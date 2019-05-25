华为包裹错送美国 FedEx有心还是无意?

(德国之声中文网) 路透社独家报导，中国电信巨头华为指控美国快递公司联邦快递(FedEx)将两件原定送往华为亚洲办公室的包裹转送到美国。为此，华为将重新审视与联邦快递的关系。

华为向路透社出示包裹追踪记录，联邦快递未经授权便将两件从日本寄往华为中国办公室的包裹送往美国，更尝试要把另外两件从越南送往华为其他亚洲办公室的包裹寄送到他处。

虽然华为宣称这些文件都没有包含技术性的内容，但是他们仍然深感挫折。华为发言人乔·凯利(Joe Kelly)对路透社记者说: 「最近透过联邦快递寄送重要商业文件，没有办法寄达原定目的地，反而被有意或无意的转送到联邦快递的美国部门，几次经验降低了我们的信心。」

她说: 「出于这个理由，我们现在需要重新检视我们的作业流程，以及对快递伙伴的相关要求。」

联邦快递发言人多娜辉(Maury Donahue)告诉路透社，这些快递是因为作业疏失才会被误送到别的地方，联邦快递并未因为任何人的要求而改变送货目的地。她认为这是独立事件，而且仅限非常少数的包裹遇到这类情况。

华为拒绝详细叙述他们为何会认为这些包裹是被刻意寄往他处。目前也没有任何证据指明，此事与美国政府五月中旬开始禁止美国企业与华为进行买卖有关。

包裹漂洋过海到美国

两件被转送的包裹都是从日本东京寄往华为中国办公室。一件是5月19日寄出，另一件是5月20日寄出。最后却被寄到了联邦快递在美国田纳西州曼菲斯市的总部。另外还有两件5月17日从河内寄出的包裹，原定分别送往华为在香港和新加坡的办公室，却在抵达联邦快递香港和新加坡的中心时，以「特殊状况」被留置。根据联邦快递网站的说明，所谓的「特殊状况」意指不可掌控的因素干扰了寄送作业，包括关税延迟、国定假日、或是无人收货。

华为提供电子邮件给路透社记者查看，表示他们在发现到邮件没有如期抵达目的地时，曾向联邦快递的客服反映，对方的回复是: 「请您了解，联邦快递香港办公室收到来自联邦快递美国办公室的通知，要求留置此包裹，并把它送回美国。因此这件包裹并未送往收件人，而是留置在联邦快递的办公室，正在进行退回给寄件人的作业。」

华为声称，两件从越南寄出的邮件都是华为签约的物流公司寄出的。虽然华为不愿意说出这个合作厂商的名称，但是他们表示，这家厂商拒绝给予联邦快递把邮件寄送到美国的权限，且要求他们寄回。

华为宣称他们已经正式对中国的国家邮政局提出正式申诉，中国邮政局也已经开始查办此事。但是中国邮政局并未回复路透社的提问。

罗法/夏立民(路透社)