华为到底犯了什么事？

(德国之声中文网) 听证会上披露的信息显示，孟晚舟被捕与华为涉嫌在2009年到2014年间直接或间接违反美国制裁令有关。加拿大检察官吉布-卡斯利(John Gibb-Carsley)在周五(12月7日)的首场听证会上表示，华为在2009年至2014年间利用一家名为"星通科技"(Skycom Tech)的香港注册公司开展伊朗业务，同时还欺骗一些在美国经营的银行金融机构，使后者在不知情的情况下为华为操纵的非法伊朗跨境交易结账。
温哥华所在的加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院网站上，刊登了一份由加拿大检察官代表美国司法部11月30日向法庭提交的逮捕令申请书(法庭档案编号27761)。该文件指出，星通2009年以及2010年的财报表明，其主要业务之一就是承包与伊朗的合同。
转卖美国电脑
而根据路透社2013年1月的一篇调查报道，星通公司试图将美国生产的惠普电脑产品转售给伊朗最大的移动通信运营商，这违反了美国对伊朗的制裁令。该报道指出，星通公司驻德黑兰的分部至少向伊朗方面转售了价值130万欧元的惠普产品，而且，星通公司的相关报价文件中，至少有13页都盖有"华为机密"章，并印有华为公司标志。华为方面当时则表示，星通是"区域主要合作伙伴之一"，并强调华为以及星通都没有向伊朗提供惠普产品。惠普方面则强调按照制裁令，美国产品禁止售往伊朗。而同期另一篇路透社报道称，华为曾经在2011年底、2012年初试图向伊朗方面出售含有美国天线部件的产品，这些部件被美国制裁令列入禁运名单。不过，相关伊朗企业在得知产品会触犯制裁之后，主动取消了合同。
路透社还报道指出，2012年底，美国众议院特别情报委员会曾经向华为提出质询，要求后者解释其在伊朗开展的业务，并且就遵守国际制裁令、美国产品出口管制出具证据，但是华为没有就质询作出回应。
欺诈跨国银行
27761号法庭文件也显示，尽管华为试图撇清与星通的关系，但是两家企业之间联系密切的证据依然非常多。比如，作为华为创始人任正非的女儿，孟晚舟就曾经在2008年到2009年间担任星通公司的董事；星通的多个银行账号的签字人是华为的员工。加拿大检察机关在这份文件中代表美国司法部指控孟晚舟等华为公司的代表：刻意隐瞒星通是华为用于开展伊朗业务的附属公司之事实，向包括汇丰在内的经营美国市场业务的众多跨国金融机构做了虚假陈述，称星通只是华为的商业伙伴，从而利用国际银行体系将资金从伊朗等遭到美欧制裁的国家转移出境。而在2015年伊朗核协议签订之前，美欧金融机构不处理与伊朗相关的任何交易，以免承担美国民事责任或刑事责任。
美国司法部指责华为财务长孟晚舟及其团队"多次表示华为不控股星通、不会利用这些金融机构来处理任何伊朗相关交易"。而事实上，华为在伊朗开展业务，往往无法避免使用美元或欧元进行结算交易，从而无法避免使用美欧金融机构的服务。孟晚舟还被指控在路透社2013年初报道披露后，继续向一些国际金融机构作出不实陈述，否认华为对星通的掌控，并宣称华为没有违法制裁法令。这导致这些金融机构面临巨大的法律风险。
目前，并未见任何星通公司因违反制裁令而遭美国司法当局指控的消息。
华为伊朗网站 huaweiiran.com
华为在伊业务话题敏感
目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于韩国三星。公司也在伊朗设立有官方网站，不过页面上只有手机、笔记本电脑等消费类产品。华为设于德黑兰的伊朗分部究竟还经营哪些业务，目前并无许多公开信息。在华为企业客户官网上，甚至没有列出伊朗分部的联系方式。华为在2011年12月曾发布声明，将主动限制在伊朗业务的发展，并称不会在伊朗寻求发展新的客户。
德国之声也试图从中国的一些研究伊朗问题的学者处获得有关华为在伊朗业务的信息。不过，这些学者纷纷以"话题敏感"、"就算知道也不便透露"为由，谢绝了采访请求，并认为西方国家司法当局以及媒体"小题大做"。中国在美商会、伊朗在华商会的电话则无人接听。
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华为引争议 海外屡碰壁
涉伊朗 任正非之女被扣留
华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。
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“违反制裁令”
在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。
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华为在伊朗的业务
华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。
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华为争议
美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。
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“对美国国家安全构成威胁”
2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。
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华为手机也受阻
除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。
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5G网络
2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。
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南洋小国成为大国竞技场
同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。
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英国起疑心
在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。
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华为嘴边的德国蛋糕
德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。
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台湾继续维持禁令
台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。
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“共享数据”
除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。
作者: 苗子, 文山