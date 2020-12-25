十个风情最浓的德国圣诞市场

纽伦堡

说到德国圣诞市场，很多人都会想到纽伦堡圣诞市场。这一古老而闻名的圣诞市场每年在将临期第一主日前的首个星期五登场，并于耶稣圣婴（Christkind）宣读序言后正式开幕。据记载，该圣诞市场首次举办是在1628年。在新冠疫情前，每年吸引200万人的到访。连续暂停了两年之后，纽伦堡圣诞市场今年终于能再次举行。