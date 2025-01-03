千万公务员大规模加薪 能否拯救中国经济？

许多消息证实最近传出的中国公务员加薪真有其事，当局希望能借此提振消费和士气，但不少专家学者则认为此措施成效有限。

（德国之声中文网）近日中国政府为公务员加薪的传闻获得多方证实。根据路透社消息，在此次薪资调涨之后，中国公务员的月工资平均增加了约500元人民币，整体涨幅约5%。其中，一些基层政府雇员表示，其月薪增加了约300元人民币。

中国社群媒体传出“公务员普调500”传闻，彭博社本周二（12月31日）报导引述多名知情人士披露，称中国政府近期已向多地公务员实施了多年来的首次显着加薪，目的是为了提升士气并刺激消费。报导指出，加薪还覆盖了教师、警察和政府官员。

回溯自2024年7月

知情人士称，本次加薪可追溯自2024年7月开始。许多公务员在12月份的工资单上看到一笔标注为“欠薪”或“补发”的款项，便是从7月份开始补发的加薪。

路透社试算的结果显示，如果符合条件的4800万名公务员都按照此标准加薪，本次发放的工资将一次性地为经济注入约120亿至200亿美元。

除此之外，退休公务员的退休金也将大幅提高。博主“蛋小黄”在社媒平台YouTube 称他收到的消息说，退休人员的退休金基本工资将增加10%以上，部级干部每月加600元，科级加400元。

中国上次公开上调公务员工资是在2015年，当时约4000万政府雇员月薪平均上调了300元。

公务员加薪救得了内需吗？

此次加薪适逢北京当局力图提振低迷的国内经济。中国在2024年出台多项措施刺激消费，包括促进消费“20条”和优惠贷款等。而在去年底召开的中央经济工作会议，也将提振消费、扩大国内需求列为2025年重点任务。

经济学人智库（EIU）高级经济学家徐天辰（Xu Tianchen，音译）表示：“北京的策略似乎是鼓励更愿意消费的人消费。”他指出：“到目前为止，我们看到的是向贫困人口派发现金以及公部门的加薪。低收入群体通常会将更大比例的收入用于消费，而公务员由于享有较高水平的社会保障福利，相比私企员工可能更倾向于消费。”

不过，中国政府至今并未公开宣布或详细说明公务员加薪一事，因此很难确定该计划的范围或预算从何而来。此外，一段时间以来，中国地方政府面临负债率过高、财政收入不足的问题，许多公务员更是遭遇了减薪。

一名女性教师告诉彭博社，虽然她确实收到了最新一轮的加薪，但随着近年来相关奖金的大幅削减，她的实际工资并未真正上涨。另一名公务员也表示，此次的加薪远不足以弥补过去的多轮减薪。

中国政府希望民众多消费促进经济 图像来源: CFOTO/picture alliance

老百姓怎么看？

网上不乏对于公务员涨薪的质疑，一位微博用户写道：“针对一小部分公务员的涨薪如何刺激整体消费？”在推特上，有人戏称这是“救民先救官理论”。

有网民猜测：“公务员加薪这么静悄悄，是不是官方不想刺激其他人？”《联合早报》网站主编韩咏红撰写的评论提到：“薪资普涨有违高层一再强调政府要长期坚持‘紧日子’，换取民众‘好日子’的立场。也或许，这波地方公职人员涨薪的财政来源尚无保障，或者财政来源暂不便公开，所以涨薪也只好悄然进行。”

彭博社报道指出，公务员加薪可能引发在私人企业工作的老百姓强烈反对，因为许多私企员工正受到经济下行的影响，被迫减薪或暂停涨薪。长期关注中国议题的台湾两岸关系专家赖荣伟则向“自由亚洲电台”表示：公务员加薪，平民百姓却没有受惠，会令他们觉得体制内的人没有一起共度难关。

华府智库“战略与国际研究中心”（CSIS）学者李恒青向《联合早报》提到，中国政府目前没有为公务员加薪的条件，仅仅是希望透过发钱稳定公部门的人心，以巩固其政权。

而台湾智库中华经济研究院学者王国臣则认为，加薪措施不但很难达到中国政府所期望的目标，地方政府最后还可能因为缺钱，无法落实中央的加薪政策。他对《联合早报》表示：“我们看到很多实际面是在降薪、裁员，所以一定会搞到最后是上有政策下有对策。”

（综合报导）

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