华为争议：德国如何站位？

（德国之声中文网）在世界该如何应对中国不断增长的经济、政治力量这一问题上，华为目前乃是关键。涉及人工智能和倚赖扩建5G技术通信网络的自驾车这样的未来技术，情况更其如此。美国、澳大利亚和新西兰，分别将华为排除出网络扩建；英国情报机构则不愿在与敏感基础设施相关的领域替该企业的技术作担保。

德国态度开始转变

德国人的立场尚未定夺。原本，有关5G频率的竞标程序，2019年年初便该启动。然而，主管机构联邦信息安全局迄今不愿确定相关安全标准。不过一段时间来，联邦政府内至少有部分人士的相关意识有所增加。联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）表示，有关华为是否满足必要的安全标准，目前正在审议，"只有在安全的情况下，我们才能、才会允许使用外国技术"。

然而，专家们指出，为此，必须要求华为表现透明。中国问题研究中心（MERICS）主任彭轲（Frank Pieke）表示，"我们必须强制华为让我们能获得所有必要的信息"，"如果他们不这么做，那他们就做不成交易"。

德国政府人士疑虑增加标志着迄今对华政策的改变。设址柏林的智库全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）的贝纳（Thorsten Benner）指出，产生这一变化的原因之一是，多年里关于"贸易导致转变"的设想未能实现。贝纳在新近的一篇分析文章中写道："联邦政府现在视中国是国家资本主义性质的竞争者"，而这个竞争对手"致力于获得人工智能领域的统领地位"。

一段时间来，"一带一路"这样的中国项目在德国和欧洲引起狐疑。然而，欧洲尚无一致立场。即使在中国的人权问题上，欧洲成员国之间也早就不再一致，更谈不上在涉及安全的技术上有共同战略了。

欧洲联合干扰动议组织（JEDI）发言人洛泽克鲁格-彼得里（Andre Loesekrug-Pietri）指出，在这一问题上，必须立即行动起来。该组织听上去像是个星球大战粉丝俱乐部，其实却是以美国五角大楼属下的美国国防先进研究计划局（DARPA）为榜样建立的一个机构。

洛泽克鲁格-彼得里强调，有关５G的讨论所涉及的早已不仅是进步和富裕问题，"技术成果对我们的民主制度将日益重要"。

全球公共政策研究所专家贝纳确信，尽管欧盟还在为找到共同立场而伤透脑筋，但美中两国间的持续冲突至少有助于推进柏林内部的讨论："在德国，我们很可能会很快面临一场有关中国的公开讨论"。然而，就作出重要决策而言，或许已然晚矣。