十个德国最美的观景台

萨尔兰州，克洛夫观景点

萨尔河最著名和最美丽的景色就在克洛夫（Cloef）观景点，它位于该河流奥尔肖茨区河段上方180米的高处，就在萨尔河环型河道的顶端。克洛夫观景点从一个突出的岩层延伸到河边。在过去，它是航行的障碍，但现在它令游客趋之若鹜。