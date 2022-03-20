十个适合LGBTQ人士的旅游胜地

马耳他

欧洲地区排名榜首的则是南欧岛国马耳他。2004年，该国就将歧视性少数群体界定为犯罪行为。2016年，该国更是在欧洲范围内率先正式取缔同性恋转换疗法。不过，颇为自由化的马耳他却没有很多被广为人知的同性恋节庆日。