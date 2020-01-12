半年谈一次！中美将重启对话解决经贸争端

（德国之声中文网）有消息人士向路透社透露，未来，中美两国每半年举行一次会谈，预计于1月15日签署的中美第一阶段贸易协议也将囊括这一点。这个常规会议将会是中美高层展开讨论的平台。

早在小布什时代（2001年至2009年）中美之间就存在这种形式的会谈，其后任奥巴马也延续了这一做法。不过会谈也多次招致了批评，有声音质疑这种机制精力花费不小，实际效果却有限。特朗普上台不久之后不在沿用此法，转而采取相反的策略，对中国实施惩罚性关税，对方发出反击也对美国产品实施报复性关税，最终导致全球经济都受到影响。

经过了拔河和掀桌等种种波澜后，12月中旬，中美终于表示就第一阶段贸易协议达成了共识。美国会降低一部分中国商品的关税，中国将会进口更多额美国农产品。下周三（1月15日），中美将会在白宫签署协议。《华尔街日报》报道，中国商务部发言人高峰在本周例行新闻发布会上表示，由中国国务院副总理刘鹤率领的中国贸易代表团将于下周一（1月13日）到周三访问华盛顿。

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文木 / 叶宣（路透社等）