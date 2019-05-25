华为再受打击 被多家行业标准协会暂时除名

（德国之声中文网）华为所面临的压力越来越大：根据"日经亚洲评论"（Nikkei Asian Review）在线版报道，鉴于美国政府发布的针对华为的一系列禁令，制定无线网络技术标准的Wi-Fi联盟，宣布"暂时限制"华为参与涉及禁令相关领域的活动。包括苹果、高通和英特尔在内的科技业巨头都是这家联盟组织的成员。

此外，制定半导体行业标准的JEDEC组织日前也表示，华为在5月17日已经决定自愿暂时终止在该组织的成员身份，直到美国政府相关限制解除。高通、三星半导体和美国赛灵思（Xilinx）等都是该组织成员。

SD存储卡的行业标准组织The SD Association也在周五向日经新闻证实，为了遵守美国商务部的命令，已经将华为从会员名单上删除。

失去在这些行业标准制定组织的成员身份，会对华为造成沉重打击。因为该科技企业将无法参与有关制定未来技术发展标准的讨论。据一位芯片技术业内人士对日经记者表示，虽然相关工业标准是开放的，华为仍然可以根据这些标准去制造芯片和其它技术产品，但是这家中国企业将会失去在西方标准制定过程中的发言权。

这位专家还补充道："他们（华为）可以在中国内部发展自己的标准，但是如果想要在海外发展业务和联网的话，就只能接受全球通用的标准。"

华盛顿将华为列入"黑名单"之后，先是谷歌公司宣布停止对华为提供安卓系统的支持，随后多家行业巨头也纷纷宣布"断供"。华为在欧洲等地区的市场面临巨大压力。

据新华社报道，华为副董事长胡厚崑周五在德国参加波茨坦国家网络安全会议（Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit）并发言，强调应以"合作和理性应对数字安全挑战"。他还指责美国政府对华为"毫无依据的指控和非常不公的限制"，"影响了全球供应链，扰乱了市场竞争，违背了国际商业价值观，开了危险的先例"。

本周四，美国国务卿蓬佩奥在接受美国商业新闻网CNBC采访时指责华为创始人在其公司与中国政府之间关系的问题上撒谎。"该公司不仅与中国关系密切，与中国共产党的关系也是盘根错节。这种关联性，这种联系的存在，令使用华为网络的美国信息处于危险之中"，他表示，还会有更多的公司停止与华为的合作。