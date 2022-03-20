十个适合LGBTQ人士的旅游胜地

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全球哪些旅游胜地对同性恋、跨性者、双性人等性少数群体最友好？《斯巴达克国际同性恋旅行指南》2021年发布了全球十佳。
位居榜首的是加拿大。该国2005年率先将同性婚姻合法化。每年6月的多伦多同志骄傲游行也非常有名。此外，每年8月的蒙特利尔同志骄傲节也享誉全球。
欧洲地区排名榜首的则是南欧岛国马耳他。2004年，该国就将歧视性少数群体界定为犯罪行为。2016年，该国更是在欧洲范围内率先正式取缔同性恋转换疗法。不过，颇为自由化的马耳他却没有很多被广为人知的同性恋节庆日。
里斯本、波尔图被认为是最为宽容的城市之一，那里有众多同性恋酒吧。该国2010年引入同性婚姻，同性恋家庭从2016年起可以合法收养子女。不过，在跨性别人群、转换疗法、献血等方面，葡萄牙还有不小的改进空间。
引领进步意识形态的瑞典，有着一系列保护性少数群体权益的法律。早在1944年，该国就不再将同性恋定义为犯罪。现在，瑞典语甚至还引入了中性人称代词hen，用来称呼那些认为自己既不是男性也不是女性的人士。
拉美地区的乌拉圭也对性少数群体颇为宽容，是美洲大陆最早引入同性婚姻的国家之一。早在1934年，同性婚姻就已合法化，2004年还引入了反歧视法案。该国目前有着庞大的LGBTQ社群。
澳大利亚1984年就立法规定，不得就性取向、性别认同、跨性别特征而歧视他人。2017年，同性婚姻也在该国合法化。
德国的LGBTQ友好指数近年来也有所上升，科隆、柏林都有庞大的LGBTQ社群。2017年，德国将同性恋婚姻正式合法化；2018年，德国正式承认了男女之外的其他性别认同。不过，德国也依然面临歧视甚至仇视LGBTQ之社会问题。
冰岛素以安全、多元、宽容著称。二十多年前，该国就引入了同性婚姻，首都雷克雅未克的同志骄傲游行也颇有名气。该国的同性恋节庆活动每年能够吸引超过10万名游客。
在亚洲地区，台湾在LGBTQ方面领风气之先。反歧视法案被修订，同性恋伴侣能够收养子女，跨性人权益得到保护。2019年，台湾率先在亚洲引入同性婚姻，高雄更是获得了2025年世界骄傲节的承办权。数位部长唐凤也是全球首位跨性人出任内阁部长。
哥伦比亚是一个天主教国家，大男子主义传统也根深蒂固。不过，该国对LGBTQ群体的立法保护依然处于全球先进行列。2016年，该国引入同性婚姻，2021年更是被评为南美地区最适合LGBTQ的旅行目的地。
中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。
国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。
到目前为止，敢于公开出柜的中国顶级职业运动员屈指可数。在中国，性少数群体得到社会的“容忍”——前提是他们必须将自己的性取向保持私密，并且不能提出LGBTQ平权的要求。
德国《图片报》评论指出，欧洲是时候应该正视过度依赖中国所构成的危险性，中国已从昔日的销售市场转变为侵略者。《新苏黎世报》认为，微信封杀LGBT公众号进一步剥夺性少数群体的发声空间。
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