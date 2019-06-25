华为供应商巧躲禁令 美乡村客户奔走避险

(德国之声中文网) 虽然特朗普已经因国安为由下达禁令，美国企业如芯片商等还是继续透过迂回的方式保持与华为的贸易往来。纽约时报报导指出，因为不在美国境内制造的产品就不在特朗普的黑名单上面，美国芯片商特意挑选这些商品贩卖给华为，以逃避制裁，让华为得以继续贩售智慧型手机与伺服器等商品。

上个月，特朗普将华为列入黑名单，禁止该公司购买美国制造的零组件。

美国半导体协会执行长纽佛(John Neuffer)在上周的声明中说，半导体协会的会员致力于遵守制裁，但是也注意到在现行的法律下，「有些物件很可能可以提供給华为。」

纽佛说: 「每家公司的每个产品或生产线所受到的冲击都不同，每家公司也都要评出他们应该怎么在遵守法律的情况下，能营运得最好。」

乡镇地区电信商欲汰换华为

5月15日，美国总统特朗普颁布行政命令，宣布国家进入紧急状态，禁止美国企业使用可能危害美国国家安全的企业生产的电信设备。该政令将要求商务部与其他政府机构在150天内拟定出一份执行计划。

路透社周二(6月25日)报导，十多家依赖华为网络设备的农村电信商正在讨论与爱立信、诺基亚开展合作，取代掉现有的华为的设备。

这些电信商包括阿拉巴马州的Pine Belt，怀俄明州的Union Wireless。他们正在寻求折扣方案与政府的协助，但是目前还没有确切结果。

农村地区小电信商长期倚赖低价高品质的华为、中兴的电信设备。现在，美国政府将华为贴上国安威胁的标签，也禁止美国企业与华为做生意。农村地区的电信商想要更换设备供应商，但是恐怕没那么容易。因为华为与中兴的定价低廉，几乎是竞争对手的7折甚至5折。一名在美国进行通讯设备贸易的商人说，华为的定价「不是参考市价...毫无道理可言。」

因此，美国农村无线运营商协会(RWA)估计，要安装新设备的话可能会花费8亿到10亿美元。阿拉巴马州的电信商Pine Belt的总经理说，他从去年就已经开始与爱立信跟诺基亚洽谈，希望把价格压低到地方电信商可以负担的水准。但是因为乡村地区的市场规模不是很大，爱立信跟诺基亚也没有什么诱因要把价格压低。

汰换价格太高 经费不足

一般而言，在大型电信商如AT&T、Verizon等没有布局的乡村地区，通常是由单一一个区域性的电信商提供电信服务，每家客户介于5万到10万人之间。美国农村无线运营商协会(RWA)估计，其会员企业有25%使用华为或中兴的设备。现在需要汰换的设备，全部加起来至多达2000个。

美国国会很可能要立法，提供符合资格的农村电信商7亿美金的补贴。但是根据美国国会的网站记录，该议案在5月被提出之后就没有下一步动作。在法案通过以前，电信商与设备商之间的价格谈判恐怕不会继续。

咨询公司Recon Analytics的恩德那(Entner)说: 「因为乡村地区的电信商其实没有很大的利润空间，而且很多家的老板都已经50、60、70几岁。如果他们的设备以后不能用的话，又找不到人接手，他们很可能就会直接宣布停业。」这样一来，贫穷的乡村地区会立即失去基本的通讯联络方式。

虽然爱立信和诺基亚这些设备商对于折价不感兴趣，但是如果乡村地区电信商愿意直接把设备升级到5G，尽管短期而言成本较高，但是因为它给了设备商一个展现5G新领域方面实力的机会，可以提高电信商的谈判意愿，小电信商反而能因此获得些许谈判筹码。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)

