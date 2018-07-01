十年﹕北京奥运究竟给中国带来了什么？

（德国之声中文网）不久前的俄罗斯世界杯时，不少人感叹"人生就是几届世界杯"，而对于很多中国人而言，人生用"奥运会"这个单位衡量更贴切。从1984年洛杉矶奥运会的首金，到2008年北京奥运会的开幕，奥运记忆也是人们的成长记忆。

在西方，人们很喜欢问的一个关于"历史那一刻"的问题是：当肯尼迪被刺杀时，你在做什么？在中国，这个问题可以换成：当北京奥运开幕时，你在做什么？

对于很多人而言，那是一段让人摩拳擦掌的日子。"那时候，大家对未来充满憧憬。觉得有很多积极的、有活力的东西正在生长，事情正在朝着好的方向发展，而奥运会正是这些积极事物的象征"，贝塔斯曼基金会的中国问题专家巴尔驰（Bernhard Bartsch）告诉《德国之声》。2008年奥运时，他还是一名德国驻华记者。

北京奥运会是继1964年东京、1988年汉城之后, 第三次由亚洲国家主办的夏季奥运会。观察家们期待，这场奥运会推动中国在政治上更加开放、社会更加自由，就像之前的东京奥运、汉城奥运对于日本、韩国一样。

在奥运前夕，北京政府确实也做出了一些姿态： 不少之前被封的网站被解禁；官方还史无前例地专门划出场地，以供人们抗议、示威。

"作为记者的我们当时都很兴奋，觉得这是一段'新旅程'的开始。我们有很多期望，希望奥运会能改善中国的社会状况，中国政府也做出了不少承诺"，《世界报》的资深驻华记者埃林（Johnny Erling）对德国之声说。这其中就包括放宽媒体自由度：北京政府承诺，在征求被采访对象同意后，外媒可以在中国各地自由采访。

回头看来，巴尔驰和埃林都承认，那是一种盲目乐观、错误判断。

"我们当时对划出来的抗议区很感兴趣，都跑去看，结果非常令人失望（没有抗议活动得到官方批准）。然而十年后回头看，那其实是后来一切的征兆：中国并不是需要时间走向自由化，而是根本没有朝着自由化的方向在走"，如今在德国智库工作的巴尔驰说。

从期望到失望

奥运结束后，更多网站上了受限制或被封锁的名单。据GreatFire.org最新统计，在该组织监测的37万多个URL中，有8.34万在中国被屏蔽；而在2万多IP地址中，有3682个在中国被屏蔽。2017年的全球最热门网站，前五名（Facebook, Google, YouTube, Twitter, Wikipedia）在中国全部被封锁。在"自由之家"关于互联网自由度的调查中，中国过去三年连续垫底。

与此同时，中国新闻自由与公民社会的空间变得愈加狭窄，当局的审查与管控日益增强。

前北京外国语大学国际新闻与传播学教授展江对《德国之声》说："2008年，胡锦涛先生发表讲话，当时对媒体还是鼓励、放开的态度。而如今的领导人要求党管理、管制所有媒体的所有内容。我们可以看到，新闻联播、人民日报等越来越多只是报道领导人的活动，强调领导人的核心地位。……'对版面'（各官媒保持同样的版面）是过去的术语，然而如今，这个情况特别明显。"

埃林谈到，作为驻华记者，他所享受的自由度从2008年起逐渐下降。"事实就是：如果中国当局感觉这可能会带来麻烦，总是有理由去阻止你。如今，我们再想去西藏、新疆这些'麻烦'地区变得非常难。所谓的采访自由成为了一纸空文"。

国际记联去年发布关于中国新闻自由的十年版报告，称之为"十年衰落"。在今年年初的一项关于公民社会自由度的调查报告中，中国与朝鲜、沙特等国一起垫底，属于"公民社会没有任何行动空间的国家"。

时评人长平说，中共在把奥运会办成后，又办了很多事：网络管制，对异议人士的监控，对公民社会的打压，对媒体的收紧。"很多08年可以做的事情，如今连提都不让提了。许志勇、浦志强、艾未未，那一年他们在社会中都还是明星--尽管当时政府对他们也有压力，然而现在，他们要么流亡国外，要么被判入监，要么被软禁起来。"

"中国梦的造势元年"

给当代中国留下深深烙印的节点： 89年算一个，08年也算一个。2008年是多事之秋——从春天西藏骚乱（三一四事件）到随后的火炬风波，再到五一二汶川地震。

对于这些，长平感触尤深。2008年，他因为一篇关于三一四事件的评论（《西藏：真相与民族主义情绪》）遭遇攻击，被撤职。他说，"我的人生从那一年起彻底发生改变"。

十年后往回看，长平认为，2008年是"世界和中国关系发生变化的一年"，是"中国梦的造势元年"。

他说："那之前，中国政府在国际上一直韬光养晦，在国内或明或暗地向老百姓承诺，一切需要时间。言下之意是民主会有的，人权也会有的。从北京奥运开始，调子一下子变了：我们不需要学习西方，我们的体制更好。08年之前，特别流行这样的词：走向世界，与国际接轨。08年之后，这些词从官媒中消失了：我们不需要了，是世界走向我们，是国际与我们接轨。"

巴尔驰也表示，"如果说奥运前，中国还有一种自卑心理的话，那么在奥运后，这种自卑变成了自信，变成了过度自信。"这位中国问题专家同时强调，过去十年中国后退了几大步这只是西方视角，在中共看来，则截然不同。

分道扬镳

曾在中国网络上流传的一篇文章这样写道，"北京奥运会之后，我们分道扬镳"。文章把奥运会看作是很多事情的分水岭，讲了很多"那一年"。比如，"那一年，谷歌还可以正常用"、"那一年，很多人还乐观地说'08年是中国公民社会的元年'"，令人不胜唏嘘。

从某种程度上来说，这个国家也在北京奥运后开始分道扬镳，变得愈加矛盾，让人琢磨不清。

在过去十年里，中国经济保持了高速增长。尽管一直存在各种"中国经济崩溃论"，但是这个国家的国民生产总值（GDP）从2008年的近32万亿元增长至去年的80多万亿。 继续作为世界经济引擎的中国，国内市场愈加展示出巨大的潜力，吸引全球投资者，也让大众、苹果这样的企业对其产生严重的依赖性。在数字支付、互联网经济等一些领域，中国甚至走在了欧美前面，傲视全球。

与此同时，中资更多地走出国门--在众多发展国家进行基建，在欧美购置企业。这带来了潜移默化的影响力。伴随着经济实力提升，中国在世界的话语权明显增加，在国际舞台上也表现得越发强势。用"一带一路"、全球合作为"中国梦"铺路，习近平提出的"中华民族的伟大复兴"显然也包含了中国担当全球领导者的雄心。

这些都与中国国内加强社会管控、打压异议声音、收紧言论自由、勒令媒体国企高校齐"姓党"形成了鲜明的对比。一个对外如此自信、骄傲的中国，为何这样担忧、害怕自己的国民呢？

去年10月的十九大期间，大陆只有一名律师敢于公开指责中国的人权记录——余文生。然而这位写了公开信的维权律师很快被捕，至今仍被关押。