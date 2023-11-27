 十名台湾军人被控为中国从事间谍活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2023

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时政风云

十名台湾军人被控为中国从事间谍活动

台湾高检署周一表示，10名台湾现役、退役军人因涉嫌为北京从事间谍活动而被起诉。其中两人还拍摄了视频，称"愿意投降解放军"，向中共表效忠，台高检署建议"从重量刑"。

本次案件涉及10人

本次案件涉及10人

（德国之声中文网）据中央社报道，台湾高检署周一（11月27日）侦结一起国安案件共起诉10人。报道称，"其中有现役军人涉受利诱拍摄'我愿意投降解放军'心战影片，向中共表示效忠，严重违反国军忠诚义务，恶性重大，建请法院从重量刑"。

国共内战后，中华民国政府1949年撤退到台湾。此后，两岸一直处于分裂状态，但北京宣称台湾是中国的领土，并一直表示不放弃武统。近年来，中国当局加大了对台湾的军事和政治压力。

台湾高等检察署（简称"高检署"）在一份声明中说，其中三名被告（陈姓被告、退役的萧姓少校、谢姓商人）被指控招募现役军人收集军事情报，"为大陆地区发展组织"。

这三名被告所招募的四名军官（谢姓中校、何姓、康姓、洪姓）也被指控"违背职务收受贿赂"，向北京移交多项军事机密，但声明没有详细说明机密的类型。

另外两人--陆姓、吴姓现役军人，被指为北京拍摄"我愿意投降解放军"的"心战"影片，以换取报酬。台湾高检署称，这两位现役军人"明知应效忠国家，保守机密，不得宣誓效忠于中国，竟因谢姓商人金钱引诱，基于违背职务收贿犯意"。

被告中有人协助拍摄“我愿意投降解放军“影片，换取报酬

被告中有人协助拍摄“我愿意投降解放军“影片，换取报酬

还有一名刘姓被告"明知非接密人员，不得刺探或收集军事（国家）机密"，被指控从其任职单位的保险柜中窃取军事机密。

台湾高检署说，周一遭起诉的10名被告均曾为或现为军人，"领有国家俸禄，长期受到国家栽培、委以重任，理应知悉对国家忠诚是身为军人最基本义务，但是他们竟违背忠诚义务，违反保密规定，违背守土卫国职责，仅因个人利益薰心，而出卖国家人民，泄漏或交付多项军事（国家）机密，严重危害国家安全……，应受到法律最严厉制裁"。

据中央社报道，台湾高检署还指出，拍摄"我愿意投降解放军"的"心战"影片行为，更严重违反忠诚义务，"陆姓等现役军人向中共表示效忠，恶性至重大，建法院从重量刑，以收儆惩"。

法新社报道指出，周一的起诉是台湾最近一连串间谍案中的最新一起。 上个月，一名退役空军上校因替北京刺探军情而被判处20年监禁。8月，一对台商父子因招募两名军人而被起诉，据称这两名军人帮助他们为中国收集有汉光演习的情报。

（中央社，法新社）

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外部链接

https://www.cna.com.tw/news/asoc/202311270070.aspx

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