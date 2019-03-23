 十天三炸 山东工厂事故又致5死3伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2019

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时政风云

十天三炸 山东工厂事故又致5死3伤

山东省青州市一工厂周五(3月29日)夜间发生爆炸，至少造成5人丧生。根据地方政府的消息，事故原因初步判断为天然气泄露。这是最近十天以来，中国境内发生的第三起工厂爆炸致死事故。

China, Industriepark nach einer Explosion in der Stadt Yancheng in der ostchinesischen Provinz Jiangsu (picture-alliance)

近期中国工厂爆炸事故频发，图为3月21日盐城化工厂爆炸案现场

(德国之声中文网) 发生爆炸事故的是青州市黄楼街道的永利珍珠岩厂，据中国媒体《新京报》引述工厂周边商户称，爆炸产生的冲击波震碎了附近建筑的不少窗户玻璃，有些商户的塑料窗框也被震断。

青州市政府通过微博发布消息，已初步判定事故原因为液化天然气泄露。事故发生时，工厂正有8名员工值晚班，其中两人在被救援人员救出时已无生命体征，另有3名重伤者在送医后抢救无效不幸身亡。爆炸时恰好在车间外的另外三名员工则受轻伤，目前正在接受住院观察。

当局通报称，永利珍珠岩厂的实际掌控人王用利已经被警方控制。

这家工厂生产的珍珠岩常用作建筑隔音保温材料，相比有机保温材料，珍珠岩具有更好的防火性能。在铸造、酿造、过滤、洗涤等工艺中，珍珠岩也可以作为辅助材料应用。在农业中，珍珠岩也往往被用于改良土壤。

China, sechs Tote nach Explosion im Industrial Park in Yancheng (picture-alliance/dpa)

近期中国工厂爆炸事故频发，图为3月21日盐城化工厂爆炸案现场

习近平、李克强曾要求吸取教训

这是近十天来中国发生的第三起工厂爆炸致死事故。就在本周一(3月25日)，山东烟台招远市的一间化工厂发生爆炸，造成1死4伤。据山东省政府发布的通报，事故企业从2011年开始一直停产，2019年初，事故企业拟恢复生产，但安全监管部门检查后认为不具备开车条件，并下达了整改指令。但是，该企业不顾监管指令，于3月24日擅自开始调试设备和投料生产，3月25日凌晨即发生爆炸。

而在3月21日，江苏盐城的一家化工厂发生爆炸，更是造成了78人死亡、79人重伤。根据中国官方媒体的报道，化工厂的化学储罐爆炸后，波及了周边16家企业。中国地震台网甚至还记录到了震源深度0米的2.2级地震。而江苏省生态环境厅则发布通报称，事发地附近空气中的二氧化硫、氮氧化物等有害物质浓度最高时分别超标57倍及248倍，附近河流水闸内也检出了甲苯、氯代烃等挥发性有机物，其浓度严重超出国家标准。

中国国务院在盐城爆炸事故后曾发出紧急通知，要求"深刻吸取教训，全面开展危险化学品安全隐患集中排查整治；要敢于动真碰硬，持续加大安全执法力度；加强应急准备，有力有序有效应对各类事故灾害"。国家主席习近平、总理李克强也都作出批示，要求全国各地吸取教训、加强安全隐患排查、防范重特大事故发生。

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