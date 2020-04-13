 千万人恐失业 中国现劳工抗议声浪 | 经济纵横 | DW | 13.04.2020

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经济纵横

千万人恐失业 中国现劳工抗议声浪

新冠病毒在全球迅速蔓延，使中国的快速复苏希望破灭。许多失业者因为不在社会安全网内，无法获得国家失业救济金。生活陷入困顿的他们集结起来要求政府出面解决。

China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

(德国之声中文网) 新冠状病毒疫情在全球迟未降温下，经济学家警告中国今年可能有数千万人失业。分析师预计，由于复工受阻和全球需求急剧下降，中国今年将有近3千万个工作岗位流失，超过了2008到2009年金融危机期间的2千多万人遭裁员的数字。

最新数据显示，自金融危机爆发以来的10年间，北京加强失业救济，使资方和劳动者共同缴纳的救济金增加了3倍，达到5817亿元人民币（约合823.7亿美元）。

但数以百万计的工人没有签订合同或没有缴纳失业保险。一但遭到解雇，他们只能依靠雇主给他们的补偿。许多失业者只能吃老本或是向家人求助。

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)中国分析师王丹表示，根据人力资源和社会保障部的数据，1月和2月约有229万人领取了失业保险。同期，估计有500万人失去了工作。

她估计今年可能还会有2千2百万人失去工作，但只有一半人可能有资格领取失业救济金。

China Wuhan Rückkehr zur Normalität (AFP)

在中国如果不能申请失业保险，家庭收入低于最低门槛的人可以申请补助。这样的标准在上海是每月1160元人民币（约165美元），宁夏这样的贫困地区则是337元人民币。图为武汉光电厂员工。

DW.COM

全球确诊新冠肺炎人数已破百万。美国疫情进一步恶化，经济也因此急转直下，失业人口已突破660万。 (02.04.2020)

新冠疫情将给德国带来多大经济损失，造成多少就业岗位流失？德国各大经济研究所纷纷对疫情持续不同时间所带来的经济后果作出预估。Ifo经济研究所估计，至少将有100万人失业；若经济部份暂停运作3个月，德国将损失7290亿欧元。 (24.03.2020)

谁能领失业救济?

一名19岁的薛姓女子4月份被北京一家美甲店解雇，但是因为她的工作时间不够长，没能申请到失业保险。她说:「在北京这样的城市，房租很高，但我却没有任何收入。」

另一名56岁王姓的美食街女员工在疫情期间因为营业额下降而被解雇。她的合同中没有包括任何失业保险，因为她已经过了55岁的女性退休年龄。

她说:「他们不是因为我的表现而解雇我.......疫情期间，每个人的生计都有很大危险。」

根据中国的法律规定，登记有案的工人在缴交失业保险金10年后，有2年时间每月可以领取失业救济。缴费年限越短，领取的时间就越短。

在北京，如果缴纳失业保险的时间够长，每月最高可获得1815元人民币（约合257美元）的失业保险金。但根据政府数据，这还不到2018年农民工平均工资的一半，比北京每月平均2500元人民币左右的房租还少。

Coronavirus in China Weifang Shandong Arbeiter in Fabrik (picture-alliance/Zuma/Tpg)

牛津大学中国法学研究员邹密密说:「由于全球经济将进入严重衰退期，企业倒闭将导致欠薪、欠缴社会保险费等情势将使劳工揭竿而起。」图为山东一家工厂在疫情后复工画面。

劳工抗议声浪起

对中国约2亿劳动密集的农村农民工来说，这样情况尤其严重。他们不但工资微薄，获得公共卫生保健的机会也有限。

在中国为了控制病毒，封锁全国大部分地区时，无法越过城市封锁线的他们工作也没有着落。据斯坦福大学的一项研究估计，中国封城措施可能让农民工损失了高达1千亿美元的工资。

此外，解封之后，因经济活动被打压而受害特别严重的劳工，如出租车司机等开始上街抗议。

香港维权组织《中国劳工通讯》(China Labor Bulletin)的数据显示，在3月份发生的50起工人集体抗议活动中，有一半是在服务和运输业。建筑工人也因赔偿问题上街，其中包括一些在中国最初爆发疫情武汉市帮助修建急救医院的工人。

该组织宣传总监郭展睿(Geoffrey Crothall)说:「我们已经看到的主要问题，工人的抗议活动又开始悄然兴起，这次主要也是因为拖欠工钱。」他说:「虽然政府保证工人会拿到工资，但根本就没有。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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