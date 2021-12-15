华为去年是欧洲申请专利最多的企业

（德国之声中文王）欧洲专利局2021年接到的专利申报量又有了提高。经过疫情期间的下降，去年该局一共收到18万8600宗专利申请，同比增长4.5%，创下新高，其中占比最大的是数字化和医疗领域，以及来自中国的企业。

细分下来，数字通信领域递交了15400份申请，比前一年大增9.4%，紧接着是医疗科技领域提交15231份专利申请，同比增8.8%，然后是计算机技术（14671）。

欧洲专利局的专家麦尼耶（Yann Ménière）对法新社表示，按国家分类，递交专利申请排在最前的国家依次是美国、德国、日本和中国。美国以46533宗申请比去年增长了5%，中国去年一共递交了16665份专利申请，比前一年多四分之一。来自德国的申请共有25969份，同比增0.3%。

麦尼耶说，中国在人工智能领域的发明创造尤为显眼，从递交专利申请的数量上看同比也是翻倍的，其中表现最出色的企业是华为。如果以企业分类，华为是去年申请专利最多的企业，接下来是两家韩国公司：三星和LG，它们之后才是欧洲企业瑞典的爱立信和德国的西门子。

（法新社等）

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