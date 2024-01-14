 半岛局势紧张之际 朝鲜向东部海域发射导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2024

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时政风云

半岛局势紧张之际 朝鲜向东部海域发射导弹

据日韩方面消息，一枚朝鲜导弹坠落在日本海。此次发射正值平壤挑衅言论以及朝鲜半岛紧张局势加剧之际。这是朝鲜新年以来的首次发射。

图为朝鲜此前试射的“火星-18”（Hwasong-18）导弹（资料图片）

图为朝鲜此前试射的“火星-18”（Hwasong-18）导弹（资料图片）

（德国之声中文网）据韩国参谋长联席会议周日（1月14日）报道，朝鲜军方在其东部沿海向海上发射了一枚导弹，“朝鲜向东海发射了一枚不明弹道导弹”。朝鲜发射导弹的海域也被称为日本海。

韩国军方还表示，导弹飞行了约1000公里。

日本海上保安厅表示，“这枚可能是弹道导弹的朝鲜发射物”已经坠落。日本NHK广播公司称，导弹落在了日本的专属经济区之外。

正值朝鲜半岛紧张局势加剧之际

此次导弹发射是平壤自2023年12月中旬试射“火星-18”（Hwasong-18）导弹以来的首次发射。

“火星-18”这种固体燃料洲际弹道导弹的设计目标是打到美国本土，是朝鲜最先进的远程武器。目前尚不清楚本周日发射的是否也是“火星-18”型号导弹。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


导弹发射前，朝鲜在有争议的朝韩边界附近进行了数轮炮击演习。

在平壤于11月发射了军事间谍卫星并表示要扩大其核武库之后，朝鲜半岛的紧张局势愈演愈烈。

朝鲜以其所谓的美国敌意为自己的军事演习辩护。此外，平壤的挑衅言论也不断升级，其领导人金正恩本周早些时候称韩国为朝鲜的“主要敌人”，并威胁说若受到挑衅，将消灭韩国。

专家警告说，在今年4月韩国议会选举和今年11月美国总统大选之前，平壤可能会增加弹道导弹的试射。

更多阅读：朝鲜2024年是否会在半岛点燃战火

（法新社，美联社，路透社，德新社）

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担忧被中国遣返的朝鲜人

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