千万毕业生涌向职场 最大毕业潮遭遇最严峻就业环境

（德国之声中文网）珍妮（化名）是个幸运儿。经过4轮面试后，她成为一家北京互联网公司从全国各高校计算机专业毕业生中选拔录取的10名优秀学生之一。

然而上个月，公司告诉她，聘用合同被取消了，原因是疫情影响和整体经济形势不佳。"我很担忧"，珍妮对路透社记者说，"如果找不到工作，我不清楚我会做什么"，她不想透露这家公司的名字。这个夏天她就毕业了，与她面临同样难题的还有全中国1080万大学应届毕业生。

由于房地产市场低迷、地缘政治忧虑和对科技、教育和其他行业的监管打击本已经放缓的中国经济，又受到新冠防疫限制措施的打击。今年的毕业生面对的是数十年来最糟糕的就业市场。根据6月份发布的官方统计数字，目前中国18至24岁人群失业率达到18.4%，是整体失业率的三倍之多。

在经过几十年的高速增长后，这一局面不符合受过良好教育的年轻人的期望。这对注重稳定的中国共产党来说相当尴尬，尤其是在习近平预计将在中共二十大上连任的这一年。

"（中国）政府与民众之间的社会契约是，你们不问政治，而我们保证你们的生活一年会比一年好。"北京大学的金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）对路透社说，"现在的担忧是，一旦这个保证破灭了，什么需要改变？"

“保就业”

中国总理李克强表示，稳定高校毕业生就业市场是政府工作的优先要务之一。现在，在其他旨在促进就业的倾斜措施之外，向应届毕业生提供实习岗位的公司将获得补贴。一些地方政府还向有创业意向的毕业生提供低息贷款。私营领域被裁减掉的一些入门职位，可能会由有国家背景的公司"兜底"一部分。

招聘公司任仕达（Randstad）大中华区总经理张鹏表示，中国的入门就业市场甚至比 2008-2009年全球金融危机期间还要糟糕，估计新增岗位自去年以来下降了 20-30%。"今年是个低谷，是我经历过的最低谷"，有20年招聘经验的张鹏说。另一家招聘公司智联称，预期工资也降低了 6.2%。

科技行业一直是吸收大量高校毕业生的重要雇佣方。但今年，据招聘业界人士说，该行业正在削减其员工队伍。

科技企业是吸纳大量人才的地方

一场监管风暴使包括腾讯和阿里巴巴在内的许多中国的科技巨头进行大规模裁员。路透社援引多位科技业内人士说，今年以来，该行业有数万人失去了工作。据上海的人才管理咨询公司诺姆四达（NormStar）今年4月发布的一份报告，中国大约 10 家最大的科技公司之间的裁员人数各不相同，但平均约为 10%。

私营教育是另一个受到监管限制的部门，也有数以万计的员工离职。业内最大的公司新东方宣布裁员6万人。

考研、考公务员

为了避免毕业后面临失业的风险，本科毕业生申请读研究生的人数创历史新高。6月发布的《2022年中国大学生就业蓝皮书》的数据显示，今年近两成应届毕业生选择升学读研，其中在国内读研比例为17.2%，较2019届（15.2%）的增幅为13%。

同时，应届本科生报考公务员趋势明显。数据显示，本科生脱产备考公务员的比例五年中翻了一倍，这被认为是年轻人择业求稳心态加剧的表现。

此外，海外留学生回国就业，也有可能冲击中国国内毕业生的就业。根据国家信息中心大数据发展部统计，2021年回国就业学生首次超过百万，达到104.9万人，比去年同期增长35%。中国求职招聘平台"智联招聘"发布的《2021中国海归就业调查报告》报告指出，受疫情影响，海外留学生回国意愿增强已成趋势，83.1%的海归认为在国内求职难度提高。

（路透社等）

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