华为两项新品取消在台湾上市 或因敏感议题

（德国之声中文网）据法新社报道，中国科技巨头华为取消了在台湾上市Mate30 Pro智能手机和Watch GT2智能手表的计划，原因是华为手机软件更新后，台湾被标注为"中国台湾"，遭到台北方面有关机构的警告。

周三，华为台湾官方脸书粉丝专页上发布了一则帖文，宣布"由于供货问题取消上述两项产品上市计划"。该声明表示，感谢所有参与两项产品预购活动的爱用者，华为方面将进行退款及回馈行动，并附上了预购退订办法的详细说明。

自从11月初系统更新后，台湾用户使用的华为P30、P30 Pro和Nova 5T手机在"来电记录"、"时区设定""软体保固地区"等资讯栏，原本显示的"台湾"字样，都被改为"中国台湾"。因此台湾NCC（国家通讯传播委员会）对华为下通牒，如果不改回相关标示资讯，则撤销商品认证证明。

周四，该机构表示，对上述三款华为手机的暂时禁售令仍然有效，因为华为方面仍然没有更改相关的标示措词。

对于台湾的地位如何界定，一直都是一项敏感议题。北京方面将台湾视为中国领土的一部分，并且宣称如果必要的情况下不会放弃武力统一台湾。尽管海峡两岸政权已经分立数十年之久。

最近几年来，不少国际企业迫于市场压力，不得不屈服于北京，因为与利润丰厚的大陆市场相比，台湾的市场规模显得相形见绌。越来越多的国际品牌，包括奢侈品、航空公司和酒店等，都被迫向北京屈服道歉，或者是在相关网页上将对台湾的标示改为"中国台湾"（Taiwan, China）或者"中华台北"（Chinese Taipei）。

自从蔡英文2016年当选台湾总统以来，中国大陆不断地在外交和经济上对台北方面施压，因为蔡英文政府始终拒绝认可"九二共识"。

蔡英文谋求连任

明年1月，台湾将举行新一届总统大选，蔡英文竞选连任，将致力于击败寻求缓和与大陆关系的政治竞争对手。

华为是全球排名第二的智能手机制造商，此前曾经因为在中文语言设置中未将台北、香港和澳门等地标识为中国的一部分而在大陆遭受批评。

与此同时，华为还在继续与美国之间的司法斗争。周四，该公司宣布正式起诉美国联邦通信委员会（FCC），认为有关禁止美国乡村电信运营商使用政府资金补贴购买华为设备的决定违反美国法律。相关联邦基金总额达85亿美元。

雨涵/叶宣（法新社）