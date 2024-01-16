半岛局势持续紧张 平壤撤销涉韩机构

（德国之声中文网）最高人民议会发布的一份声明中称："国家和平统一委员会、国家经济合作局和金刚山国际旅游局作为北南对话、谈判与合作的工具已经被废除。"声明称，平壤当局将采取"实际行动"执行相关决议。

最高人民会议称，朝韩两国目前正处于"严重对立"状态，如果朝鲜继续视南部为外交伙伴，将是一个严重的错误。



这是继此前实弹炮击演习以及导弹试验之后，平壤当局在朝韩关系领域采取的又一项强硬步骤，上述举措已经大大加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

金正恩称韩国是"头号敌人"

朝鲜中央通讯社的报道中还称，金正恩宣布将不再承认两国目前的海上边境，即所谓北方界线（ Northern Limit Line），并呼吁通过修改宪法，赋予北方在战争中占领南方的权利。

朝中社报道称，金正恩在最高人民会议发表讲话时呼吁制定新的法律，将韩国定义为 "头号敌国"。

金正日说："我认为，我们可以在宪法中明确规定，一旦朝鲜半岛爆发战争，我们将完全占领、征服和收回韩国，并将其并入我国领土。"



金正恩还表示，"如果大韩民国侵犯我国的领土、领空和领海，哪怕是 0.001 毫米，都将被视为战争挑衅。"

韩国如何回应？

韩国总统尹锡悦周二在国会会议上对朝鲜的最新举措做出了回应。尹锡悦再度强调了韩国的强大军力，他表示："一旦朝鲜发起挑衅，韩方将加倍反制。"

（美联社，法新社）

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