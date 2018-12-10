华为到底犯了什么事？

(德国之声中文网) 听证会上披露的信息显示，孟晚舟被捕与华为涉嫌在2009年到2014年间直接或间接违反美国制裁令有关。加拿大检察官吉布-卡斯利(John Gibb-Carsley)在周五(12月7日)的首场听证会上表示，华为在2009年至2014年间利用一家名为"星通科技"(Skycom Tech)的香港注册公司开展伊朗业务，同时还欺骗一些在美国经营的银行金融机构，使后者在不知情的情况下为华为操纵的非法伊朗跨境交易结账。

温哥华所在的加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院网站上，刊登了一份由加拿大检察官代表美国司法部11月30日向法庭提交的逮捕令申请书(法庭档案编号27761)。该文件指出，星通2009年以及2010年的财报表明，其主要业务之一就是承包与伊朗的合同。

转卖美国电脑

而根据路透社2013年1月的一篇调查报道，星通公司试图将美国生产的惠普电脑产品转售给伊朗最大的移动通信运营商，这违反了美国对伊朗的制裁令。该报道指出，星通公司驻德黑兰的分部至少向伊朗方面转售了价值130万欧元的惠普产品，而且，星通公司的相关报价文件中，至少有13页都盖有"华为机密"章，并印有华为公司标志。华为方面当时则表示，星通是"区域主要合作伙伴之一"，并强调华为以及星通都没有向伊朗提供惠普产品。惠普方面则强调按照制裁令，美国产品禁止售往伊朗。而同期另一篇路透社报道称，华为曾经在2011年底、2012年初试图向伊朗方面出售含有美国天线部件的产品，这些部件被美国制裁令列入禁运名单。不过，相关伊朗企业在得知产品会触犯制裁之后，主动取消了合同。

路透社还报道指出，2012年底，美国众议院特别情报委员会曾经向华为提出质询，要求后者解释其在伊朗开展的业务，并且就遵守国际制裁令、美国产品出口管制出具证据，但是华为没有就质询作出回应。

欺诈跨国银行

27761号法庭文件也显示，尽管华为试图撇清与星通的关系，但是两家企业之间联系密切的证据依然非常多。比如，作为华为创始人任正非的女儿，孟晚舟就曾经在2008年到2009年间担任星通公司的董事；星通的多个银行账号的签字人是华为的员工。加拿大检察机关在这份文件中代表美国司法部指控孟晚舟等华为公司的代表：刻意隐瞒星通是华为用于开展伊朗业务的附属公司之事实，向包括汇丰在内的经营美国市场业务的众多跨国金融机构做了虚假陈述，称星通只是华为的商业伙伴，从而利用国际银行体系将资金从伊朗等遭到美欧制裁的国家转移出境。而在2015年伊朗核协议签订之前，美欧金融机构不处理与伊朗相关的任何交易，以免承担美国民事责任或刑事责任。

美国司法部指责华为财务长孟晚舟及其团队"多次表示华为不控股星通、不会利用这些金融机构来处理任何伊朗相关交易"。而事实上，华为在伊朗开展业务，往往无法避免使用美元或欧元进行结算交易，从而无法避免使用美欧金融机构的服务。孟晚舟还被指控在路透社2013年初报道披露后，继续向一些国际金融机构作出不实陈述，否认华为对星通的掌控，并宣称华为没有违法制裁法令。这导致这些金融机构面临巨大的法律风险。

目前，并未见任何星通公司因违反制裁令而遭美国司法当局指控的消息。

华为伊朗网站 huaweiiran.com

华为在伊业务话题敏感

目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于韩国三星。公司也在伊朗设立有官方网站，不过页面上只有手机、笔记本电脑等消费类产品。华为设于德黑兰的伊朗分部究竟还经营哪些业务，目前并无许多公开信息。在华为企业客户官网上，甚至没有列出伊朗分部的联系方式。华为在2011年12月曾发布声明，将主动限制在伊朗业务的发展，并称不会在伊朗寻求发展新的客户。

德国之声也试图从中国的一些研究伊朗问题的学者处获得有关华为在伊朗业务的信息。不过，这些学者纷纷以"话题敏感"、"就算知道也不便透露"为由，谢绝了采访请求，并认为西方国家司法当局以及媒体"小题大做"。中国在美商会、伊朗在华商会的电话则无人接听。