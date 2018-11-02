千名伊朗学生上街抗议美国经济制裁

(德国之声中文网) 数千名伊朗人週日 (11月4日) 在首都德黑兰 (Tehran) 上街头纪念伊斯兰革命 (Islamic Revolution) 39周年，并抗议美国即将对伊朗石油业再度展开制裁。学生们高喊「美国去死」，并在前美国大使馆外焚烧美国国旗，山姆大叔的雕像及特朗普的照片。

伊朗媒体宣称，伊朗各地有上百万人参与了这场政府主导的反美游行，宣扬效忠最高领袖霍梅尼。

由于特朗普今年初宣布退出国际领袖与伊朗于2015年签署的伊朗协议，并于上週五 (11月2日) 宣布重新对伊朗进行制裁，今年的游行反美情节比往年高。

特朗普之所以会宣布退出，是因为他认为该协议过于软弱且对伊朗有利，但其馀签署国则表示依旧遵守该协议。美国国务卿蓬佩奥则表示，本週对伊朗实施的制裁是前所未有的规模。他在接受美国福斯电视(Fox News)专访时说:「有些国家已经大幅减低进口伊朗原油，但他们需要一段时间将数字降到0，所以我们决定再给他们一些时间准备。」

除了原油出口，蓬佩奥说美国也将对超过600名伊朗个人与公司进行制裁。他也强调，此波制裁的目的是「修正伊朗的行为，并保护以色列及其他国家」。他保证制裁将不会伤害到伊朗人民。

然而，八月生效的第一波制裁已经对伊朗造成严重影响。伊朗币值不仅贬值一半，物价也不断攀升。媒体报导，週一 (11月5日) 生效的原油出口制裁，将使伊朗经济近乎崩盘。

伊朗汽车零件製造商协会理事长穆罕默德 (Mohammad-Reza Najafimanesh) 接受 《德国之声》 访问时表示，自八月以来，伊朗汽车产业的产能缩减了40%。他坦承伊朗产业目前高度仰赖欧洲。他也对许多欧洲公司停止在伊朗运营的决定，感到错愕。

他说:「我没预期欧洲会就这样停止双边合作，放弃他们在这边的产业。」

签署伊朗协议的欧洲各国计画创立一个 《特殊目的机构》，协助伊朗绕过美国单边制裁 合法进行金融交易。而这个机构也可以让欧盟公司在伊朗继续营运。官员也说非欧盟国家也可以利用这个机构。但许多欧盟成员国因为担心美国报復，对于推动此机构的时机小心翼翼。

欧盟首席外交政策官员斐德力卡 (Federica Mogherini) 接受《德国之声》访问时表示:「我们强调，让伊朗正常进行国际金融交易以及顺利出口原油及其他产品是必要的。」

与此同时，伊朗宣布将从週一 (11月5日)，进行为期两天的防空演习，希望向伊朗人证明伊朗政府能化解任何威胁。

这波对伊朗重启的经济制裁主要针对伊朗的石油及银行业。这波制裁不仅代表特朗普试图阻止伊朗发展飞弹与核武，也是美国针对伊朗持续资助中东各地战乱的回应。在週六 (11月3日) 一场演说中，伊朗最高领袖霍梅尼表示特朗普的政策在全球各地遭受反抗，并强调美国想重新建立全球霸权的计画，已经失败了。

他也重申:「美国过去四十年已经被我们击败。」

Shabnam von Hein /杨威廉 (综合报导)