半岛电视台记者在以色列军事行动中丧生

（德国之声中文网）为阿拉伯半岛电视台工作了20多年的美籍巴勒斯坦记者阿克勒（Schirin Abu Akle）在报道过程中殉职。当时，她正报道约旦河西岸北部城市杰宁（Dschenin）发生的以军和巴勒斯坦人冲突事件。据巴勒斯坦卫生部公告，这位在阿拉伯世界十分有名的记者头部中弹身亡，年仅51岁。

半岛电视台记者易卜拉欣（Nida Ibrahim）在一份声明中表示：“大家可以想象到，这对她的同事们来说是一个多大的打击。”易卜拉辛指出，巴勒斯坦《圣城报》（Al-Kuds ）的一名记者也在杰宁事件中受枪伤。

“大写的PRESS”

以色列军队推文称，当时以军在杰宁抓捕涉嫌恐怖分子，遭到猛烈枪击和炸弹攻击后开枪还击。声明称，将对事件进行调查，不排除记者被巴勒斯坦武装分子击中的可能性。

以色列外长拉皮德（Jair Lapid ）经由其办公室表示，愿和巴方共同调查。他说，“在冲突地区，记者必须得到保护。我们都有责任查明真相”。

巴勒斯坦总统阿巴斯拒绝联合调查。他说，巴方将直接向国际刑事法院提讼，要让罪犯受到惩罚。

同事和友人哀悼阿克勒不幸丧生

一名同在现场的法新社摄影师称，阿克勒死于以军枪弹。半岛电视台发表声明称，阿克勒在报道时穿的背心上大写的“PRESS”（新闻）字眼十分醒目。

美国大使馆：“彻底调查”

阿克勒是有美国公民身份的巴勒斯坦人，出生在耶路撒冷。1997年起，她为总部位于卡塔尔的半岛电视台工作，定期在巴勒斯坦领土上做报道。

美驻以大使尼德斯（Tim Nides）推文表示，他支持“对她的死亡情况作彻底调查”。美驻联合国大使格林菲尔德（ Linda Thomas-Greenfield ）也呼吁进行透明的调查，并敦促冲突双方联合实施。欧盟外交委员博雷利（Josep Borrell）和德国政府也呼吁进行彻底、独立和迅速的调查。

记者无疆界组织（RSF）强调，射杀记者是公然违反关于保护平民的《日内瓦公约》行为。

以色列对系列恐袭作出反应

3月份以来，西岸地区连续发生恐袭事件，据德新社报道，迄今已有17人在以遇害。作为反应，尤其在被认为是巴勒斯坦激进分子重镇杰宁地区，以军加强了在西岸的行动，并因而一再导致同当地住民的严重对抗。

巴勒斯坦卫生部称，3月底以来，有20多名巴勒斯坦人丧生，有的死于以方军事行动，有的死于自己的袭击过程，有的死于同以军的冲突中。

（德新社，路透社，法新社）

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