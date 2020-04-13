千万人恐失业 中国现劳工抗议声浪

(德国之声中文网) 新冠状病毒疫情在全球迟未降温下，经济学家警告中国今年可能有数千万人失业。分析师预计，由于复工受阻和全球需求急剧下降，中国今年将有近3千万个工作岗位流失，超过了2008到2009年金融危机期间的2千多万人遭裁员的数字。

最新数据显示，自金融危机爆发以来的10年间，北京加强失业救济，使资方和劳动者共同缴纳的救济金增加了3倍，达到5817亿元人民币（约合823.7亿美元）。

但数以百万计的工人没有签订合同或没有缴纳失业保险。一但遭到解雇，他们只能依靠雇主给他们的补偿。许多失业者只能吃老本或是向家人求助。

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)中国分析师王丹表示，根据人力资源和社会保障部的数据，1月和2月约有229万人领取了失业保险。同期，估计有500万人失去了工作。

她估计今年可能还会有2千2百万人失去工作，但只有一半人可能有资格领取失业救济金。

谁能领失业救济?

一名19岁的薛姓女子4月份被北京一家美甲店解雇，但是因为她的工作时间不够长，没能申请到失业保险。她说:「在北京这样的城市，房租很高，但我却没有任何收入。」

另一名56岁王姓的美食街女员工在疫情期间因为营业额下降而被解雇。她的合同中没有包括任何失业保险，因为她已经过了55岁的女性退休年龄。

她说:「他们不是因为我的表现而解雇我.......疫情期间，每个人的生计都有很大危险。」

根据中国的法律规定，登记有案的工人在缴交失业保险金10年后，有2年时间每月可以领取失业救济。缴费年限越短，领取的时间就越短。

在北京，如果缴纳失业保险的时间够长，每月最高可获得1815元人民币（约合257美元）的失业保险金。但根据政府数据，这还不到2018年农民工平均工资的一半，比北京每月平均2500元人民币左右的房租还少。

劳工抗议声浪起

对中国约2亿劳动密集的农村农民工来说，这样情况尤其严重。他们不但工资微薄，获得公共卫生保健的机会也有限。

在中国为了控制病毒，封锁全国大部分地区时，无法越过城市封锁线的他们工作也没有着落。据斯坦福大学的一项研究估计，中国封城措施可能让农民工损失了高达1千亿美元的工资。

此外，解封之后，因经济活动被打压而受害特别严重的劳工，如出租车司机等开始上街抗议。

香港维权组织《中国劳工通讯》(China Labor Bulletin)的数据显示，在3月份发生的50起工人集体抗议活动中，有一半是在服务和运输业。建筑工人也因赔偿问题上街，其中包括一些在中国最初爆发疫情武汉市帮助修建急救医院的工人。

该组织宣传总监郭展睿(Geoffrey Crothall)说:「我们已经看到的主要问题，工人的抗议活动又开始悄然兴起，这次主要也是因为拖欠工钱。」他说:「虽然政府保证工人会拿到工资，但根本就没有。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)