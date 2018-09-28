千名法学家呼吁抵制卡瓦诺

（德国之声中文网）参议院共和党多数派领袖迈康奈尔（Mitch McConnell）推文称，他提交了关于结束参院对卡瓦诺提名辩论的申请，本周五将投票表决是否结束这一讨论。这样，一旦表决通过，参院本周六就能认可对特朗普总统的这位理想候选人任美国最高法院新法官的任命。更多阅读：特朗普提名卡瓦诺为大法官

日前，1000多名法学教授呼吁参议院，不要认可现年53岁的卡瓦诺担任最高法院新法官。在《纽约时报》发表的一封致全体参议员的公开信中，教授们写道，受到性侵指控的引起争议的卡瓦诺不具备大法官所必需的客观性和非党派性，由此，不适宜成为国家最高法院一员。教授们指出，他上周在参院司法委员会听证会上的表现说明了这一点。

联邦调查局提前结束对卡瓦诺的调查

美国联邦调查局曾就性侵指控对卡瓦诺展开调查。有3名女性指控卡瓦诺在高中期间和1980年代上大学期间有性侵及试图强奸行为。因此，围绕他的候选人资格，爆发激烈争议。卡瓦诺本人矢口否认相关指控。

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联邦调查局原本有时间至本周五对指控做调查。然而，该机构早于人们的预期，提前完成了相关报告。一名发言人透露，白宫已收到了联邦调查局的调查结果，并将把该报告送达参院。

多名证人指责联邦调查局说，尽管她们愿意为对这位极端保守主义法官的指控作证，但联邦调查局仍不考虑她们的意见。

认为联邦调查局的相关调查应不设时限的呼声高涨。民主党议员范斯坦（Dianne Feinstein）等人要求，所有证人都应获得听证机会，所有指控都应被查实。

特朗普所属共和党在参院中只有2票多数，因此，如果在野的民主党人一致投票反对卡瓦诺，则共和党需要本阵营的每一票。

凝炼/苗子（德新社、法新社）