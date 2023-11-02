十年“架空”的总理李克强

“6亿人月收入仅1000元”

2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。