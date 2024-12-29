十件大事看2024中国
恒大勒令清盘，并爆出曾虚增收入5600亿，许家印被终身禁入证券市场。中国两任国防部长被开除党籍军籍，秦刚下落仍未公开。中国对台军事施压常态化。香港“23条”通过，“47人”案宣判，戴耀廷获刑十年。
没有总理记者会的两会
30年的传统终结：2024年3月的两会没有总理记者会。已故前总理李克强曾在2020年记者会上指出，中国有六亿人月入不足千元，引起轩然大波。今年两会上，李强表示经济增长目标为5%左右。习近平提出“新质生产力”口号，但高科技能否创造足够就业岗位存疑。与此同时，军费开支增幅为7.2%，与去年持平。
高层动荡、去向成谜
2024年7月中共三中全会公报称秦刚为“同志”， 表明他未被完全排斥，但去向仍是个谜。此前6月，前国防部长李尚福与其前任魏凤和均被开除党籍军籍。中共中央政治局公告称二人均收受巨额钱款，魏凤和还被指“信仰坍塌”。11月底，中国国防部宣布，海军上将、中央军委委员、政治工作部主任苗华因“严重违纪”停职调查。
恒大虚增巨额收入 许家印被禁证券市场
2024年1月，中国房地产巨头恒大被勒令清盘。3月，中国证监会称，在2021年崩盘前两年，恒大虚增收入5641.46亿元。恒大创始人许家印被终身禁入证券市场。恒大负债超过2.4万亿元人民币。中国房地产被认为曾贡献了中国经济增长的三分之一，并雇佣大量工人。
如何救经济？
2024年11月，中国政府批准10万亿元经济振兴计划，不过，不是用于消费，而是化解地方债务。这一金额被外界认为远远不够：国际货币基金组织估计中国地方债务额高达60万亿元。12月，中共中央政治局宣布将实施“适度宽松”的货币政策，被认为是14年来第一次：14年来一直是“稳健”。美国总统特朗普明年上台，预计中国出口可能愈受阻力。
欧盟加征关税 产能过剩何去何从
2024年10月底，欧盟宣布正式对中国产电动汽车加征关税：在原有10%的基础上，加征最高35.3%的新关税。在此之前的一年内，欧中就此进行了八轮谈判，但欧盟官员称仍有“重大分歧”。德国汽车制造商反对该关税，担心反制。与此同时，包括中国汽车在内的制造业存在产能过剩，在多个国家受到关税阻挡。
五十年代以来首次提高退休年龄
2024年9月，中国政府宣布延迟退休。官方称，男性60岁退休、女性55岁和50岁退休是50年代依据国情制定，如今特别是老龄化带来影响。在渐进式延迟下，到2040年，男性退休年龄将达到63岁，女性干部为58岁，女性工人为55岁。中国社科院2019年曾公布一份报告称，养老金将在2035年枯竭。早在11年前，中国政府就已正式提出渐进式延迟退休政策，但一直受到很大反对声。
中国台湾“互不隶属”
2024年1月，赖清德赢得大选，并于5月正式就任。10月，在庆祝台湾国庆演说中，赖清德称“中华民国已在台澎金马落地生根，和中华人民共和国互不隶属”，“中华人民共和国无权代表台湾”。不过，他同时表示，有决心致力维护台海和平稳定，也愿意和中国共同因应气候变迁和传染病。北京予以谴责，并以军演回应。
对台军事施压常态化
2024年5月赖清德就职后，北京举行“联合利剑-2024A”环台演习；10月双十节讲话后，“联合利剑-2024B”如期而至。军演模拟封锁台湾。创纪录的中国军机飞越台海中线。12月，赖清德出访太平洋三国，过境夏威夷和关岛。一周后，台湾国防部表示，在日本列岛以南水域到南中国海之间，出现近90艘中国海军和海警船只，为30年来最大规模的中国海军部署。分析认为，中国对台军事施压正在常态化。
北京“支持尽快”立法 23条通过
2024年3月，香港通过“23条”立法。立法会投票，0票反对。这是继2003年后，港府再度推动23条立法。当年民间忧虑23条侵害自由和人权，引发50万人在七一回归纪念日上街抗议，最终搁置立法。此后数任特首都没再把这个政治敏感话题提上议程。今年两会期间，中国副总理丁薛祥表示支持香港尽快完成23条立法。特首李家超7月称，已立法的23条与国安法“浑然一体”。
“47人”案宣判
香港最大规模国安案件“47人”案宣判：法律学者戴耀廷获刑10年；社运人士邹家成，被判处7年9个月；前区议会议员赵家贤、区诺轩分别遭判7年和6年9个月；前《立场新闻》记者何桂蓝判刑7年；外号“长毛”的前立法会议员、社民连主席梁国雄被判处6年9个月；前香港众志秘书长黄之锋被判4年8个月；还有其他被告被判四年到七年。被告中几乎包含香港所有民主派政党和许多著名政治领袖，年龄介乎20多岁到60多岁不等，涵盖不同政治光谱。他们几乎在同一天被捕：2021年1月6日，警方国安处在全港展开大规模拘捕。两年后案件才开审。至宣判之日，大部分被告已被关押1356天。