香港最大规模国安案件“47人”案宣判：法律学者戴耀廷获刑10年；社运人士邹家成，被判处7年9个月；前区议会议员赵家贤、区诺轩分别遭判7年和6年9个月；前《立场新闻》记者何桂蓝判刑7年；外号“长毛”的前立法会议员、社民连主席梁国雄被判处6年9个月；前香港众志秘书长黄之锋被判4年8个月；还有其他被告被判四年到七年。被告中几乎包含香港所有民主派政党和许多著名政治领袖，年龄介乎20多岁到60多岁不等，涵盖不同政治光谱。他们几乎在同一天被捕：2021年1月6日，警方国安处在全港展开大规模拘捕。两年后案件才开审。至宣判之日，大部分被告已被关押1356天。