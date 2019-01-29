 华为公主困金色牢笼 孟晚舟引渡审判推迟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

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时政风云

华为公主困金色牢笼 孟晚舟引渡审判推迟

美国不断强调孟晚舟案与中美贸易争端无关，但是「谈判筹码」一说满天飞。新一轮的谈判中，会不会因为美国起诉华为和要求引渡孟晚舟而出现变数?

Kanada Verhaftung Meng Wanzhou, Huawei | Porträt, Archiv (picture-alliance/Zuma Press/Mfc/Ropi)

孟晚舟保释期间在《日本经济新闻》有一篇投稿，整理她在新加坡的演讲。她提到华为与全球前100大的学校与30多个国家的国家级研究机构合作，不论计划成败，希望从中学习。这一篇文章内容也引人联想，为何华为可以不计失败提供资源?

(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟29日在保释后首次出庭。法官将其引渡听证会时间延后到3月6日，比原定时间晚一个月，以便查证。

加拿大新任司法部长拉梅蒂（David Lametti）指出，引渡案件审判可能会持续数月或数年。他表示审理当事人所主张的各项权利实际上需要很长的时间。最后即便法官下令引渡，司法部长也拥有「最终决定权」。

同一天，美国正式以23项罪名起诉华为及孟晚舟。这个时间点正好是中美谈判前夕，引起各方联想。

去年12月1日,孟晚舟在温哥华转机时被捕同一天，美国总统特朗普和中国国家主席习近平正举行晚餐会，就中美贸易战达成了90天的停战协议。

Kanada, Vancouver: Sicherheitsbeamte vor dem Haus von Meng Wanzhou (Reuters/B. Nelms)

孟晚舟保释居所大门外有站冈保全，前后周围路上有特工坐在黑头车监视着。

华为公主落难

孟晚舟是华为创办人任正非的女儿。任正非16日召开外媒记者会。对于女儿孟晚舟的案件，任正非坦承自己想念女儿，但因为案件还在审理当中，他不能加以评论。 但是他说华为在每个国家都依法行事，也有遵守出口禁令。 「当所有的证据都公开之后，我们会交给司法。 」他说：「我们相信最终会有一个公正的结果。 」

在孟晚舟被捕的敏感时机，中国也逮捕了两名加拿大人，声称他们涉嫌「危害国家安全」，但是拒绝提供更多信息。 中国政府声称逮补两个加拿大人并非报复加拿大。任正非在这次记者会也同意这种说法，认为两位加拿大人被捕与孟晚舟案没有明显关联。不过中加关系已经因为这样陷入冰点。

China Shenzhen Ren Zhengfei (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

任正非曾对外说明，女儿孟晚舟从母姓。孟晚舟曾登上2015年富比世中国商界女性榜第九名女富豪。她被中国网友昵称为「华为公主」。

千万美元保孟晚舟

加拿大法院在去年12月11日裁定华为财务长孟晚舟交保获释。在等待美国引渡聆讯前, 她需佩戴电子脚镣，并交出护照，且不得办理新的旅行手续。在受监控的情况下，她可以在温哥华家中和附近区域活动。

孟的律师告诉法庭，高科技监控设备可以确保孟晚舟没有逃亡之虞，并表示孟的丈夫刘晓棕以1500万加元（1130万美元）担保，其中1400万加元是房产，100万加元是现金。另外刘将留在温哥华陪孟晚舟。孟的律师称，在她等待引渡裁决时，应该被允许住在两栋价值数百万美元的温哥华住宅中的其中一栋，也要求只要有一名保全公司的司机和监护人陪同就可以自由进出。她的律师也说，她会随时佩戴全球定位系统（GPS）手环。此外，所有监控设施的费用都由孟支付。

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夏立民/罗法 (法新社、美联社)

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