十个风情最浓的德国圣诞市场

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德国的圣诞市场的历史可以追溯到中世纪，全德国每年圣诞节前约有2500个集市，分散在各个城市。以下我们精挑细选出最富圣诞气息的几个。
德国最古老的圣诞市场是1434年首次举办的Striezelmarkt。有一种洒满糖粉的果脯蛋糕（Christstollen）是德累斯顿圣诞期间的传统美食。当地人将这种蛋糕称作「Striezel」，因此该城市的圣诞市场也被称为Striezel市场。
说到德国圣诞市场，很多人都会想到纽伦堡圣诞市场。这一古老而闻名的圣诞市场每年在将临期第一主日前的首个星期五登场，并于耶稣圣婴（Christkind）宣读序言后正式开幕。据记载，该圣诞市场首次举办是在1628年。在新冠疫情前，每年吸引200万人的到访。连续暂停了两年之后，纽伦堡圣诞市场今年终于能再次举行。
德国科隆大教堂前的圣诞市场是德国最大的圣诞市场之一，每年都会迎来多达400万的游客，它也是德国最受欢迎的圣诞市场之一。除了市场上的各种售货摊，临时搭起的舞台上还有超过100场的文艺演出活动为圣诞市场打擂助阵营造气氛。市场的组织者十分重视可持续性，因此所有来自德国和欧洲以外地区的商品都必须经过公平贸易认证。
今年在柏林大约有60个圣诞市场，市政厅前的圣诞市场是一个不错的起点。可以乘坐50米高的摩天轮，欣赏柏林的美丽夜色。这里还有一个滑冰场和好几个贩售热红酒的摊贩。
莱比锡的圣诞市场在古色古香的老城中心举行，其历史可以追溯到15世纪。这使它成为德国最古老的圣诞市场之一，由大约300个摊位组成。游客们千万不要错过每天在市政厅的阳台上长号手的传统音乐表演。
吕贝克的圣诞市场有400年的传统，坐落在被联合国教科文组织列为世界遗产的老城区中。除了姜饼、热红酒和烤苹果之外，游客还可以看到杏仁蛋白糖的制作过程。这种著名的吕贝克糖果在德国各地都很受欢迎，在圣诞节期间也是如此。
在多特蒙德，每年的圣诞市场都有一棵45米高的圣诞树 —— 由1000多棵云杉组成、5万个灯光和装饰品装饰。到访者还可以浏览无数的摊位，出售从小吃到手工艺品等五花八门的东西。
汉堡圣保罗区的圣诞市场集传统与前卫于一体。这座位于红灯区Reeperbahn的圣诞市场号称是汉堡「最性感的圣诞市场」：主办方将圣诞主题与汉堡圣保利红灯区的「娱乐」方式结合起来，举办了德国独一无二的「情色圣诞市场」。
在康斯坦茨湖畔的小镇林道，风景如画的「港口圣诞市场」有许多值得参观的摊位 —— 而且该地离阿尔卑斯山仅一箭之遥。另外还有一个特别的活动：在圣尼古拉斯日之后的星期六，勇敢的冬泳者会潜入冰冷的湖水中。
位于德国东部萨克森州的埃尔茨山区（Erzgebirge）的安娜贝格布赫霍尔茨（Annaberg-Buchholz）圣诞市场有一种特别的魅力。至少斯德哥尔摩、斯特拉斯堡和柏林的市场营销专家都喜欢用这里的圣诞图片。这座小城也赢得过一项网上发起的「最佳圣诞城」的比赛。
“一切的开端从哪里来，而我们又将走向哪里？”看着巴黎窗外沉甸甸的乌云，江仙亘悠悠的说道。
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