十年“中国梦”：习近平重塑中国军队和亚太格局

（德国之声中文网）在习近平执政的十年时间里，中国发展出世界上最大的海军，改造了世界上最大的常备军，并储备了足以困扰任何敌人的核武器和导弹。

中国的邻国不敢懈怠。可以想见，在习近平的下一个五年任期内，亚太地区的军备竞赛可能加速。

从韩国打造“蓝水海军”到澳大利亚购买核动力潜艇，整个亚太地区的武器采购量正在快速增长。

根据总部设在伦敦的国际战略研究所的数据，仅去年一年，亚太地区的国防开支就超过了1万亿美元。

中国、菲律宾和越南在过去十年中的国防开支大约翻了一番，韩国、印度和巴基斯坦紧随其后。

甚至日本也提出了创纪录的防务预算，并正在逐步结束其长期奉行的“不首先打击”政策，理由是安全形势“日愈严峻”。

前澳大利亚国防部官员、现就职于澳大利亚战略政策研究所的戴维斯（Malcolm Davis）说：“印太地区的所有关键角色，基本上都在以最快的速度对中国的军事现代化作出反应。”

从“军事博物馆”走出来的强大力量

多年来，中国人民解放军被视为装备不良、效率低下，曾经还被一位历史学家讥讽为“世界上最大的军事博物馆”。

中国军队不仅武器装备陈旧，而且腐败严重，同时以步兵为主，对外作战中的表现实在让人不敢恭维。

中国军队上世纪五十年代参与朝鲜战争，死亡20万人；1979年入侵越南，又失去了数万人的生命。这些惨重的代价，大部分都被中国官方历史记录抹去。

习近平2013年成为军委主席之时，一些改革已经在进行之中。

这些改革开始于上世纪90年代，当时的军队领导人江泽民对美国军队在海湾战争和第三次台湾海峡危机中展示的强大力量感到震惊，被吓得手足无措。

但是，军事战略顾问尼尔（Alexander Neill）告诉法新社说，“直到习近平上台，这种努力才真正见到成效。”

随后，中国军队推出了它的第一艘航空母舰——“辽宁”号航空母舰（原属苏联的第三代航母，苏联解体后归乌克兰所有，后来由澳门商人以私人名义购入），以及歼-15多用途舰载战斗机（原型是苏联苏霍伊设计局于上世纪70年代末研制的重型战斗机，亦从乌克兰购入）。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，中国的军事预算已经持续增长了27年。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



美国军队“唯一的竞争者”

今天，中国已经拥有两艘现役航空母舰，数百枚远程和中程弹道导弹，数千架战机和一支甚至强过美国的海军。

在中国于今年8月对台湾进行了短暂的局部封锁之后，一位美国高级将领承认，即使对华盛顿来说，防止真的出事也不容易。

美军第七舰队司令托马斯（Karl Thomas）告诉美国媒体：“他们有一支非常庞大的海军，如果他们想霸凌台湾，很容易做到四面封锁。”

与此同时，中国的核储备正在成倍增加。而且，根据五角大楼的说法，中国军队现在可以实现从陆地、海上和空中发射核弹，与美国的核三位一体战略武器遥相呼应。

根据《原子科学家公报》，中国拥有约350枚核弹头，是冷战时期数量的两倍。

美国情报部门预测，到2027年，中国核弹头储存量可能再翻一番，达到700枚。中国正在西北地区建造新的核导弹发射井。

针对中国的军事力量和野心，华盛顿的描述也不遑多让。

五角大楼去年发表的一份报告说：“中华人民共和国是唯一能够结合其经济、外交、军事和技术力量对稳定和开放的国际体系发起持续挑战的竞争者。”

该报告说，“北京寻求重塑国际秩序，以更好地适应其独裁制度和国家利益。”

与中国其他方面的实力壮大一样，正是意识到中国这种全球野心，其邻国才感到惴惴不安。

习近平“帮了我们一个大忙”

无论是为了应付中国隐秘的海上民兵“小蓝人”（渔船）部队，还是为了防御中国军队的常规性攻击，亚太地区上马了一些大型军事项目。

韩国计划发展具有远洋作战能力的海军力量（“蓝水海军”），专家认为并非针对朝鲜不断壮大的军事武装的威胁。

澳大利亚计划在英国和美国的帮助下建立8艘核潜艇——它们可以在水下长时间停留并发动报复性打击，这是澳英美安全协议（AUKUS）中的部分内容。

澳洲政府还在讨论拥有高超音速武器、更远距离的弹道导弹，甚至是最先进的B-21隐形轰炸机——它能够在几乎不被发现的情况下打击世界上任何地方。

在戴维斯看来，所有这些军事项目的发展都基于一种认识，那就是中国越来越有能力按照自己的意愿塑造亚太地区的安全格局。

他说，“美国海军主宰西太平洋海域的日子正在迅速接近尾声”，其亚太盟国正在相应地强化自身防御能力。

他说：“如果不是习近平，我们就不会有AUKUS协议。在这个意义上，他帮了我们一个大忙。”

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “山东号”交接入列 中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母周二（12月17日）正式交付使用，并宣布命名为“山东号”。中国党政军最高领导人习近平出席了在海南三亚某军港举行的交接入列仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东舰，舷号17 中共中央军委为这条“大船”正式取名为“中国人民解放军山东舰”，舷号为“17”。交接入列当天，中国海军部队和航母建设单位的约5000名官兵参加了庆祝仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站还曾举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 接受洗礼 “山东号”2017年4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式，当时还未正式命名的这航母仅有一个编号“001A”。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 建设当中 “001A”航母在建设过程中已受到大量关注。图中是该舰在2017年2月份的样子，舰体上仍有不少支架。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在2017年4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但4月26日当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“山东号”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



（法新社）

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