 半年没薪水 阿富汗驻华大使辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2022

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时政风云

半年没薪水 阿富汗驻华大使辞职

阿富汗前驻华大使卡伊姆周一在推特上公布了一份给继任者的交接清单。内容披露驻华使馆的员工已经多月未领薪水，如今只剩一名接线人员负责联络事务。

Symbolbild - Fahne Afghanistan

（德国之声中文网）自2019年11月起担任阿富汗驻华大使的卡伊姆（Javid Ahmad Qaem）宣布辞职。他周一在推特上表示，离职有许多原因，他不想多提，但留下了一张交接清单协助交接。

他在推特上公布的这份交接清单中写道，去年8月15日塔利班接掌政权后，许多阿富汗前政府的外交人员都已离开中国，他相信新政府指派的驻华大使抵达北京时，使馆内已经没有外交人员。

这封日期显示为今年1月1日的信中还详细描述使馆财务状况称，过去六个月内没有收到喀布尔发来的薪资，因此在外交人员内部指派了一个委员会负责管理外交支出。"虽然我没有支付外交人员薪资，但发放了一笔金额协助他们支付在北京的开销。"

卡伊姆的交接信透露出阿富汗大使馆是如何勉强维持运作。信中交代，截至1月1日还有10万美元在账户中，使馆的五辆车皆停放在主建筑前，车钥匙在其办公室中；所有当地员工至2022年1月20日的薪水都已结清。在外交人员都陆续离开后，只留下一名当地接线人员回复提问。卡伊姆在信末写道，中国外交部已经得到充分信息。他并未透露自己未来的去向。

目前暂不清楚有关其继任者的信息，也不清楚是由谁任命，喀布尔的塔利班官员没有立即发表评论。

阿富汗驻北京大使馆周一午后仍如常开放，门口挂着阿富汗三色旗并可见两名保安。

在中国七月接待了一个访问团不久后，卡伊姆就在媒体参访中表达对塔利班的担忧。数周后 ，塔利班占领喀布尔并组成新政府。自此之后，阿富汗陷入财政混乱中，通货膨胀和失业率激增。

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自塔里班接管政权以来，中国向阿富汗提供了数百万资金援助，新政权将北京视为重要的投资来源。

塔利班尚未指派新的驻外代表，这个政府也没有得到任何国家承认。驻北京阿富汗大使馆的混乱状况并非单一个案。

上周，阿富汗驻罗马大使馆报警求援，原因是一名被解雇的外交人员攻击大使，他声称自己被指派接任阿富汗驻罗马大使。塔利班组建的外交部表示，该名使馆人员仍拥有有效合约，对他的解雇是非法的。

在联合国，阿富汗前政府及塔利班的代表团都要求获得阿富汗的席位。去年年底，联合国安理会无限期推迟对此事的决定。

（法新社等）

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