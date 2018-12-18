十天6次抗议：匈牙利人严寒中反“奴隶法”

（德国之声中文网）周五（12月21日）晚上，大约5000人在布达佩斯再次举行抗议活动。示威者冒着严寒从议会大楼游行直至多瑙河对岸的总统府。

这是匈牙利反对派10天内举行的第6次大规模抗议集会，也是圣诞节前的最后一次。反对派希望在新的一年能够组织动员更多的示威者。

"一个新的反对派的诞生"

匈牙利在野党社会党领导人托特（Bertalan Toth）表示："我们将继续扩大示威活动"。他说， 针对与执政的菲德兹党（Fidesz）有联系的企业以及受益于新劳动法的大公司进行抗议是可以想象的。

社会党政治家巴拉斯·巴拉尼（Balazs Barany）说, 一个新的反对派诞生了。

工会代表威胁明年1月将举行全国性总罢工。教师工会的塔马斯·斯祖克斯（Tamas Szucs）在示威者面前高呼，"必须让国家陷于瘫痪"。大学生工会的利普兹（Balasz Lipusz）表示:""如果工人停工， 封锁街道, 我们将和他们一起走上街头游行示威"。

城市议会拒绝 "奴隶法"

布达佩斯再次掀起抗议浪潮的原因是上周三（12月12日）, 议会通过了一项新的劳动法。根据该项新劳动法的规定， 雇主每年可要求员工最多加班400小时。示威者称这是一部 "奴隶法"。工会担心该法将令昔日的每周6天工作制死灰复燃。

周五, 匈牙利多个城市对这部劳动法表示反对。塞格德和萨戈塔扬两个城市的议会通过决议, 承诺不实施新法规。

旧指控新抗议

匈牙利右翼民粹主义领袖欧尔班驳回了对劳动法的批评, 并对抗议者进行了尖锐指责。他在国家广播电台发表讲话说: "当我们将国际货币基金赶出匈牙利，降低税收或者引入公共工程的计划时, 我们听到了同样歇斯底里的呐喊声。"他还表示，"那些大喊世界末日来临的人正是正在毁灭国家的那些人, 他们撒谎无底线"。

欧尔班再次指责索罗斯（George Soros），"收买了那些最冲动的示威者"。索罗斯是这位匈牙利右翼民粹主义总理的著名批评人士。这位亿万富翁为世界各地促进言论自由的价值观以及增加透明度和建设负责任政府所作的努力给予财政支持。长期以来，匈牙利政府一直在对索罗斯进行打击压制。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)