 千万美元保孟晚舟 律师:她没有动机潜逃 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2018

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时政风云

千万美元保孟晚舟 律师:她没有动机潜逃

孟晚舟第二次保释庭聚焦在电子设备监控的安全性，以及是否能保证她获释后不会潜逃。经过了5小时审讯，法官宣布休会，周二继续聆讯。

Kanada Anhörung Meng Wanzhou, Huawei | Skizze aus dem Gericht (picture-alliance/empics/Canadian Press/J. Wolsak)

辩方律师将孟晚舟描述为有尊严、重法治的女性，不会潜逃让中国蒙羞。

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正当华为高官孟晚舟事件引发中国同美加两国的外交僵局之际，据信属于孟晚舟的一处豪宅周日凌晨遭不明身份者侵入，温哥华警方已经就此展开调查。 (10.12.2018)

本周末，北京向加拿大和美国发出言辞激烈的警告，称如不立即释放孟晚舟“必将造成严重后果”，并紧急召见两国驻华大使。中国官媒也齐发声，称加方在孟晚舟事件中“严重侵犯人权”。 (09.12.2018)

(德国之声中文网) 温哥华当地时间周一早上10点，加拿大法庭继续召开华为财务长孟晚舟保释聆讯。

孟晚舟身着上周五穿着的绿色上衣，在法庭上表现自信，与律师简短交谈后就坐下。

孟的律师告诉法庭，高科技监控设备可以确保孟晚舟没有逃亡之虞，并表示孟的丈夫刘晓棕以1500万加元（1130万美元）担保，其中1400万加元是房产，100万加元是现金。另外刘将留在温哥华陪孟晚舟。

孟的律师称，在她等待引渡裁决时，应该被允许住在两栋价值数百万美元的温哥华住宅中的其中一栋，也要求只要有一名保全公司的司机和监护人陪同就可以自由进出。她的律师也说，她会随时佩戴全球定位系统（GPS）手环。此外，所有监控设施的费用都由孟支付。

法官询问，如果孟晚舟不是为了避免被逮捕，为什么2017年以来就停止前往美国。她的律师表示，那是因为美国对华为的敌意，也说孟要处理很多业务，没有必要去美国。

律师说:「我要求法庭自问，她有什么动机潜逃？如果她要以任何方式逃亡或违反命令......说是会让中国难堪也不夸张。」

场外各种意见

在聆讯庭外，聚集了想表达不同意见的人士。有人高举华为从事网路间谍的抗议标语。也有「我国(加拿大)司法独立，敬请尊重」的中英文看板。也有部分华人指责加拿大帮助美国逮捕孟晚舟是出于政治动机。

夏立民 (路透社、美联社、德新社)

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