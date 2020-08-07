十余名美国之音记者或将被迫离美

（德国之声中文网）多名美国国会助手向美联社透露，如果美国政府拒绝延长相关签证或者在美逗留时间、即所谓的"宽恕期（grace periods）"的请求，大约有16名美国之音的外籍记者将在接下来几周内被迫返回各自的国家。这些助手还表示，尤其一些来自中国和印度尼西亚的记者可能会因为在美国之音的工作而在家乡遭遇困境。

相关签证通常会定期更新，美国众议院外交委员会主席、民主党议员艾略特·恩格尔（Eliot Engel）周五（8月21日）不满地表示，国会要求管理美国之音及其国外机构的美国全球媒体总署（U.S. Agency for Global Media）解释为何没有对相关签证进行更新的原因，后者却置之不理。恩格尔指出，甚至受影响的记者都不了解有关其签证的具体信息。

故意拖延时间？

美国众议院外交委员会主席恩格尔

透露信息的美国国会助手因为未经授权公开讨论此事，所以希望保持匿名。他们介绍，美国之音在美国约有80名外籍员工，其中16名员工的签证最先面临更新的问题。恩格尔同时呼吁美国国务院和国土安全部门为签证已经到期的记者延长"宽恕期"，以免他们在没有做好安排的情况下被迫离开。

恩格尔在一份声明中表示："一个美国政府的机构对我们雇佣的人带来这种恐惧和不安，实在令人无法接受。国会要求就此事做出解释，全球媒体总署却未予答复。该机构明显是在试图拖延时间，直到这些记者被迫离开。"

新负责人难辞其咎

恩格尔将这一情况归咎于新上任的美国全球媒体总署首席执行官迈克尔·帕克（Michael Pack）。保守派制片人帕克是美国总统特朗普前政治顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）的盟友。今年6月，帕克通过美国参议院一场颇具争议的提名过程，正式成为全球媒体总署首席执行官。上任之后，他推行了重大改革措施，并由此遭到民主党和共和党的抨击。

恩格尔指出："帕克没有为这些记者寻求签证延期，这意味着他们必须离开美国，其中一些人将回到政府经常压制和骚扰记者的国家。"他补充说："帕克先生仍有时间采取行动解决这一问题，但请不要误会，他将对接下来发生的事情负责。这些勇敢的人受到的任何伤害都将是帕克不作为的直接结果。''

波及多家媒体

8月初，美国总统特朗普签署了一项行政命令，要求美国联邦机构证明他们没有用其他国家的人取代符合条件的美国公民。美国之音在相关报道中提到，其部分外籍记者还在等待他们的J-1签证是否能够延续的裁决。在此之前，美国全球媒体总署对此类签证在各个部门的使用进行了复查。美国之音的报道称，美国之音有62位合同工和14名全职外籍雇员持有J-1签证，该签证允许拥有多种语言等特殊技能的外国人来美工作。

美国全球媒体总署发言人在一份声明中说，对签证进行个案复审，是为了改善美国全球媒体总署的管理，保护美国国家安全，确保雇用权力没有被错误使用。据美国之音报道，自由欧洲电台/自由电台、自由亚洲电台、古巴广播办公室和中东广播网等美国全球媒体总署麾下的其它网络有数目不详的记者也受到这项签证复审的影响。

与白宫关系紧张

成立于1942年的美国之音是美国政府对外设立和资助的国际广播宣传机构，主要以47种语言向无新闻自由或新闻自由有限地区的听众进行报导。虽然美国之音是国有的独立媒体机构，但近期与美国政府的关系却十分紧张。

今年4月，白宫罕见公开点名美国之音"花纳税人的钱去充当独裁政权的喉舌"，批评美国之音的新冠疫情相关报导是在替中国政府做宣传。时任美国之音台长阿曼达·班奈特（Amanda Bennett）随后发布声明反驳白宫的指控，她强调："美国之音是公部门资助的独立媒体，而我们与国营媒体最大的差别是，我们可以不受限制地呈现各方对同一个议题的立场，而依据美国之音章程内容，我们也必须这么做。"

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