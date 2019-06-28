升级铀浓缩 伊朗突破核协议规定上限

（德国之声中文网）伊朗方面宣布，从本周日起将铀浓缩率提升至核协议规定的3.67%上限之上，达到5%。这意味着伊朗核协议已经形同虚设。因为核武器的制造也需要高丰度的浓缩铀。

此前，德黑兰还表现出愿意和美国政府进行对话的态度。但是总统鲁哈尼在与法国总统马克龙通电话时强调，谈判的前提是必须要取消针对伊朗的所有制裁。然而，华盛顿满足这一要求的可能性几乎为零。

可以制造核武器的铀

2015年伊朗核协议签署的背景就是，国际社会担心伊朗会制造核武器。据法国总统府表示，马克龙对目前的局势深感忧虑，因为显然"核协议面临着再度遭到削弱的危险"。

马克龙和鲁哈尼紧急通话尝试挽救核协议

去年美国宣布退出伊朗核协议，并且采取单方面的制裁措施之后，伊朗仍然暂时坚持留在协议之内。当时签署协议的其它各方--中国、俄罗斯、法国、英国和德国--至今仍在努力挽救这一协议，尽管美国极力反对。然而人们无法找到应对美国制裁的缓冲机制。包括欧洲各国与伊朗之间的贸易往来在过去几周里也大幅下跌。

伊朗呼吁：欧洲人应该勇敢地站出来

鲁哈尼指责美国打"经济战争"，这是一种"恐怖主义行为"。美国的政策会导致地区局势紧张升级。而要阻止这一趋势，则应该是欧洲人的义务。德黑兰曾经寄希望于核协议来促进其产品出口（以石油为主），从而促进其国民经济的发展。

伊朗和美国之间的矛盾近期不断激化升级，甚至接近军事冲突的边缘。伊朗方面击落了一家美军无人机，而美方则称一度计划对伊朗领土发动军事袭击，但是在最后一刻叫停。

雨涵/乐然（德新社、路透社、法新社）