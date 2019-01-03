升级5G， 挪威考虑将华为拒之门外

（德国之声中文网）挪威政府目前正在讨论在基础设施升级换代之前减少电信行业潜在风险的措施。

挪威国有控股电信运营商挪威电信（Telenor）拥有1.73亿用户，分布在欧洲和亚洲八个国家。2009年，它与华为签署了第一份重要合同。这项协议帮助这家中国公司铺平了全球扩张之路。

Telenor及其竞争伙伴Telia目前均在挪威使用4G华为设备，而且正在实验性5G网络中测试华为的设备。

"我们与美国和英国一样，担忧它针对挪威私人和国家机构从事间谍活动。"挪威司法部长瓦拉（Tor Mikkel Wara）在一场商业会议的间隙对路透社记者说，"这个问题必须优先考虑……我希望把它放在建设下一代电信网络之前解决。"

在被问及是否会针对华为采取特别行动时，瓦拉说："没错，我们正在考虑其它国家已采取的措施，成为其中的参与者--比如美国和英国已采取的措施。"

各国都面临升级5G的挑战

华为公司表示它的设备安全无虞。

"我们的挪威客户有很高的安全要求，他们以良好方式进行风险管理。"华为挪威分公司的网络安全官Tore Orderloekken说。他在接受路透社记者采访时说，"我们将继续保持开放透明，更加广泛地测试和认证我们的设备，以证明我们有能力在挪威供应安全的5G产品。"

中国外交部发言人陆慷周四（1月10日）在北京召开的记者会上说，中国政府鼓励中国企业遵守其开展业务所在国家的法律，同时要求其他国家为中国企业提供一个公平竞争的环境。"假如这样的平衡被破坏了，对任何国家的经济都没有好处。"

美国呼吁盟友勿用华为

去年8月，美国总统特朗普签署了一项法案，禁止美国政府使用华为公司的设备，而且正在考虑一项法案命令也禁止美国公司这样做。

这项法案呼吁美国的盟友，在建设5G网络时不要使用华为设备。在英国，电信运营商英国电信（BT）正在从现有的3G和4G移动业务的核心部位移除华为设备，而且在下一代网络的中心部分不会使用这家中国公司的设备。

挪威电信（Telenor）称它正在严肃对待网络安全问题。Telenor首席执行官Sigve Brekke告诉路透社，"很多年来，挪威早已对关键基础设施全面监控，我们Telenor对此非常重视。"

张平/李鱼 （路透社）