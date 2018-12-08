“华为公主”出席保释听证 指控细节曝光

（德国之声中文网）本周五，华为CFO孟晚舟的法庭听证会在加拿大温哥华如期举行。期间，加拿大检察机关要求法庭拒绝孟晚舟的保释申请。无疑给处境并不乐观的中美关系雪上加霜，也加深了全球金融市场的担忧情绪。

孟晚舟是中国电信巨头华为的首席财务官，也是该公司创始人任正非的女儿。上周六（12月1日）,加拿大警方应美国方面的要求,在孟晚舟于温哥华机场停留期间将她逮捕。而就在同一天，美国总统特朗普和中国国家主席习近平还举行了晚餐会，就中美贸易战达成了90天的停战协议。

具体指控终于曝光

孟晚舟被逮捕后，由于实行了报道禁令，所以针对她的指控内容无法被外界得知。如今，报道禁令已经解除。周五保释听证会上的最新消息显示，美国方面指责华为曾利用一家香港的空壳公司向伊朗出售美国制裁令禁止的设备。美方还表示孟晚舟和华为在和伊朗开展业务往来时误导了美国的银行。

被民间称作“华为公主”的孟晚舟 可能面临最高30年监禁

孟晚舟突然被逮捕一事得到了北京方面的严厉谴责，同时让外界怀疑中美贸易纠纷休战是否能得以继续，世界上最大的这两个经济体是否可以解决使其关系分裂的复杂问题。

芝加哥全球事务委员会的高级研究员李维(Philip Levy)向美联社表示："我认为这会对美中谈判带来明显的负面影响。"这位美国小布什总统的经济顾问指出："这个有羞辱性的事件就发生在习近平和特朗普共进晚餐的时候，习近平当时根本不知情。这个面子很难挽回。我们可能看到中国采取报复措施，令中美关系继续恶化。"

孟晚舟早就知情？

加拿大司法部检察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）本周五在听证会上表示，纽约方面早已经于2018年8月22日就批准了针对孟晚舟的逮捕令。他指出，在从香港前往墨西哥的途中被逮捕的孟晚舟知道对她展开的调查，在过去数月中一直避免入境美国，虽然她未成年的儿子在波士顿上学。

吉布卡斯里指责华为曾通过香港一家名为星通技术有限公司（Skycom）的企业和伊朗开展业务。他表示，孟晚舟曾误导美国银行，让其认为星通和华为是两家各自独立的公司。这位加拿大检察官表示"Skycom就是华为"，孟晚舟在听证过程中表示华为早已经于2009年出售了星通技术有限公司。

最高30年有期徒刑

另据德新社报道，如今加拿大检方针对星通提出的指责是，该公司在2009年至2014年之间，无视欧盟和美国的贸易禁令和伊朗的一家电信公司开展业务。同时，孟晚舟没有告诉银行，星通技术有限公司实际上就是华为的子公司。检察官吉布卡斯里指出，如果指控罪名成立，孟晚舟可能会因"欺诈金融机构"罪被判最高30年徒刑。

吉布卡斯里在保释听证会上要求法庭拒绝孟晚舟提出的保释申请。理由是这位华为的财务主管有能力逃往没有和美国签订引渡协议的中国。孟晚舟的律师马丁（DavidMartin）反驳称，不能因为一个"辛勤工作"的人富有，就拒绝她提出的保释申请。他说，孟晚舟是备受关注的公众人物，为了她的父亲，她的公司、她的祖国和她个人的尊严，孟也不会违反保释条令。

美联社报道称，孟晚舟的律师马丁表示，孟在温哥华拥有两套房产，如今愿意将房产作为抵押，并佩戴可追踪其动向的设备。

在法院外等着排队进入旁听听证会的各路媒体记者

监狱里的周末

在本周五进行的听证会上，法庭没有做出是否予以孟晚舟保释的决定。这也就意味着，她在听证会下周一继续举行前，必须在监狱中度过周末。庭审法官埃克（William Ehrcke）表示，他会在周末期间考虑孟晚舟的保释事宜。下周一当地时间上午10点，将继续举行保释听证。

面对美联社针对此案的进一步询问，华为在一封简短的邮件回复中写道："我们对加拿大和美国的司法系统能够做出正确的结论充满信心。"

根据美国政府的表态，此次华为事件不会影响正在进行中的中美贸易战谈判。美国总统特朗普周五晨间通过推特表示："和中国的谈判进展顺利"。他的首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）向美国CNBC电视台表示，逮捕孟晚舟不会阻碍和中国方面的谈判。

同时中国商务部发言人高峰也于孟晚舟被逮捕的消息刚刚发布后表示，他对孟晚舟的情况不了解，但他对中美两国在90天内达成协议"充满信心"。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 华为争议 华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 涉伊朗？任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “违反制裁令” 据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。



任琛/王凡（美联社、德新社）