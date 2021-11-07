十个德国最美的观景台

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为你介绍鸟瞰德国美景的最佳地点：登上以下这10个至高处，保证美景一览无遗！
AlpspiX位于阿尔普峰的副峰上，海拔约2050米。钢铁材质的观景台离登山缆车站只有几步之遥。你可以在两条长25米的悬空步道上行走，并毫无阻碍地俯瞰约1000米深的霍伦山谷、楚格峰、瓦克森施泰因山和阿尔普峰的北面。
哲学家小径（Philosophenweg）是一条长约两公里的小路，从海德堡的纽恩海姆区通往海利根堡。它正对着海德堡城堡，起点非常陡峭。据传这个小径的名字可能来自于海德堡大学的学生，他们发现此处是一个浪漫的散步地点。
萨尔河最著名和最美丽的景色就在克洛夫（Cloef）观景点，它位于该河流奥尔肖茨区河段上方180米的高处，就在萨尔河环型河道的顶端。克洛夫观景点从一个突出的岩层延伸到河边。在过去，它是航行的障碍，但现在它令游客趋之若鹜。
高达581米的奥伦斯贝格（Orensberg）因其醒目的山顶高原也被称为奥伦斯岩。在观景台上，人们可以经东边的葡萄海眺望奎赫塔尔山谷，放眼法尔茨森林，然后经安维勒欣赏西边的三座城堡。
这座位于北威州杜伊斯堡的 “魔法山” （magische Berg）以过山车为模型。 48米高的 “虎与龟”（Tiger&Turtle） 矗立在一座废土堆上，游客可以一边散步一边饱览杜伊斯堡和周围的城市如杜塞尔多夫和埃森的风光。
位在北威州、下萨克森州和黑森州交界处的特托堡森林里，威泽尔天空步道（Weser-Skywalk）被镶嵌在汉诺威悬崖上。双层观景台与威泽尔河的垂直距离约80米，其中一处高出悬崖5米，因此可以看到威泽尔河谷以及山毛榉和橡树林的树冠，视野极佳。
萨克森州最受欢迎的旅游景点之一，便是巴斯泰（Bastei）岩层。它提供一绝的全景视野，包括利恩岩和国王岩的景色。换个角度从贯穿岩层的巴斯泰桥上看出去，也能欣赏易北河砂岩山脉的美妙景色。
这座由英国建筑大师诺曼-福斯特爵士设计的迷人玻璃建筑高23米，直径40米。在新冠疫情之前，这里每年吸引300万游客，使德国国会大厦（Reichstag）成为世界上客流量最大的议会建筑。从穹顶上可以看到勃兰登堡门、蒂尔加滕公园和众多其他柏林景点。
自开业以来，易北爱乐厅（Elbphilharmonie）本身已成为这座汉萨城市最独特的地标之一。尽管音乐会常常一票难求，但从观景台上，你可以欣赏到海港、易北河和都市的壮丽景色。
位于德国亚斯蒙德国家公园白垩岩悬崖的科尼希斯图尔（Königsstuhl）观景台耸立在118米的高处。该景点正在重建中，等到重新开放之后将成为一个无障碍平台，为游客提供令人屏息的美丽海景。
身为国际观光大城的意大利首都罗马长久以来一直有个棘手的问题：垃圾量爆满。过量垃圾所造成的环境污染以及野生动物问题甚至成了今年10月市长选举的焦点之一。
随着中国境内疫情逐渐缓和，号称世界最大旅游公司－途易集团将重新开始向中国民众贩售旅游服务。但是欧洲人想要出门度假，还要再耐心等待一段时间。
美国宣布退出世卫三天后，世卫秘书长表示仍希望与美国继续合作。随着美国国内的抗议逐渐延烧，新冠疫情扩大的危险也逐渐增加，美国是否会回心转意?
中国南京疫情目前已蔓延至7省15城，南京疾控中心称疫情源头可能为7月10日从俄罗斯入境的航班；张家界演出出现4例感染，市区景点今起关闭。
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