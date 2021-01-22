 半导体产业要求检讨政策 拜登如何接招 | 经济纵横 | DW | 26.01.2021

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经济纵横

半导体产业要求检讨政策 拜登如何接招

国际半导体产业协会写信给美国商务部候任部长，表示特朗普政府在没有经过咨询的情过下实施了没有整体性的出口管制政策。誓言抗中的拜登政府会怎么样处理?

Standbild Dokumentation | KW1 | Weltmacht Huawei

华为在特朗普任内遭到多项行政命令限制，面对美国的国安疑虑指控，华为已多次否认。

DW.COM

新近一项研究报告明确指出，美中贸易争端对欧洲是个大问题，而该问题不会在特朗普卸任之后消失，欧洲在华企业应准备应对最糟情况。

报导指根据草案，须更换设备的电信商可获政府补偿，适用对象扩大到拥有1000万或更少用户的电信商，但拥有200万名以下用户的公司有优先权。

据德国《世界报》周日版报道，华为慕尼黑研究所的一个研发团队指称，该团队的一名负责人曾于2019年3月要求成员探寻竞争对手思科公司的一款重要软件，并以未经授权的形式模仿。

美国联邦通信委员会10日表示，他们已撤销中国电信在美国的营运权。此外，该委员会同一日也拒绝了华为的一项请愿，持续将华为列为对美国通信网络带来国安威胁的公司。

(德国之声中文网) 国际半导体产业协会 (SEMI)周一 (1月25日) 呼吁对特朗普政府的出口管制政策进行审查，并敦促即将上任的美国商务部部长在出于国安考虑遏制向中国出售美国技术时，要与盟友合作，

这个代表全球半导体设备制造商的协会表示，上届美国政府的单边规则使得原本设想的潜在利益可能随着时间的推移失效，伤害美国工业，并使美国出口商容易遭受报复。

协会主席马诺查 (Ajit Manocha)在给美国商务部候任部长雷蒙多 (Gina Raimondo)的信中说，美国应该与其公司在全球市场上竞争的盟友协调。

根据路透社获得这封信的副本，马诺查在信中说：「多边管制，在这种情况下，所有主要生产国控管有关项目，才能创造了一个公平的竞争环境，并以最大限度提高有效性，减少对美国国家安全和经济竞争力的伤害。」

目前美国商务部没有立即回应评论请求。

马诺查指出，越来越多的外国竞争对手在营销商品时标示该商品「不受美国出口管制」。他在信中敦促候任商务部长迅速纠正8月份一项对华为升级管制的规则，并说这项禁令影响了一些外国制造的半导体生产和测试设备。

信中还要求拜登政府迅速减少积压的许可证申请，称拖延其实就是实质的拒绝。此外，信中还说，限制美国订定与中国军方有关联的100多个实体销售规则，在当时并没有咨询业界。

协会建议，如果真的要制定限制半导体技术进入中国的目标，美国应该与荷兰、德国、英国、日本和韩国等盟国合作，否则受到损害的只有美国的利益。

USA I Joe Biden unterzeichnet Executive Order

拜登团队强调不会改变抗中战略，不一样的是会联合盟友共同行动。

拜登政府态度

目前还没有明确的消息指出拜登政府会如何处理特朗普留下的许多出口管制命令，但美国国务院表示，拜登将致力于确保中国公司不能滥用和挪用美国数据，并确保美国技术不会最终用来支持中国的 「恶意活动」。

国务院发言人在电子邮件评论中说：「我们需要一个全面的战略和更系统性的方法，真正解决这些问题的根本，而不是用过去几年的零碎方法处理。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社) 

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