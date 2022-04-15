半岛电视台记者在以色列军事行动中丧生

著名女记者阿克勒在报道以军和巴勒斯坦人在约旦河西岸的冲突时头部中弹丧生。目前多方要求彻查此事， 巴勒斯坦方面则称要直接向国际刑事法院提讼。
（德国之声中文网）为阿拉伯半岛电视台工作了20多年的美籍巴勒斯坦记者阿克勒（Schirin Abu Akle）在报道过程中殉职。当时，她正报道约旦河西岸北部城市杰宁（Dschenin）发生的以军和巴勒斯坦人冲突事件。据巴勒斯坦卫生部公告，这位在阿拉伯世界十分有名的记者头部中弹身亡，年仅51岁。
半岛电视台记者易卜拉欣（Nida Ibrahim）在一份声明中表示：“大家可以想象到，这对她的同事们来说是一个多大的打击。”易卜拉辛指出，巴勒斯坦《圣城报》（Al-Kuds ）的一名记者也在杰宁事件中受枪伤。
以色列军队推文称，当时以军在杰宁抓捕涉嫌恐怖分子，遭到猛烈枪击和炸弹攻击后开枪还击。声明称，将对事件进行调查，不排除记者被巴勒斯坦武装分子击中的可能性。
以色列外长拉皮德（Jair Lapid ）经由其办公室表示，愿和巴方共同调查。他说，“在冲突地区，记者必须得到保护。我们都有责任查明真相”。
巴勒斯坦总统阿巴斯拒绝联合调查。他说，巴方将直接向国际刑事法院提讼，要让罪犯受到惩罚。
一名同在现场的法新社摄影师称，阿克勒死于以军枪弹。半岛电视台发表声明称，阿克勒在报道时穿的背心上大写的“PRESS”（新闻）字眼十分醒目。
阿克勒是有美国公民身份的巴勒斯坦人，出生在耶路撒冷。1997年起，她为总部位于卡塔尔的半岛电视台工作，定期在巴勒斯坦领土上做报道。
美驻以大使尼德斯（Tim Nides）推文表示，他支持“对她的死亡情况作彻底调查”。美驻联合国大使格林菲尔德（ Linda Thomas-Greenfield ）也呼吁进行透明的调查，并敦促冲突双方联合实施。欧盟外交委员博雷利（Josep Borrell）和德国政府也呼吁进行彻底、独立和迅速的调查。
记者无疆界组织（RSF）强调，射杀记者是公然违反关于保护平民的《日内瓦公约》行为。
3月份以来，西岸地区连续发生恐袭事件，据德新社报道，迄今已有17人在以遇害。作为反应，尤其在被认为是巴勒斯坦激进分子重镇杰宁地区，以军加强了在西岸的行动，并因而一再导致同当地住民的严重对抗。
巴勒斯坦卫生部称，3月底以来，有20多名巴勒斯坦人丧生，有的死于以方军事行动，有的死于自己的袭击过程，有的死于同以军的冲突中。
（德新社，路透社，法新社）
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