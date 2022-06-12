 千万毕业生涌向职场 最大毕业潮遭遇最严峻就业环境 | 经济纵横 | DW | 23.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

千万毕业生涌向职场 最大毕业潮遭遇最严峻就业环境

中国就业市场今年夏天将迎来超过一千万大学毕业生。但在经济增长放缓、疫情封控前景不明的阴影下，他们的人生规划能实现吗？

China Peking | Studenten | Renmin University

（德国之声中文网）珍妮（化名）是个幸运儿。经过4轮面试后，她成为一家北京互联网公司从全国各高校计算机专业毕业生中选拔录取的10名优秀学生之一。

然而上个月，公司告诉她，聘用合同被取消了，原因是疫情影响和整体经济形势不佳。"我很担忧"，珍妮对路透社记者说，"如果找不到工作，我不清楚我会做什么"，她不想透露这家公司的名字。这个夏天她就毕业了，与她面临同样难题的还有全中国1080万大学应届毕业生。

由于房地产市场低迷、地缘政治忧虑和对科技、教育和其他行业的监管打击本已经放缓的中国经济，又受到新冠防疫限制措施的打击。今年的毕业生面对的是数十年来最糟糕的就业市场。根据6月份发布的官方统计数字，目前中国18至24岁人群失业率达到18.4%，是整体失业率的三倍之多。

在经过几十年的高速增长后，这一局面不符合受过良好教育的年轻人的期望。这对注重稳定的中国共产党来说相当尴尬，尤其是在习近平预计将在中共二十大上连任的这一年。

Hong Kong iPhone 13 Launch Day

中国政府对民众的保证：生活蒸蒸日上

"（中国）政府与民众之间的社会契约是，你们不问政治，而我们保证你们的生活一年会比一年好。"北京大学的金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）对路透社说，"现在的担忧是，一旦这个保证破灭了，什么需要改变？"

“保就业”

中国总理李克强表示，稳定高校毕业生就业市场是政府工作的优先要务之一。现在，在其他旨在促进就业的倾斜措施之外，向应届毕业生提供实习岗位的公司将获得补贴。一些地方政府还向有创业意向的毕业生提供低息贷款。私营领域被裁减掉的一些入门职位，可能会由有国家背景的公司"兜底"一部分。

招聘公司任仕达（Randstad）大中华区总经理张鹏表示，中国的入门就业市场甚至比 2008-2009年全球金融危机期间还要糟糕，估计新增岗位自去年以来下降了 20-30%。"今年是个低谷，是我经历过的最低谷"，有20年招聘经验的张鹏说。另一家招聘公司智联称，预期工资也降低了 6.2%。

科技行业一直是吸收大量高校毕业生的重要雇佣方。但今年，据招聘业界人士说，该行业正在削减其员工队伍。

China Tencent Konzern

科技企业是吸纳大量人才的地方

一场监管风暴使包括腾讯和阿里巴巴在内的许多中国的科技巨头进行大规模裁员。路透社援引多位科技业内人士说，今年以来，该行业有数万人失去了工作。据上海的人才管理咨询公司诺姆四达（NormStar）今年4月发布的一份报告，中国大约 10 家最大的科技公司之间的裁员人数各不相同，但平均约为 10%。

私营教育是另一个受到监管限制的部门，也有数以万计的员工离职。业内最大的公司新东方宣布裁员6万人。

考研、考公务员

为了避免毕业后面临失业的风险，本科毕业生申请读研究生的人数创历史新高。6月发布的《2022年中国大学生就业蓝皮书》的数据显示，今年近两成应届毕业生选择升学读研，其中在国内读研比例为17.2%，较2019届（15.2%）的增幅为13%。

同时，应届本科生报考公务员趋势明显。数据显示，本科生脱产备考公务员的比例五年中翻了一倍，这被认为是年轻人择业求稳心态加剧的表现。

此外，海外留学生回国就业，也有可能冲击中国国内毕业生的就业。根据国家信息中心大数据发展部统计，2021年回国就业学生首次超过百万，达到104.9万人，比去年同期增长35%。中国求职招聘平台"智联招聘"发布的《2021中国海归就业调查报告》报告指出，受疫情影响，海外留学生回国意愿增强已成趋势，83.1%的海归认为在国内求职难度提高。

 

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

习近平喊话 官媒连发文--中国力求稳外资保就业

中国官媒在反驳“外资撤离论”的同时呼吁外企从长计议，与中国共克时艰。经济下行压力进一步加大，中国依旧坚持"清零"政策，有专家认为这是因为习近平赌注下得太大，现已无退路。  

經濟差求職難 中國破千萬畢業生有何選擇？

今年中國大學應屆畢業生達1076萬人，比2021年多出167萬人，規模和增幅皆創下歷史新高。他們面對的是受疫情影響的惡劣經濟情勢，青年失業率達到18.2%，究竟未來的路該怎麼走，應屆畢業生與德國之聲分享他們心境。  

“美国海归”在中国职场上还吃香吗？

中美关系恶化、疫情冲击全球：在这样的背景之下，作为“海归主力军”的中国在美留学生有何感受？在美中之间，他们何去何从？“留学美国”的招牌在中国求职竞争中还管用吗？  

相关内容

19.04.2019, China, Dalian: Chinese homebuyers look at housing models of a residential property project at a real estate fair in Dalian city, northeast China's Liaoning province, 19 April 2019. Housing prices in 70 big Chinese cities increased an average of 10.6 per cent year on year in March, the quickest gain since April 2017 and the latest indication that the world°Øs second-largest economy is rebounding after a difficult start to the year. Foto: Liu Debin/Imaginechina/dpa |

中国经济遭遇严重逆流 年轻人推迟购房计划 12.06.2022

中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。年轻人的购房决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。

(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

中国公布5月经济数据：“呈现恢复势头” 15.06.2022

中国官方公布了5月的一系列宏观经济数据，称“国民经济运行呈现恢复势头”。不过，路透社的报道指出，目前严格的防疫措施仍在拖累经济，中国政策制定者面临挑战。

This photo taken on December 6, 2017 shows a loaded cargo ship at the Yangshan Deep-Water Port, an automated cargo wharf, in Shanghai. Chinese exports surged more than twice the expected pace in November, official data showed on December 8, providing some more welcome news pointing to improvement in the world's number-two economy. / AFP PHOTO / - / China OUT (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

高盛下调今年中国经济增长预估至4% 18.05.2022

投资银行高盛的分析师认为，近两个月来中国的疫情防控措施对经济造成的影响，将让政府的经济增长目标难以实现。与此同时，中国总理李克强主持座谈会，着眼“稳增长稳市场主体保就业”。

广告

争风吃醋爱打架 造就美丽长颈鹿

长颈鹿拥有如此修长美丽的脖子，原来只是为了获得更多的交配机会？一支由中国、美国、瑞士、德国等国学者组成的联合科研团队近期在美国《科学》杂志上撰文指出，化石研究表明，长颈鹿脖子越长，就越能在争风吃醋打架时占据优势。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  