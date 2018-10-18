千亿大桥 70 年才能回本 ?

这条连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市的大型跨海通道，全长55公里，由广东省、香港及澳门三地政府共同兴建，为至今世界上最长的跨海大桥。官方高调宣传，港珠澳大桥可以令穿梭香港、珠海、澳门三地的交通时间大幅锐减，构成“一小时生活圈”，促进三地交流及大湾区发展。另一方面，大桥却被香港传媒称为“奈何桥”，九年中争议声不絶 : 超支延误、安全事故频生、18名工人因工程意外丧生、香港珍贵的中华白海豚也一一消失....

传统上只能坐船到澳门

大桥落成前，香港前往澳门及珠海的交通工具。由于港澳两地以一海之隔，因此传统上往澳门，基本只能循海路，在香港港澳码头或中港客运码头乘坐喷射船，航程大约一小时便抵澳门及凼仔。由于只能乘坐船抵达，香港人戏称到澳门是“过大海”。

另一方面，香港前往珠海，可选择陆路及海路。海路方面，由香港港澳码头或中港城码头乘坐珠江客轮至珠海的九洲港，需时1小时10分；或取道澳门，再乘车到关闸，经拱北口岸入珠海；陆路方面，由深圳坐巴士到珠海的香洲或拱北，需时两个半小时。 由于中途要经虎门大桥，这条大桥以堵车著名，一赌是数个小时，因此前往珠海的旅客，还是较多取道海路。

10月24日，大桥正式通车。国家主席习近平亲自出席开通仪式，中共政治局常委、主管港澳事务的国务院副总理韩正形容港珠澳大桥体现中国由“桥梁大国”，走向“桥梁强国”的重要标志； 而港珠澳大桥建成开通，有三大“有利”：有利于三地人员交流和经贸往来、有利于促进粤港澳大湾区发展、有利于提升珠三角地区的综合竞争力。

大桥通车到澳门及珠海 多一个陆路的选择

大桥通车后，到澳门及珠海 ，便多了一个陆路的选择。 若选择从陆路去澳门或珠海，可以先乘坐机场巴士到大屿山的“香港口岸”，再换乘俗称“金巴”的港珠澳大桥24小时口岸穿梭巴士。金巴设有“港珠线”及“港澳线”两条路线，分别可由香港直达珠海口岸及澳门口岸，日间及晚间车资分别为65及70元。

除了机场巴士换乘金巴之外，香港多间旅游巴公司亦开设多条由香港市区前往来澳门和珠海口岸的班次。车程大约由1小时20 分钟至1小时50 分，可由市区观塘、太子或圆方出发。来回双程费用为二百多元。

传统路线更方便

出发前夕， 记者电话访问了长期穿梭香港珠海的张先生。由于热爱打高球， 张先生早于十五年前便在珠海置业， 每周周日末便前往珠海打高球，每次必定坐珠江客运到九洲港。张生先笑言，早于港珠澳大桥通车前数月，身边不少朋友纷纷问他：“之后回珠海会转乘巴士，取道港珠澳大桥吗？”然而，这个半个珠海通的香港人，却斩钉截铁的说不会转换航道。张先生解释， 居住港岛东的他， 只要10分钟便到达港码码头， 然后70分钟便抵达珠海九洲港。若然改陆路，先坐车到东涌， 已花费40-50分钟， 还要换乘“金巴”，上上落的过关，另外花一个小时才到珠海口岸， 最后还要换乘的士或其他交通工具才可达市区的家里。

张先生笑言，未能享受千亿大桥通后车的便利；每天珠江客轮由香港港澳码头或中港城码头乘坐珠江客轮至珠海的九洲港，分别有六班及八班，来回票大约四百元。“那我当然舒舒服服坐船好了。”

跟张先生一样居住于港岛的记者，决定尝试乘坐直通巴士到珠海， 体验这条千忆的壮观大桥。

记者先前往圆方中港巴士站，乘坐12时30 分直通巴士，大约1小时左右便到达香港口岸出境大堂，由于人流不是太多，出境手续简单通畅，3 分钟便已出了关口，出关后，登上同一巴士上车，情况如跨境直通巴士于皇岗口岸出境的情况相类似。

当巴士开始驶进大桥，巴士上的乘客们难掩兴奋之情， 纷纷拿起手机拍摄，见证这条千亿世界之最。星期二天朗气清，巴士在全长50公里的大桥上驰骋， 横跨南中国海珠江口，坐在窗口位置的记者， 眼前碧海蓝天，确是心邝神怡。

另一方面，在50 公里35 分钟的车程上，浮现在脑海的，却是九年间大桥众多争议及因工伤意外而死亡的个案。大桥在上世纪80年代由香港商人胡应湘及珠海市政府建议兴建，打从2009年三地同时动工，于2018年5月峻工。九年间经历重大争议及风雨。

千亿大白象工程

首先是造价的争议 ，原定预算约726亿人民币并于2016年完工的大桥，最后开销突破千亿，工期延宕两年。香港运输及房屋局于去年公布大桥主桥严重超支100亿元人民币，根据2009年三地政府协议，如按港方负责主桥约43% 的造价比例摊分计算，香港需要承担的超支金额，或高达43亿元（即50.6亿港元），而单是香港接线工程港府已拨款逾1177亿元。跟高铁香港段耗资的844亿，两项工程均被称为“大白象工程”。

大桥另一个致命的要害，就是工程涉嫌贪污造假。继2017年爆出工程检测承包商多人涉嫌报告造假、贪污遭拘捕后，今年4月香港口岸人工岛填海造陆的部分地区也发现有“沉降飘移”、甚至崩塌的迹象，被质疑是“豆腐渣工程”。今年九月强台“山竹”袭港，大桥幸好能抵御强风安然无损。

另一方面，期间发生多宗工伤意外，造成 18 人死亡、逾 600 人受伤，媒体将之形容为“血泪大桥”、“奈何桥”，并质疑后续成本回收效益。

最后，工程造成珍贵的中华白海豚大量减少，也刺痛了不少环境及保育人士。根据香港海豚保育学会数字显示，在2012至17年大桥施工期间，中华白海豚大减四成，由80条减至去年的47条。

记者于35分钟后便到达达珠海口岸入境大堂。大堂内设有多个智能关口，过关程序也很畅顺。过了关，可还未到珠海市区呢。 继续前往珠海市区，需要再换乘的士或公共巴士，需时十多二十分钟。最后记者于2时30抵达珠海香洲。

吴先生夫妇与记者一同抵达珠海口岸入境大堂。吴先生兴奋地告诉德国之声，他盼望大桥落成，足足盼望了二十年。吴太太早在二十年便在珠海创业， 每星期来回港珠，大部份乘坐船。现在两夫妇退了休，由家里乘坐机场巴士到香港口岸，再换乘金巴到珠海口岸，时间虽然稍长了，然而省回起码一半费用， 又可以享受多一个选择的乐趣。吴先生又认为，大桥将会令更多外国及内地游客选用香港机场，长远裨益香港旅游业及经济。

回程路上，记者决定在九州岛岛港港乘坐船回香港港澳码头，全程一共70 分钟。相比起坐直通巴士 ， 时间足足省回差不多一个小时。

记者于是把乘坐船、机场巴士换乘金巴和直通巴士来回珠海的价钱、路线及所需时间作了一个简单的比较，最后得出的结论是：传统水路虽是最昂贵的方法，但速度上仍有一定优势，想节省时间就最好选择坐船前往，而想省钱的，又或是家住新界区、靠近东涌的市民，选择机场巴士换乘金巴就最划算！

千亿元兴建， 到底何时可以收回成本，是港人最关心的问题。

70年才能回本

大桥总设计师孟凡超甚至表示，大桥或可为区内经济产生几十万亿元经济效益。2008年时任广东省省长的黄华华，曾表示大桥主体部份回本期需36年半，及后因应另一条连接深圳至中山的中深通道，预计会2024年通车，已把大桥车流及客流量预测调低，在超支及车流量预测下跌后，内地中山大学港澳珠三角研究中心教授郑天祥，早前接受传媒访问时，曾估算未计其他相关工程，大桥回本期已至少增加一倍， 即70年才能回本。

通车首数天， 港珠澳大桥的人流未见挤涌，其后数天慢慢增加，首个周日更创下7.8万出入境人次高峰，人流量超出政府预期。港、澳口岸均出现逾千人名排队“金巴”的情况，有旅客表示等了超过一小时才能上车，营办商表示考虑购入更多巴士，增加客运量。

尽管人流数字理想，然而车流量远低于预计。首五天车流量只有约一万一千架次，平均每天只有约两千架次。即是平均车流量达不到港府在兴建港珠澳大桥之前所作出的车流量预测预期的两成。

原先的规划是希望促进广东东部与西部之间的经济，但是过去几天中，货车和货柜车的架次实在差强人意。究竟大桥在大湾区经济融合上，能否达到预期的效果及经济效能？各界仍然存有疑问。

大桥构思者有信心不会亏蚀

使用量远低于当局最初预计流量，当初倡议大桥构思的香港商人胡应湘认为，不能单凭用首一周数据作定论。胡应湘表示对大桥仍然有信心，大桥能推动本港跟珠三角西面城市的经济发展，也不会亏蚀。

立法会议员朱凯迪接受德国之声访问表示， 大桥是不可能回本了。大桥的客车流远低于预计，是2008年估算之十分之一， 朱批评港府花掉一千亿只为少数的人制造方便。他表示， 现在香港面对两难局面， 如根照最初提倡大桥构思的胡应湘建议， 港府只要减少珠澳大桥使用限制，尽快在香港口岸建多层停车场，将吸引更多粤澳私家车来香港。朱凯迪质议措施反倒令香港的交通更挤迫，相信会引起社会更大争议。

另一方面，香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华认为，大桥由习近平来亲自主持开幕， 背后一定有政治含意及考虑。钟指出，中国政府近十年都希望在一些硬件上不断造新的记录， 所以一些大城市如北京、上海的建设成为了建筑师的试验场，中国要向“高、新、大”来彰显自己的成就及国力。钟表示，大桥创造了世界历史， 体现国力及国家昌盛，是政治的彰显， 然而花费巨亿元兴建， 暂时使用情况不是太理想， 它的经济成效只能弒目以待。