华为产品可能威胁英国国家安全？

(德国之声中文网)这份报告是由英国情报机关"政府通信总部"(GCHQ)监管的华为网络安全评估中心监督委员会(HCSEC)发布的。此前，华为在美国、澳大利亚等国也引发了安全顾虑，担忧中国政府可能利用华为的设备设置后门、窃取情报。

就在本周英国的这份报告发布前不久，路透社从英国情报圈内人士处获悉，情报部门现在只能"有限度地确保"华为在英国的运作不会危害国家安全。

情报机关周四正式发布的报告则写道："对华为公司工程流程中的缺陷识别工作，揭露了英国电信网络的新风险以及在风险管控方面的长期挑战。"

作为全球最大的电信设备供应商，华为则对HCSEC发布的报告表示欢迎，认为该报告显示出英国当局对华为公司的监督工作运转良好。华为一发言人说："报告总结指出，HCSEC的独立运作既稳固又高效。监督委员会也在我公司的工程流程中发现了一些待改进的方面。我们对这一反馈非常感激，并致力于解决这些问题。网络安全问题依然是华为的最优先事项，我公司将继续积极改善工程流程、强化风险管理体系。"华为方面还指出，没有任何检查在该公司的设备中发现后门等安全漏洞，并强调华为是一家不受中国政府控制的私营企业，在海外不受中国《网络安全法》的约束。

针对华为产品的安全疑虑一再成为话题

首次调低安全评级

在英国，华为已经是宽带网络以及移动通信网络设备的主要供应商，许多关键基础设施都在使用华为设备。这意味着英国基础设施可能成为外国攻击的目标。

英国政府则表示，由政府官员和情报人员监管的华为公司内部实验室(即HCSEC)对所有的华为产品进行审核，这一手段有效地解决了安全问题。HCSEC是由华为公司在2010年设立的，其目的是回应英国政府的安全担忧。在HCSEC的监督委员会包括了英国政府官员、情报官员。该委员会每年都会发布一份报告。

但是，本周四的报告则是首次调低了对华为产品的安全评级，仅仅表示"有限度地确保"英国国家安全不受威胁。英国政府官员在报告指出，HCSEC拥有"独一无二的、世界级的网络安全专业水准以及技术保障"，但是同时也强调，委员会发现了一些问题，这些问题会导致安全审核人员检查产品内部代码时受到一定的限制。报告还披露，华为产品所使用的一些其他供应商的零部件也引发了一些安全担忧。

英国情报机构GCHQ的一名发言人则表示，目前已经在着手解决上述的代码审核受限问题，预计在2020年能够解决。他同时还指出，HCSEC已经在讨论华为所使用第三方产品的安全问题，并且在寻求一个"战略解决方案"。他说："英国政府以及电信运营上正在本土与海外和华为公司展开合作，确保英国能够继续受益于新技术，同时有效管控网络安全风险。"

目前，华为在英国共拥有约1500名员工。在整个欧洲市场上，包括德国电信在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。

文山/叶宣(路透社)