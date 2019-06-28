 升级铀浓缩 伊朗突破核协议规定上限 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2019

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时政风云

升级铀浓缩 伊朗突破核协议规定上限

在美国退出核协议之后，其它签约国面对美国的制裁应对乏力。从周日起，伊朗将浓缩铀丰度提升到协议规定上限之上。此前鲁哈尼还寄希望于欧洲各方能够促成谈判，但是现在显然已经失去耐心。

Iran PK Regierungssprecher zu Atomabkommen (Irna)

伊朗政府发言人在记者会上宣布了提升铀浓缩纯度的决定

（德国之声中文网）伊朗方面宣布，从本周日起将铀浓缩率提升至核协议规定的3.67%上限之上，达到5%。这意味着伊朗核协议已经形同虚设。因为核武器的制造也需要高丰度的浓缩铀。

此前，德黑兰还表现出愿意和美国政府进行对话的态度。但是总统鲁哈尼在与法国总统马克龙通电话时强调，谈判的前提是必须要取消针对伊朗的所有制裁。然而，华盛顿满足这一要求的可能性几乎为零。

可以制造核武器的铀

2015年伊朗核协议签署的背景就是，国际社会担心伊朗会制造核武器。据法国总统府表示，马克龙对目前的局势深感忧虑，因为显然"核协议面临着再度遭到削弱的危险"。

Frankreich Treffen Emmanuel Macron mit Wolodymyr Selenskyj in Paris (Reuters/P. Wojazer)

马克龙和鲁哈尼紧急通话尝试挽救核协议

DW.COM

鉴于美国与伊朗之间的纠纷，联合国安理会呼吁冲突各方开展“对话”。伊朗则坚持称与华盛顿对话"目前没有合适的氛围"。 (25.06.2019)

海湾地区紧张局势加剧：伊朗革命卫队宣布击落一架美国无人机。美方则表示，伊朗领空内没有无人机。而在此前，德国总理默克尔称，有“强烈迹象”显示，伊朗方面袭击了霍尔木兹海峡的两艘油轮。 (20.06.2019)

2019年1至4月，德国与伊朗的贸易额与去年同期相比下降了48%，减少到5.29亿欧元，美国的制裁威胁是导致德国与伊朗之间的贸易额大幅下降的原因。 (28.06.2019)

围绕不断升级的与伊朗冲突，美国目前正着力打造反德黑兰政权全球联盟。然而，不会有多少国家真愿意响应华盛顿的号召。 (30.06.2019)

去年美国宣布退出伊朗核协议，并且采取单方面的制裁措施之后，伊朗仍然暂时坚持留在协议之内。当时签署协议的其它各方--中国、俄罗斯、法国、英国和德国--至今仍在努力挽救这一协议，尽管美国极力反对。然而人们无法找到应对美国制裁的缓冲机制。包括欧洲各国与伊朗之间的贸易往来在过去几周里也大幅下跌。

伊朗呼吁：欧洲人应该勇敢地站出来

鲁哈尼指责美国打"经济战争"，这是一种"恐怖主义行为"。美国的政策会导致地区局势紧张升级。而要阻止这一趋势，则应该是欧洲人的义务。德黑兰曾经寄希望于核协议来促进其产品出口（以石油为主），从而促进其国民经济的发展。

伊朗和美国之间的矛盾近期不断激化升级，甚至接近军事冲突的边缘。伊朗方面击落了一家美军无人机，而美方则称一度计划对伊朗领土发动军事袭击，但是在最后一刻叫停。

雨涵/乐然（德新社、路透社、法新社）

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