 半年谈一次！中美将重启对话解决经贸争端 | 经济纵横 | DW | 12.01.2020

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经济纵横

半年谈一次！中美将重启对话解决经贸争端

中美贸易纷争气氛转暖的背景之下，双方商定将会重启定期会谈机制，磋商两国经贸纠纷。中国副总理刘鹤将于周一前往华府与美方签署第一阶段贸易协议。

Symbolbild China - USA (Reuters/J. Lee)

中美下个星期将会在白宫签署第一阶段贸易协议

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美中就贸易争端达成了“第一阶段协议”。双方在这份协议中达成了哪些交易？德国之声把其中重点和相关数据为您盘点如下。 (14.12.2019)

中国贸易代表团预计于1月13日前往华府签署第一阶段的贸易协议，并在华府停留4日。香港《南华早报》报导，北京为了配合特朗普在新年夜透过推特发布的签署日期，决定将出发访美的日期延后。 (06.01.2020)

（德国之声中文网）有消息人士向路透社透露，未来，中美两国每半年举行一次会谈，预计于1月15日签署的中美第一阶段贸易协议也将囊括这一点。这个常规会议将会是中美高层展开讨论的平台。

早在小布什时代（2001年至2009年）中美之间就存在这种形式的会谈，其后任奥巴马也延续了这一做法。不过会谈也多次招致了批评，有声音质疑这种机制精力花费不小，实际效果却有限。特朗普上台不久之后不在沿用此法，转而采取相反的策略，对中国实施惩罚性关税，对方发出反击也对美国产品实施报复性关税，最终导致全球经济都受到影响。

经过了拔河和掀桌等种种波澜后，12月中旬，中美终于表示就第一阶段贸易协议达成了共识。美国会降低一部分中国商品的关税，中国将会进口更多额美国农产品。下周三（1月15日），中美将会在白宫签署协议。《华尔街日报》报道，中国商务部发言人高峰在本周例行新闻发布会上表示，由中国国务院副总理刘鹤率领的中国贸易代表团将于下周一（1月13日）到周三访问华盛顿。

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中美科技未來會不會脫節?

 

文木 / 叶宣（路透社等）

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