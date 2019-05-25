 华为再受打击 被多家行业标准协会暂时除名 | 经济纵横 | DW | 25.05.2019

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经济纵横

华为再受打击 被多家行业标准协会暂时除名

无线网络技术、半导体、存储卡等领域的多家行业标准制定组织纷纷宣布暂停华为的会员身份，使得这家中国企业在美国禁令背景下遭受的打击继续增加。业内人士指出，虽然华为仍然可以继续制造芯片和其它产品，但将难以参与未来有关行业标准制定的讨论。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

（德国之声中文网）华为所面临的压力越来越大：根据"日经亚洲评论"（Nikkei Asian Review）在线版报道，鉴于美国政府发布的针对华为的一系列禁令，制定无线网络技术标准的Wi-Fi联盟，宣布"暂时限制"华为参与涉及禁令相关领域的活动。包括苹果、高通和英特尔在内的科技业巨头都是这家联盟组织的成员。

此外，制定半导体行业标准的JEDEC组织日前也表示，华为在5月17日已经决定自愿暂时终止在该组织的成员身份，直到美国政府相关限制解除。高通、三星半导体和美国赛灵思（Xilinx）等都是该组织成员。

SD存储卡的行业标准组织The SD Association也在周五向日经新闻证实，为了遵守美国商务部的命令，已经将华为从会员名单上删除。

Paraguay Google Play Store und Huawei Logo (picture-alliance/ZUMA Wire/A. M. Chang)

失去在这些行业标准制定组织的成员身份，会对华为造成沉重打击。因为该科技企业将无法参与有关制定未来技术发展标准的讨论。据一位芯片技术业内人士对日经记者表示，虽然相关工业标准是开放的，华为仍然可以根据这些标准去制造芯片和其它技术产品，但是这家中国企业将会失去在西方标准制定过程中的发言权。

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谷歌停止向华为提供安卓系统技术支持，打乱了华为在欧洲等地市场的销售计划。与此同时，华为在日本和韩国的业务伙伴遇到的压力也在增大。 (23.05.2019)

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因华为争端陷入僵局的中美贸易谈判，周四出现新的转折点。 美国总统特朗普在白宫与记者对谈时，首次表示与华为相关的争端有被纳入最终贸易协议的可能。 (24.05.2019)

这位专家还补充道："他们（华为）可以在中国内部发展自己的标准，但是如果想要在海外发展业务和联网的话，就只能接受全球通用的标准。"

华盛顿将华为列入"黑名单"之后，先是谷歌公司宣布停止对华为提供安卓系统的支持，随后多家行业巨头也纷纷宣布"断供"。华为在欧洲等地区的市场面临巨大压力。

据新华社报道，华为副董事长胡厚崑周五在德国参加波茨坦国家网络安全会议（Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit）并发言，强调应以"合作和理性应对数字安全挑战"。他还指责美国政府对华为"毫无依据的指控和非常不公的限制"，"影响了全球供应链，扰乱了市场竞争，违背了国际商业价值观，开了危险的先例"。

本周四，美国国务卿蓬佩奥在接受美国商业新闻网CNBC采访时指责华为创始人在其公司与中国政府之间关系的问题上撒谎。"该公司不仅与中国关系密切，与中国共产党的关系也是盘根错节。这种关联性，这种联系的存在，令使用华为网络的美国信息处于危险之中"，他表示，还会有更多的公司停止与华为的合作。

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