星还多。

DW Doku zur chinesischer Seidenstraße auf dem Balkan

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世界知识产权组织（WIPO）发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国目前排名第12位，较2020年上升2位。据东京调研公司近日发布的分析，在6G专利申请数量方面，中国遥遥领先，占比超过40%。

虽在新冠危机中有所下降，但在欧洲专利局申请排名表上，德国仍保持专利申请数量世界亚军的地位，有3家德国公司进入前十。 另外，在美、德、日等国专利数量均下降的同时，中国的数量增加，这其中华为功不可没。

（德国之声中文王）欧洲专利局2021年接到的专利申报量又有了提高。经过疫情期间的下降，去年该局一共收到18万8600宗专利申请，同比增长4.5%，创下新高，其中占比最大的是数字化和医疗领域，以及来自中国的企业。

细分下来，数字通信领域递交了15400份申请，比前一年大增9.4%，紧接着是医疗科技领域提交15231份专利申请，同比增8.8%，然后是计算机技术（14671）。

欧洲专利局的专家麦尼耶（Yann Ménière）对法新社表示，按国家分类，递交专利申请排在最前的国家依次是美国、德国、日本和中国。美国以46533宗申请比去年增长了5%，中国去年一共递交了16665份专利申请，比前一年多四分之一。来自德国的申请共有25969份，同比增0.3%。

麦尼耶说，中国在人工智能领域的发明创造尤为显眼，从递交专利申请的数量上看同比也是翻倍的，其中表现最出色的企业是华为。如果以企业分类，华为是去年申请专利最多的企业，接下来是两家韩国公司：三星和LG，它们之后才是欧洲企业瑞典的爱立信和德国的西门子。

（法新社等）

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