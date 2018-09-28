 千名法学家呼吁抵制卡瓦诺 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

千名法学家呼吁抵制卡瓦诺

美国国会参院有可能本周就表决是否批准任命引起争议的卡瓦诺为国家最高法院法官。现在，有一千多名法学教授发表公开信，反对这一任命。

Washington Senat Anhörung Richter für Supreme Court (Imago/UPI Photo/P. Benic)

卡瓦诺否认性侵指控

（德国之声中文网）参议院共和党多数派领袖迈康奈尔（Mitch McConnell）推文称，他提交了关于结束参院对卡瓦诺提名辩论的申请，本周五将投票表决是否结束这一讨论。这样，一旦表决通过，参院本周六就能认可对特朗普总统的这位理想候选人任美国最高法院新法官的任命。更多阅读：特朗普提名卡瓦诺为大法官

日前，1000多名法学教授呼吁参议院，不要认可现年53岁的卡瓦诺担任最高法院新法官。在《纽约时报》发表的一封致全体参议员的公开信中，教授们写道，受到性侵指控的引起争议的卡瓦诺不具备大法官所必需的客观性和非党派性，由此，不适宜成为国家最高法院一员。教授们指出，他上周在参院司法委员会听证会上的表现说明了这一点。

联邦调查局提前结束对卡瓦诺的调查

美国联邦调查局曾就性侵指控对卡瓦诺展开调查。有3名女性指控卡瓦诺在高中期间和1980年代上大学期间有性侵及试图强奸行为。因此，围绕他的候选人资格，爆发激烈争议。卡瓦诺本人矢口否认相关指控。

更多阅读：美準大法官性侵案 当事人激动对质

USA US-Richterkandidat Brett Kavanaugh - Aussage von Christine Blasey Ford (Getty Images)

事件主角克莉丝汀·福特在多名参议员面前回答有关36年前卡瓦诺试图性侵她的事件

联邦调查局原本有时间至本周五对指控做调查。然而，该机构早于人们的预期，提前完成了相关报告。一名发言人透露，白宫已收到了联邦调查局的调查结果，并将把该报告送达参院。

多名证人指责联邦调查局说，尽管她们愿意为对这位极端保守主义法官的指控作证，但联邦调查局仍不考虑她们的意见。

认为联邦调查局的相关调查应不设时限的呼声高涨。民主党议员范斯坦（Dianne Feinstein）等人要求，所有证人都应获得听证机会，所有指控都应被查实。

特朗普所属共和党在参院中只有2票多数，因此，如果在野的民主党人一致投票反对卡瓦诺，则共和党需要本阵营的每一票。

 

凝炼/苗子（德新社、法新社）

DW.COM

美準大法官性侵案 当事人激动对质

心理学教授克莉丝汀·福特指控美国最高法院提名人卡瓦诺曾意图性侵。她在参议院听证会上作证引起全美关注。卡瓦诺也当庭对质，否认性侵，并称这些指控是「有计划的政治打击」。 (28.09.2018)  

特朗普提名卡瓦诺为大法官

特朗普任命保守派卡瓦诺为新的大法官。若他确定出任，这将使最高法院接下来十几年都右倾。 11月的期中选举前，这项任命案将是美国政坛最大话题。 (10.07.2018)  

相关内容

Brett Kavanaugh Anhörung vor dem US-Senat wegen Missbrauchsvorwürfen

美準大法官性侵案 当事人激动对质 28.09.2018

心理学教授克莉丝汀·福特指控美国最高法院提名人卡瓦诺曾意图性侵。她在参议院听证会上作证引起全美关注。卡瓦诺也当庭对质，否认性侵，并称这些指控是「有计划的政治打击」。

Brett Kavanaugh

美国最高法院大法官候选人再被指性侵 24.09.2018

据媒体报道，现在又有一名女性指控特朗普总统提名的美国最高法院大法官候选人布雷特·卡瓦诺性侵。而布雷特·卡瓦诺本人则表示很高兴到参议院当面澄清真相。

Den Haag Internationaler Gerichtshof tagt zu Iran USA

国际法院要求华盛顿解除对伊制裁 美表示不服 03.10.2018

联合国国际法院下令，美国必须取消对伊朗的"人道"物资制裁——美国总统特朗普在退出伊朗核协议后恢复了该制裁。对于该裁决，伊朗表示欢迎；美国则表示不会依据裁决行事。

广告

媒体看中国

Symbolbild Chinesische Investitionen in Deutschland (picture-alliance/dpa)

德语媒体：遏制中国经济还是遏制中国？

德国政府拟收紧对外国投资的审核，这一主要针对中国资本的措施，为何会伤害德国的整体经济？特朗普发动贸易战，他的矛头是否只是对准了中国经济？周四的德语报刊评论版，关注了这些话题。 