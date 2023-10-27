十年“架空”的总理李克强

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中国前总理李克强68岁猝逝。他今年3月才刚刚退休。不过，早在去年的二十大，他就已失去了中央政治局常委、委员和中央委员职务。普遍认为，他任总理的十年被“架空”了职权；与独揽大权的习近平之间，他在公开表态中仅有些许意见不一致的迹象。
2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。
2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。
据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。
然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。
2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。
2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。
2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。
李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。
2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。
李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。
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中国中央电视台27日报道称，国务院原总理李克强10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。该消息在中国国内外引起广泛震惊和哀悼。
中国前国务院总理李克强突发心脏病去世，网友在社媒上纷纷悼念。然而，部分网友对李克强死因的真实性产生了质疑，并猜测恐怕是“被病逝”。
中国国务院前总理李克强卸任不满一年病逝。其昔日北大校友、旅美中国政治学者王军涛回忆称，李克强在校时思维敏捷、健谈且锋芒毕露。他感慨评价李克强的总理任期“窝囊”，“但在力所能及的范围内还是说了一些实话”。他认为，主张改革或对习近平不满的官员可能会通过各种悼念李克强的方式来表达不满，但很难如同过去般形成大规模的街头运动。
中国官方媒体周五报道称，前总理李克强因突发心脏病在上海去世，享年68岁。德国各主要报刊均发表悼念文章，回顾了这位前总理的生平和政绩。
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