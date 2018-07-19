 华为产品可能威胁英国国家安全？ | 经济纵横 | DW | 21.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

华为产品可能威胁英国国家安全？

英国政府周四发布的一份报告指出，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。华为方面则表示，这份报告也说明，英国政府对华为的监督工作正在按计划有序进行。

Logo von Huawei (Reuters/H. Hanschke)

(德国之声中文网)这份报告是由英国情报机关"政府通信总部"(GCHQ)监管的华为网络安全评估中心监督委员会(HCSEC)发布的。此前，华为在美国、澳大利亚等国也引发了安全顾虑，担忧中国政府可能利用华为的设备设置后门、窃取情报。

就在本周英国的这份报告发布前不久，路透社从英国情报圈内人士处获悉，情报部门现在只能"有限度地确保"华为在英国的运作不会危害国家安全。

情报机关周四正式发布的报告则写道："对华为公司工程流程中的缺陷识别工作，揭露了英国电信网络的新风险以及在风险管控方面的长期挑战。"

作为全球最大的电信设备供应商，华为则对HCSEC发布的报告表示欢迎，认为该报告显示出英国当局对华为公司的监督工作运转良好。华为一发言人说："报告总结指出，HCSEC的独立运作既稳固又高效。监督委员会也在我公司的工程流程中发现了一些待改进的方面。我们对这一反馈非常感激，并致力于解决这些问题。网络安全问题依然是华为的最优先事项，我公司将继续积极改善工程流程、强化风险管理体系。"华为方面还指出，没有任何检查在该公司的设备中发现后门等安全漏洞，并强调华为是一家不受中国政府控制的私营企业，在海外不受中国《网络安全法》的约束。

Huawei P20 smartphone (Reuters/F. Fuentes)

针对华为产品的安全疑虑一再成为话题

首次调低安全评级

在英国，华为已经是宽带网络以及移动通信网络设备的主要供应商，许多关键基础设施都在使用华为设备。这意味着英国基础设施可能成为外国攻击的目标。

英国政府则表示，由政府官员和情报人员监管的华为公司内部实验室(即HCSEC)对所有的华为产品进行审核，这一手段有效地解决了安全问题。HCSEC是由华为公司在2010年设立的，其目的是回应英国政府的安全担忧。在HCSEC的监督委员会包括了英国政府官员、情报官员。该委员会每年都会发布一份报告。

DW.COM

美国一向认为华为与中国共产党渊源颇深，会对国家安全形成威胁。如今脸书被爆数据分享给华为，人们需不需要担心其他公司也一样? (08.06.2018)

中兴和华为两大中国电信在美国变成难兄难弟。中兴復甦和解案卡关之际，美国跨党派议员又对华为开刀。 (21.06.2018)

中国驻澳大利亚大使成竞业在本周二的一次演讲中呼吁摒弃冷战思维，希望中澳两国“不断减少偏见和偏执”，修复双边关系。 (19.06.2018)

美国参议院的一次听证会上，参议员以及情报部门负责人称，中国正试图通过通讯公司、学术和商业合作获取敏感的美国技术与知识产权。而与会情报官员中，没有一人使用两家知名中国公司的产品。 (14.02.2018)

华为等中国IT企业近年来在海外市场正获得越来越多的份额。他们的竞争优势在哪？又面临着哪些挑战？德国之声记者在汉诺威CeBIT电子展上，与华为以及其竞争对手和合作伙伴的工作人员展开了探讨。 (18.03.2015)

但是，本周四的报告则是首次调低了对华为产品的安全评级，仅仅表示"有限度地确保"英国国家安全不受威胁。英国政府官员在报告指出，HCSEC拥有"独一无二的、世界级的网络安全专业水准以及技术保障"，但是同时也强调，委员会发现了一些问题，这些问题会导致安全审核人员检查产品内部代码时受到一定的限制。报告还披露，华为产品所使用的一些其他供应商的零部件也引发了一些安全担忧。

英国情报机构GCHQ的一名发言人则表示，目前已经在着手解决上述的代码审核受限问题，预计在2020年能够解决。他同时还指出，HCSEC已经在讨论华为所使用第三方产品的安全问题，并且在寻求一个"战略解决方案"。他说："英国政府以及电信运营上正在本土与海外和华为公司展开合作，确保英国能够继续受益于新技术，同时有效管控网络安全风险。"

目前，华为在英国共拥有约1500名员工。在整个欧洲市场上，包括德国电信在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。

 

文山/叶宣(路透社)

相关内容

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury

前间谍父女中毒案　英警方找到嫌犯了 19.07.2018

一名知情人士告诉英国国家通讯社，好几名俄罗斯人参与在谋杀未遂事件中。他补充说，他们的身份已经过交叉检查安全镜头及当时进入英国的人员记录证实。

London Boris Johnson und David Davis

两重臣辞职 “脱欧”路线权斗酣 10.07.2018

梅首相领导的内阁先前据称在“英国退盟”战略上意见一致。但现在，所有一切都成了问题。脱盟事务大臣戴维斯和外交大臣约翰逊相继辞职。

Logo von Huawei

澳大利亚搞5G 不带华为玩儿 18.06.2018

眼下澳大利亚和中国的关系本来就不好，澳洲政府正在酝酿的新政策更可能使两国关系雪上加霜。而在其中中枪的，是一个众人熟悉的老名字。

Trockenheit und Dürre in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

气候变化进行时：酷暑大旱 物价大涨？

有人一边舔着冰激淋，一边向太阳眨眨眼-然而，农人们却报告减产、牲畜饲料短缺。德国物价就要上涨了？很快会出现供应紧张？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 