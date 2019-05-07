午夜钟响 美国对中国商品即刻加征25%关税

(德国之声中文网) 华盛顿周五凌晨零时一分，美国对中国加征的关税即刻生效。此时中国贸易代表仍然在华盛顿与美方贸易代表磋商当中，关税生效时间正好落在两天会期的正中央。

周四，当中美贸易代表们展开谈判时，美国总统特朗普宣布他收到中国国家主席习近平的来信。他称赞是封「非常美好的信」，也说他可能和习近平通电话。他引述习近平在信中说道: 「让我们一起合作看看，看我们能否解决什么。」

特朗普说，他相信在这个礼拜之内达成贸易协议的可能性仍然存在，但是他也指控中国有意食言: 「我们一度很靠近最终协议，但是他们突然想要重新协商。我们不能接受。我们不能接受。」

特朗普在同一天的另一个场合中说，对于贸易战过去从未触及、价值3250亿元的中国进口商品课征25%关税的事情，他从「这天」开始文书作业。

中国贸易代表刘鹤抵达美国时，中国官媒新华社报道: 「刘鹤抵达后对媒体表示，我是带着诚意而来，希望在当前特殊形势下，理性、坦诚地与美方交换意见。中方认为，加征关税不是解决问题的办法，对中美双方不利，对世界也不利。」

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刘鹤在华府接受央视采访时，记者问道，美方评论说没有达成协议的话，中国经济将比美国经济受到更多的打击，那么中国怎么看? 刘鹤回答:「现在中国经济和美国经济从某种意义上来说，可以说是一个完整的产业链，大家都会受伤，现在双方在磋商中出了一些问题，不应该伤及无辜，广大人民群众的利益受到损失，我们感到遗憾。所以，希望找到最好的方法来解决。」

周四晚间，白宫透露特朗普与加拿大总理特鲁多通电话。特鲁多办公室发布声明指出，两国元首在电话上讨论了被中国拘留的两名加拿大公民，也表示希望美国豁免对加拿大钢与铝加征的关税。

白宫发布声明表示，特朗普回应特鲁多，在释放两名遭到中国拘留的加拿大公民这件事上，美国与加拿大站在一起。

不得散播恐慌

周日(5月4日)特朗普发推宣布，将在周五凌晨零时1分对中国价值2000亿的商品所征收的关税从10%提高到25%。全球股市应声大跌，其中陆股千股跌停。南华早报引述四名中国媒体业人士指出，媒体被告知不要对贸易战「过度报导」。在报导经济消息时，若要将股市惨跌、人民币贬值与经济疲软与贸易战做连接，也应该「格外谨慎」，以免散播恐慌。南华早报引述不具名人士指出，他们被告知在报道经济波动时，不能在标题中使用「贸易战」的字眼。

针对特朗普的加税消息，中国直到周三深夜才做出回应，表示若美国加征关税，中国誓言采取必要反制措施。

罗法/杨威廉(路透社、美联社等)