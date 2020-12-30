「十二港人案」被告中國服刑 失音訊半年

（德國之聲中文網）31歲的鄧棨然因「12港人案」被中國內地法院裁定組織他人偷越邊境罪罪成，判囚3年。自從他被送往廣東省從化監獄服刑，家屬一直每月定期寄信至獄中及匯款給他作生活費。但是鄧棨然的弟弟向德國之聲表示，鄧家今年初寄出信件被退回，他們後來重寄同一封信，卻在本週第二度退回至香港，信封上標註「無人領取」。

他說，以往平均每2至3個月會收到鄧棨然的獄中來信，但是自今年2月以後就再沒收過，當時的信件日期是去年底，換言之家屬已有半年失去鄧棨然的音訊。而在週三（7月27日）之前的的兩個多月，他們登入中國獄方的網上囚犯資訊系統，都沒有顯示5月以來的匯款和支出記錄。家屬說在鄧棨然服刑近兩年來，上述情況從未出現。

鄧弟弟說，平日哥哥在通信中不會提及獄中作息和實際情形，大多都是片面的個人狀況。「他對上一次來信的內容沒有異樣，就是普通問候。」他受訪時坦言家人都很擔憂哥哥的狀況：「最擔心他的身體和精神狀況，不知道中間發生了什麼事，只盼盡快收到他寫的信，知道他仍健在。兩老（鄧父母）比較辛苦和難過，特別是媽媽，現在心情好像他們12人失蹤初時般焦慮。」

12名香港示威者於2020年8月試圖乘快艇潛逃至台灣，途中遭中國內地水警截獲，並以偷越邊境罪被捕。其中，鄧棨然和喬映瑜被起訴較嚴重的「組織他人偷越邊境」罪，分別被中國法院判囚3年和2年，目前仍在內地服刑，刑期最重的鄧棨然預料於2023年8月出獄。其餘有8 人因「偷越邊境」罪入獄7個月，已刑滿遣返香港。

已被遣返回港的大部分被告，被香港當局加控「妨礙司法公正罪」，早前香港法庭審訊時披露案情，提及鄧棨然當時負責購買和駕駛快艇，載眾人由香港逃往台灣。12名出逃人士之一的李宇軒，被捕後遭起訴香港國安法「串謀勾結外國勢力」罪。

兩年來鄧家尚未前往内地探監

鄧棨然失聯的消息近日曝光後，鄧弟弟週三再次登入獄方系統，發現更新了鄧棨然今年5月中至7月中的收支表，並指他因違反學習紀律和思想文化考核不及格而被扣分。今年較早時，獄方系統顯示鄧棨然曾哮喘發作，並曾因「編造或散佈攻擊、抵毀現行法律、政策等言行」及「不按規定佩戴待遇級別標識牌」被指違規。鄧棨然在獄中同時需接受勞動及教育改造。

鄧家曾致電從化獄方查詢，接線職員稱會轉述相關人士，但需時可能要一個月，「可能會叫鄧棨然回信」。他們已於本週致函香港入境處求助，保安局回覆港媒查詢表示，已按機制通過駐粵辦協助家屬轉交書面訴求予內地機關。

由被捕入獄至今接近兩年，鄧家因為疫情隔離政策的不便，從未到中國內地探監。而鄧弟弟也說，鄧棨然在信中多次強烈表示著他們不要北上探視或處理匯款，他估計哥哥擔心他們的安全。鄧家也諮詢過內地律師意見，對方認為「12港人案」被告屬「政治犯」，即使律師到監獄查問相信效用不大。如今，家屬寄望以不同渠道要求官方跟進，但如果無法解決，亦唯有考慮親赴內地。

多年來，中國內地時有發生敏感案件囚犯失聯的情況。台灣前非政府組織工作者李明哲因「顛覆國家政權罪」在中國服刑期間，其妻子曾向外界表示無法探視他。涉及「709案」的中國維權律師，他們的家屬也曾被監獄拒諸門外。

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