华为不认美国指控 宣传攻势扭转形象

（德国之声中文网）中国电信巨头华为在28日否认美国政府称其窃取美国T-Mobile的商业机密，全面否认起诉书中所列的10项刑事指控。该案预计在2020年3月2日开审。

于此同时，华为周四在美国主要报纸上刊登全页广告，请读者不要相信所听到的关于华为的一切传闻，内容提到美国政府宣称华为设备可以用做监视并非事实。

广告中提到华为在智利和印度尼西亚受灾时开展的救援活动，还有其连接世界的决心。「我们的大门始终敞开着。我们希望美国的民众更全面地了解我们。」广告也指出，美国政府「对我们产生了一些误解」。

《华盛顿邮报》，《纽约时报》，《华尔街日报》等都刊登了这个广告。华为发言人史肯纳（Chase Skinner）表示，这是从上个月发动的公关战其中一部分。他说：「这是为了让公司更加透明，该是时候有我们自己的论述了。」他也指出，华为每年购买美国商品的金额高达110亿美元。

华为最高领导人日前直接上镜面对公司危机。根据环球网报导，任正非笑着说，是公共关系部门逼他在媒体曝光的:「他们说，这段时间我们要给18万员工和广大客户都要传递信心，让他们多了解我们、信任我们，也同时给社会释怀，其实我们没有遭遇多大困难。」

「华为美」闹事

近日，一段名为「华为美」的MV在网上流传。内容是一群小学生以歌舞形式歌颂华为手机。歌词中，称华为手机天下最美，还称中国芯片最珍贵，甚至与爱国联系起来。有媒体报导，该影片创作者可能是中国官方人士。

这个影片引起中国网友普遍负评，说是「高级黑」，也说「华为内部同学看到肯定哭笑不得」，「拜托放过华为吧」，「把华为推往火坑」，「简直自杀式营销」。不久后，华为公司官方微博发文与影片撇清关系，称「不知情，未参与」。

夏立民/罗法 (德新社、美联社、路透社)