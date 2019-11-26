 半年发1.6万催泪弹 港警布防大三罢 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2019

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时政风云

半年发1.6万催泪弹 港警布防大三罢

「反送中」示威已经超过半年，抗议卻沒有缓和迹象。根据香港保安局的统计，截至11月21日，被捕人数已高达5856人。《纽约时报》报导，有超过200名示威者因为对香港司法失去信任而逃到台湾。

Proteste in Hongkong (picture.alliance/AP Photo/V. Yu)

民阵宣布，香港8日國際人權日遊行约有80万人参加。警方则称，最高峰有18.3万人参加。

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香港国际人权日大游行如期举行，这是近四个多月以来首次获批准的民阵游行。民阵宣布约有80万人参加，并称港人会继续争取五大诉求，绝不退缩。 (08.12.2019)

(德国之声中文网) 根据《香港01》和《香港电台》，香港网民9日清晨在各区发起大三罢运动。港警出动布防，锁定港铁巡查。不过目前为止除了零星杂物堵路，大致上一切正常。

香港《明报》引用警方数据表示，港警方自6月9日至12月5日半年之間，已发射近1万6千枚催泪弹和约1万枚橡胶子弹。布袋弹和海绵弹也有近2000枚和1900枚。

报导内容提到，民权观察批评，警方使用催泪弹的规模和数量有如军事行动。也有监警会成员对这个数字感到讶异，但表示体谅和理解警方以寡敌众，选择不多，不过还是可以进一步调查是否滥用。

港示威者出逃台湾

《纽约时报》报导，自反修例运动以来，已有超过200名年轻示威者逃至台湾。报导提到相关数据自从律师、牧师和其他协助逃亡的人士所提供。

新闻中提到，这些逃亡者担忧在香港法院无法受到公平对待，尤其在听闻示威者遭性侵和刑求的传言，还有伤者在香港医院被逮捕之后，他们决定转赴台湾。

这个管道据报导是由志愿者自发秘密建立，透过不同团体和个人出钱出力，安排香港示威者来到台湾，并提供在台居住的房舍。报导中也让来台示威者现身说法，这名示威者表示自己曾经参与衝撞立法会，当下被录影，隔天便被两名警察认出，他因此决定离港。一直到现在，他还因为压力处于难过和痛苦之中。

观看视频 02:22

香港再现大规模游行 港民：应心存希望

夏立民/羅法 (综合报导)

外部链接

‘We Are Fleeing the Law’: Hong Kong Protesters Escape to Taiwan

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