千钧一发: 小行星2023 BU与地球擦肩而过

（德国之声中文网）小行星观测者的计算是正确的--我们都可以松口气了。美国宇航局NASA 在小行星2023 BU飞掠地球的前一天明确表示：“这颗小行星没有撞击地球的风险。即使撞向地球，这颗小行星……也会变成一个火球，基本上在大气中大部分无害地分解。”

他们称之为“小”，但这颗小行星的直径估计为3.5-8.5米。如果它的任何一部分在与地球大气层的相互作用中幸存下来，美国宇航局表示，一些较大的碎片可能成为小陨石坠落下来。

这颗小行星离地球有多近？

小行星2023 BU于太平洋标准时间1月26日星期四下午4点29分左右飞越南美洲南端（美国东部标准时间晚上7点29分或欧洲中部时间1月27日星期五凌晨1点 29分）。

这颗小行星距离地球表面大约3600公里。 美国宇航局表示，这“正好在”地球同步卫星的轨道内。

地球同步卫星的轨道距离地球约37000公里。因此，小行星2023 BU在接近地球时将从这些航天器旁边差擦肩而过。万幸小行星不会撞上卫星：一些地球同步卫星用于电视通信，其他则是气象卫星。

当这颗小行星飞过地球时，它转向了所谓的中地球轨道，但它没有进入地球表面上方160-2000公里之间的近地轨道区域。这让人松了一口气，因为如今我们的大部分通信和地球观测卫星都在这个区域。

NASA“飞镖”成功撞击小行星

小行星2023 BU是一个新的发现

空间科学越来越关注行星防御。 这是一个关于研究、技术和创新的领域，旨在保护我们的星球免受像这颗小行星这样的威胁。

如果一颗巨大的小行星撞击地球（让我们再一次想到恐龙的灭绝场面），它会摧毁几个城市，可能导致毁灭性的海啸和/或可能窒息地球的巨大尘埃云，抑制太阳光线并阻止我们获得阳光和其他生命养料。一些科学家认为这就是导致恐龙灭绝的原因--阳光被遮挡，植被无法生长，然后恐龙被饿死。

但行星防御技术，如美国宇航局的DART任务，旨在跟踪小行星--如果它们对地球上的生命构成直接威胁，则将其推入不同的轨道。

问题是科学家们还不能探测到地球外面的每一颗小行星。

发现18颗小行星 全球最年轻的“行星猎人”

一位业余天文学家发现了小行星2023 BU

我们从1月21日（星期六）开始才知道小行星2023 BU--还好我们已经有五天的准备时间。未来任何类似DART的任务都需要更多的时间来拯救地球：准备和发射带有精确计算和编程的探测器的火箭、弹出探测器并成功撞击小行星都需要时间。所有这些都必须发生在离地球足够远的地方，因为你不希望像过去发生的那样出现撞击国际空间站的空间碎片。

这一次要归功于业余天文学家鲍里索夫（Gennady Borisov），他在克里米亚Nauchnyi的一个天文台发现了小行星2023 BU。

而且，幸运的是，当发现这样的小行星时，有一个程序可以处理，而且它似乎运作良好。

“在三天内，世界各地的许多天文台进行了数十次观测，帮助天文学家更好地确认2023 BU的轨道。”美国国家航空航天局说，小行星中心--国际公认的监测小天体运动的"信息交流中心"宣布了这颗小行星的到来。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。