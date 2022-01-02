半年没薪水 阿富汗驻华大使辞职

（德国之声中文网）自2019年11月起担任阿富汗驻华大使的卡伊姆（Javid Ahmad Qaem）宣布辞职。他周一在推特上表示，离职有许多原因，他不想多提，但留下了一张交接清单协助交接。

他在推特上公布的这份交接清单中写道，去年8月15日塔利班接掌政权后，许多阿富汗前政府的外交人员都已离开中国，他相信新政府指派的驻华大使抵达北京时，使馆内已经没有外交人员。

这封日期显示为今年1月1日的信中还详细描述使馆财务状况称，过去六个月内没有收到喀布尔发来的薪资，因此在外交人员内部指派了一个委员会负责管理外交支出。"虽然我没有支付外交人员薪资，但发放了一笔金额协助他们支付在北京的开销。"

卡伊姆的交接信透露出阿富汗大使馆是如何勉强维持运作。信中交代，截至1月1日还有10万美元在账户中，使馆的五辆车皆停放在主建筑前，车钥匙在其办公室中；所有当地员工至2022年1月20日的薪水都已结清。在外交人员都陆续离开后，只留下一名当地接线人员回复提问。卡伊姆在信末写道，中国外交部已经得到充分信息。他并未透露自己未来的去向。

目前暂不清楚有关其继任者的信息，也不清楚是由谁任命，喀布尔的塔利班官员没有立即发表评论。

阿富汗驻北京大使馆周一午后仍如常开放，门口挂着阿富汗三色旗并可见两名保安。

在中国七月接待了一个访问团不久后，卡伊姆就在媒体参访中表达对塔利班的担忧。数周后 ，塔利班占领喀布尔并组成新政府。自此之后，阿富汗陷入财政混乱中，通货膨胀和失业率激增。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



自塔里班接管政权以来，中国向阿富汗提供了数百万资金援助，新政权将北京视为重要的投资来源。

塔利班尚未指派新的驻外代表，这个政府也没有得到任何国家承认。驻北京阿富汗大使馆的混乱状况并非单一个案。

上周，阿富汗驻罗马大使馆报警求援，原因是一名被解雇的外交人员攻击大使，他声称自己被指派接任阿富汗驻罗马大使。塔利班组建的外交部表示，该名使馆人员仍拥有有效合约，对他的解雇是非法的。

在联合国，阿富汗前政府及塔利班的代表团都要求获得阿富汗的席位。去年年底，联合国安理会无限期推迟对此事的决定。

（法新社等）

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