半年发1.6万催泪弹 港警布防大三罢

(德国之声中文网) 根据《香港01》和《香港电台》，香港网民9日清晨在各区发起大三罢运动。港警出动布防，锁定港铁巡查。不过目前为止除了零星杂物堵路，大致上一切正常。

香港《明报》引用警方数据表示，港警方自6月9日至12月5日半年之間，已发射近1万6千枚催泪弹和约1万枚橡胶子弹。布袋弹和海绵弹也有近2000枚和1900枚。

报导内容提到，民权观察批评，警方使用催泪弹的规模和数量有如军事行动。也有监警会成员对这个数字感到讶异，但表示体谅和理解警方以寡敌众，选择不多，不过还是可以进一步调查是否滥用。

港示威者出逃台湾

《纽约时报》报导，自反修例运动以来，已有超过200名年轻示威者逃至台湾。报导提到相关数据自从律师、牧师和其他协助逃亡的人士所提供。

新闻中提到，这些逃亡者担忧在香港法院无法受到公平对待，尤其在听闻示威者遭性侵和刑求的传言，还有伤者在香港医院被逮捕之后，他们决定转赴台湾。

这个管道据报导是由志愿者自发秘密建立，透过不同团体和个人出钱出力，安排香港示威者来到台湾，并提供在台居住的房舍。报导中也让来台示威者现身说法，这名示威者表示自己曾经参与衝撞立法会，当下被录影，隔天便被两名警察认出，他因此决定离港。一直到现在，他还因为压力处于难过和痛苦之中。

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夏立民/羅法 (综合报导)