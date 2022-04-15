 半岛电视台记者在以色列军事行动中丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

半岛电视台记者在以色列军事行动中丧生

著名女记者阿克勒在报道以军和巴勒斯坦人在约旦河西岸的冲突时头部中弹丧生。目前多方要求彻查此事， 巴勒斯坦方面则称要直接向国际刑事法院提讼。

著名女记者阿克勒（Shireen Abu Akleh）是有美国公民身份的巴勒斯坦人，20多年来为半岛电视台工作

著名女记者阿克勒（Shireen Abu Akleh）是有美国公民身份的巴勒斯坦人，20多年来为半岛电视台工作

（德国之声中文网）为阿拉伯半岛电视台工作了20多年的美籍巴勒斯坦记者阿克勒（Schirin Abu Akle）在报道过程中殉职。当时，她正报道约旦河西岸北部城市杰宁（Dschenin）发生的以军和巴勒斯坦人冲突事件。据巴勒斯坦卫生部公告，这位在阿拉伯世界十分有名的记者头部中弹身亡，年仅51岁。  

半岛电视台记者易卜拉欣（Nida Ibrahim）在一份声明中表示：“大家可以想象到，这对她的同事们来说是一个多大的打击。”易卜拉辛指出，巴勒斯坦《圣城报》（Al-Kuds ）的一名记者也在杰宁事件中受枪伤。 

“大写的PRESS” 

以色列军队推文称，当时以军在杰宁抓捕涉嫌恐怖分子，遭到猛烈枪击和炸弹攻击后开枪还击。声明称，将对事件进行调查，不排除记者被巴勒斯坦武装分子击中的可能性。  

以色列外长拉皮德（Jair Lapid ）经由其办公室表示，愿和巴方共同调查。他说，“在冲突地区，记者必须得到保护。我们都有责任查明真相”。

巴勒斯坦总统阿巴斯拒绝联合调查。他说，巴方将直接向国际刑事法院提讼，要让罪犯受到惩罚。  

同事和友人哀悼阿克勒不幸丧生

同事和友人哀悼阿克勒不幸丧生

一名同在现场的法新社摄影师称，阿克勒死于以军枪弹。半岛电视台发表声明称，阿克勒在报道时穿的背心上大写的“PRESS”（新闻）字眼十分醒目。 

美国大使馆：“彻底调查”  

阿克勒是有美国公民身份的巴勒斯坦人，出生在耶路撒冷。1997年起，她为总部位于卡塔尔的半岛电视台工作，定期在巴勒斯坦领土上做报道。  

美驻以大使尼德斯（Tim Nides）推文表示，他支持“对她的死亡情况作彻底调查”。美驻联合国大使格林菲尔德（ Linda Thomas-Greenfield ）也呼吁进行透明的调查，并敦促冲突双方联合实施。欧盟外交委员博雷利（Josep Borrell）和德国政府也呼吁进行彻底、独立和迅速的调查。  

记者无疆界组织（RSF）强调，射杀记者是公然违反关于保护平民的《日内瓦公约》行为。 

以色列对系列恐袭作出反应     

3月份以来，西岸地区连续发生恐袭事件，据德新社报道，迄今已有17人在以遇害。作为反应，尤其在被认为是巴勒斯坦激进分子重镇杰宁地区，以军加强了在西岸的行动，并因而一再导致同当地住民的严重对抗。

巴勒斯坦卫生部称，3月底以来，有20多名巴勒斯坦人丧生，有的死于以方军事行动，有的死于自己的袭击过程，有的死于同以军的冲突中。 

（德新社，路透社，法新社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Jerusalem - Ölberg, Touristen (Reuters/R. Zvulun)

    耶路撒冷的今与昔

    油山今日

    登临油山（也称“橄榄山”），令人叹为观止的耶路撒冷老城便尽收眼底。该高地其实是圣殿山和老城东北、东南山丘带的一部分。本图上可清晰看到：城墙和伊斯兰最古老的宗教建筑— 金顶岩石寺（也称“圆顶清真寺”）。因曾经生长橄榄树，该山在其它语言中亦常被称作“橄榄山”。

  • Jerusalem 1967 Blick vom Ölberg (Reuters/Government Press Office)

    耶路撒冷的今与昔

    油山昔日

    就在近50年前，还全然是另一幅图景：城墙和岩石寺清晰可见，让人猜想到，慑于1967年6月7日的这张图也是从油山上拍摄的。一群士兵在“六日战争”中将油山当作了指挥部。

  • Jerusalem al-Aqsa-Moschee (Reuters/A. Awad)

    耶路撒冷的今与昔

    阿尔—阿克萨清真寺今日

    位于耶路撒冷老城圣殿山的阿尔—阿克萨清真寺被视为仅次于麦加（Mekka）和麦地那（Medina）的犹太教第三大朝圣地。之于犹太人，圣殿山至为神圣，依圣经所传，那里曾建有第一神殿和第二神殿。由之，一再出现紧张和冲突。从1967年起，以色列负责安全事务；一个穆斯林基金会则负责民事及宗教事务。

  • Jerusalem 1967 - al-Aqsa-Moschee (Reuters/)

    耶路撒冷的今与昔

    阿尔—阿克萨清真寺昔日

    阿克萨是该市最大的清真寺，其名意为“遥远的圣地”，建成于8世纪初。清真寺四周，较小的宗教建筑、花园和水井星罗棋布，在伊斯兰里有“高贵的圣物”之誉。寺中大祈祷厅由7排高大的廊柱支撑，可容纳约4000名信徒。

  • Jerusalem - Damaskustor (Reuters/R. Zvulun)

    耶路撒冷的今与昔

    大马士革门今日

    这个令人印象深刻的耶路撒冷城门矗立在基督徒区和阿拉伯人区的分界线上。进入该城门后，人们便置身于色彩斑斓、熙熙攘攘的阿拉伯市场里的那些小陌深巷。不过，这个通往耶路撒冷老城的北入口有着令人沮丧的名声：数年来，大马士革门成为巴勒斯坦人行刺的血腥地点。

  • Jerusalem 1967 Damascus Gate (Reuters/)

    耶路撒冷的今与昔

    大马士革门昔日

    因朝向叙利亚的大马士革遂得此名的大马士革门建于16世纪，是奥斯曼帝国历史最悠久的最大城门之一。本图摄于1967年。从那以来，除了汽车和墙外人头攒动外，几乎没有什么变化。

  • Israel - Jerusalem - Altstadt (Reuters/A. Awad)

    耶路撒冷的今与昔

    老城今日

    耶路撒冷老城里密布小巷，分为犹太区、阿拉伯区、基督徒区和亚美尼亚区；老城被一道城墙所围，城墙建于1535年至1538年，由苏莱曼大帝下令建造。1981年，面积约1平方公里的耶路撒冷老城正式列入联合国世界文化遗产名录。

  • Jerusalem 1967 Old City scene- Altstadt (Reuters/Fritz Cohen/Courtesy of Government Press Office)

    耶路撒冷的今与昔

    老城昔日

    某些东西永不改变：摄于1967年的这幅照片问世50年后的今天，少年们依然穿行于巷陌间，叫卖刚出炉的、当地人称为“百吉”（Bagel）的芝麻面包圈，售价相当于1欧元。

  • Jerusalem Klagemauer (Reuters/R. Zvulun)

    耶路撒冷的今与昔

    哭墙今日

    世界闻名的哭墙是犹太人的最大圣物。经过严格安全检查后，人们按性别，在哭墙前分开祈祷。信徒们，—有时也有其它宗教的教徒们— 将写有祝辞或祈福愿望的纸条塞进墙缝。方便的做法：人们也可以通过互联网表达愿望，在耶路撒冷打印，塞入哭墙。

  • Jerusalem 1967 klagemauer Reuters/Fritz Cohen/Government Press Office)

    耶路撒冷的今与昔

    哭墙昔日

    此图摄于1967年9月1日，表现哭墙边（亦有“西墙”之称）的以色列人。当时，哭墙在约旦控制了19年后重又对外开放。

    作者: Dagmar Breitenbach


DW.COM

巴以冲突，中国到底站哪边?

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？  

耶路撒冷圣殿山爆发严重冲突

本周五，巴勒斯坦民众和以色列警察在耶路撒冷老城区的阿克萨清真寺附近爆发冲突，造成大量人员受伤。以色列媒体报道称，冲突结束后，以色列警方逮捕了数十名巴勒斯坦人。  

以色列拒绝美国在耶路撒冷恢复领事馆

美以巴之间再出难题:特朗普政府下令关闭的领事馆应该在哪里重开？巴勒斯坦人认为当然在耶路撒冷。但以色列方面却坚持首都无法让地给这样一个建筑。  

教宗復活節文告：譴責俄烏戰爭無意義

教宗方濟各在年度復活節文告中，批評俄烏戰爭「殘酷和無意義」，他同時呼籲以色列與巴勒斯坦等衝突地區尋求和解。  

相关音频视频

以巴再爆衝突  

相关内容

Palestinians clash with Israeli security forces at the Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem's Old City Friday, April 15, 2022. (AP Photo/Mahmoud Illean)

耶路撒冷圣殿山爆发严重冲突 15.04.2022

本周五，巴勒斯坦民众和以色列警察在耶路撒冷老城区的阿克萨清真寺附近爆发冲突，造成大量人员受伤。以色列媒体报道称，冲突结束后，以色列警方逮捕了数十名巴勒斯坦人。

HEBRON, WEST BANK - MAY 14: Palestinian demonstrators burn tyres and throw rocks in response to Israeli forces' intervention during a protest against Israeli forces' attacks over East Jerusalem and Gaza, on May 14, 2021, in Hebron, West Bank. Mamoun Wazwaz / Anadolu Agency

为何约旦河西岸的局势也突然恶化？ 17.05.2021

新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。

CORRECTS DATE TO MAY 15 A view of a 11-story building housing AP office and other media in Gaza City is seen moments after Israeli warplanes demolished it, Saturday, May 15, 2021. The airstrike Saturday came roughly an hour after the Israeli military ordered people to evacuate the building. There was no immediate explanation for why the building was targeted. The building housed The Associated Press, Al-Jazeera and a number of offices and apartments. (AP Photo/Hatem Moussa)

巴以冲突死亡人数上升 国际媒体大楼被炸 15.05.2021

以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。